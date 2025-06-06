Маск сошел с ума, я "не особо" заинтересован в разговоре сейчас, - Трамп
Президент США Дональд Трамп назвал миллиардера Илона Маска "человеком, который потерял рассудок", и заявил, что больше не заинтересован в общении с ним.
Об этом он сказал в телефонном интервью ABC News 6 июня, передает Цензор.НЕТ.
Журналисты спросили Трампа об информации, что он якобы планирует личный разговор с Маском днем.
"Вы имеете в виду того человека, который потерял рассудок?" - ответил он, сказав, что "не особо" заинтересован в разговоре с ним сейчас.
Президент США добавил, что Маск хочет с ним поговорить, но он не готов разговаривать с миллиардером.
Конфликт Маска и Трампа
Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.
Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.
Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.
Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".
Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.
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прочитав:
Маск збожеволів, я не дуже....
далі не розгледів.
.
як ругатися так тільки он лайн і шо б всі чули, спостерігали, бачили і коментували цей шапітолій.
за такі гроші він мав би послідовно:
розстріляти,
четвертувати,
повішати,
а на останок спалити електрикою рудого кретина в своєму уйобищ...ному кіберавто, яке схоже на гріб на колесах
.
(Каламбур від Трампа)
Підерашти мене заклювали. Сміялись, принижували. Пробую підключити ШІ щобзнайшов. Хочо всеж таки марно.
"Підтримка Маска завжди залежала від того, чи буде Трамп продвигати дуже конкретну лінію щодо путіністів, а саме: послабити або покласти край долару.
Трамп відхилився від цієї лінії під тиском людей у Вашингтоні, які насправді не хочуть, щоб це сталося. Перед Ілоном поставили завдання або повернути його в потрібне русло, або замінити його; але за лаштунками відбувається те, що Трамп за одну ніч втратив підтримку більшості російських мереж інформаційних операцій, завдяки яким він опинився там, де зараз перебуває. Незрозуміло, що станеться з його крихкою коаліцією за таких умов. Він, швидше за все, не зможе пережити війну мемів, яку підтримують Маск, Тілль і Путін, а саме це, схоже, і відбувається.
Дехто припускає, що Маск і Трамп можуть помиритися, але незрозуміло, що може призвести до цього; доки Трамп наполягає на збільшенні витрат, він перебуває в конфлікті з бажаннями Путіна. І він буде конфліктувати з російською мережею, за якою стоїть Маск."
https://x.com/davetroy/status/1930941970727289193
"It's really clear that the central beef between Musk and Trump is over the debt ceiling. And Russia is on Musk's side. If we manage to avoid default amid all this chaos it will be a miracle." "Цілком очевидно, що головна суперечка між Маском і Трампом - це питання про стелю держборгу. І Росія на боці Маска. Якщо нам вдасться уникнути дефолту серед усього цього хаосу, це буде дивом."
https://x.com/davetroy/status/1930655696598548751