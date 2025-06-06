Маск сошел с ума, я "не особо" заинтересован в разговоре сейчас, - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал миллиардера Илона Маска "человеком, который потерял рассудок", и заявил, что больше не заинтересован в общении с ним.

Об этом он сказал в телефонном интервью ABC News 6 июня, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили Трампа об информации, что он якобы планирует личный разговор с Маском днем.

"Вы имеете в виду того человека, который потерял рассудок?" - ответил он, сказав, что "не особо" заинтересован в разговоре с ним сейчас.

Президент США добавил, что Маск хочет с ним поговорить, но он не готов разговаривать с миллиардером.

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Конфликт Маска и Трампа

Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

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