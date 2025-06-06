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Новости Конфликт Трампа и Маска
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Маск сошел с ума, я "не особо" заинтересован в разговоре сейчас, - Трамп

Трамп говорит, что Илон Маск сошел с ума

Президент США Дональд Трамп назвал миллиардера Илона Маска "человеком, который потерял рассудок", и заявил, что больше не заинтересован в общении с ним.

Об этом он сказал в телефонном интервью ABC News 6 июня, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили Трампа об информации, что он якобы планирует личный разговор с Маском днем.

"Вы имеете в виду того человека, который потерял рассудок?" - ответил он, сказав, что "не особо" заинтересован в разговоре с ним сейчас.

Президент США добавил, что Маск хочет с ним поговорить, но он не готов разговаривать с миллиардером.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белый дом пытается помирить Трампа и Маска, - Politico

Конфликт Маска и Трампа

Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск заявил, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна"

Автор: 

США (27131) Маск Илон (239) Трамп Дональд (5651)


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Топ комментарии
+27
Більше трешу. Більше дичини. Імпічмент рудому вишкребку і кремлядській шльондрі.
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06.06.2025 15:40 Ответить
+26
Тобто Тампон не хоче миру і хоче ескалації? Зате з ****** Тампон готовий розмовляти і вдень і вночі
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06.06.2025 15:42 Ответить
+17
Збожеволів той, хто називає розмову з ху"лом хорошою розмовою.
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06.06.2025 15:46 Ответить
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Да вы там все ********...
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06.06.2025 15:40 Ответить
+ 💯 👍🏿!

прочитав:

Маск збожеволів, я не дуже....

далі не розгледів.

.
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06.06.2025 16:01 Ответить
Більше трешу. Більше дичини. Імпічмент рудому вишкребку і кремлядській шльондрі.
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06.06.2025 15:40 Ответить
Набираємо попкор - скоро дізнаємося що править Великою Америкою - "політична доцільність Трампа" чи "мільярди долларів Маска".
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06.06.2025 16:19 Ответить
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06.06.2025 16:19 Ответить
Тобто Тампон не хоче миру і хоче ескалації? Зате з ****** Тампон готовий розмовляти і вдень і вночі
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06.06.2025 15:42 Ответить
Мабуть йому в ростові теж квартиру ху....ло пообіцяв
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06.06.2025 15:48 Ответить
навіть у ві сні губи шепчють: "валядимерь..."
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06.06.2025 15:50 Ответить
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06.06.2025 16:33 Ответить
Гроші від муска, він отримав, тому і «не зацікавлений» трамп….
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06.06.2025 15:42 Ответить
Маска Трамп покусав от і має. (чи навпаки)
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06.06.2025 15:43 Ответить
Маск вже вимагав імпічмент Трампону.
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06.06.2025 15:43 Ответить
бабусіки на ринках не такі голосливі як ці два...
як ругатися так тільки он лайн і шо б всі чули, спостерігали, бачили і коментували цей шапітолій.
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06.06.2025 15:45 Ответить
Мабуть гроші не змогли поділити, або ху...ло повисив трампонутому забезпечення, або масканутий перестав їх трампонутому давати
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06.06.2025 15:45 Ответить
Збожеволів той, хто називає розмову з ху"лом хорошою розмовою.
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06.06.2025 15:46 Ответить
Маск виконав свою справу, Маск може іти.
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06.06.2025 15:47 Ответить
Маск втратив на "гнілом базарє" 24 млрд. дол. !!!!!!

за такі гроші він мав би послідовно:
розстріляти,
четвертувати,
повішати,
а на останок спалити електрикою рудого кретина в своєму уйобищ...ному кіберавто, яке схоже на гріб на колесах

.
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06.06.2025 15:55 Ответить
Не думаю, що Маска хтось силою тягнув у владу. Це по-перше. По-друге, йому нарізали "люстраційну" задачу - збавити Трампа від тих, хто йому заважає обмазувати стіни какашками.
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06.06.2025 16:35 Ответить
Повторю ще раз: у мене просто серце радіє, дивлячись на те, як ці двоє роблять Америку великою знов.
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06.06.2025 15:47 Ответить
Божевільний збоживолив.
(Каламбур від Трампа)
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06.06.2025 15:51 Ответить
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06.06.2025 16:21 Ответить
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06.06.2025 15:54 Ответить
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06.06.2025 15:55 Ответить
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06.06.2025 15:56 Ответить
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06.06.2025 15:59 Ответить
Маск висунув серйозне звинувачення. Має бути розслідування
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06.06.2025 15:55 Ответить
🍿 Давай Ілон. Козир Тій проти рудого, що він обкакався з мирним планом в Украіні. Не підведи.
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06.06.2025 15:56 Ответить
собрались как то два **..ната и давай целовать друг друга, а потом .... случился конфуз !
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06.06.2025 16:00 Ответить
А шо, реально хтось думав шо буде по іншому??? Почейкайте, зараз лайно пол'ється і з інших труб. Зараз трамп почне косо дивитсь на венса, бо макс того пропонує як заміну. Чи далі тим більше треша буде. А республіканцям на вібори вже скоро... Так шо це тільки початок.
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06.06.2025 16:02 Ответить
Наркота!!!!дело своё делает!!!!
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06.06.2025 16:02 Ответить
Я, ще раз кажу. Після 2014 писав (відновлення не можливе, підераша) на підерашистських сайтах, що слідуюча війна буде війною дронів.
Підерашти мене заклювали. Сміялись, принижували. Пробую підключити ШІ щобзнайшов. Хочо всеж таки марно.
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06.06.2025 16:11 Ответить
Ілон. В Тебе ж супер компи, які моделюють майбутній розвиток ситуаціі. Де вказано, що )(уйло не переможе. Так якого ти куя не підтримуєш Украіну? Дітей немає.
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06.06.2025 16:02 Ответить
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06.06.2025 16:03 Ответить
Dave Troy:

"Підтримка Маска завжди залежала від того, чи буде Трамп продвигати дуже конкретну лінію щодо путіністів, а саме: послабити або покласти край долару.

Трамп відхилився від цієї лінії під тиском людей у Вашингтоні, які насправді не хочуть, щоб це сталося. Перед Ілоном поставили завдання або повернути його в потрібне русло, або замінити його; але за лаштунками відбувається те, що Трамп за одну ніч втратив підтримку більшості російських мереж інформаційних операцій, завдяки яким він опинився там, де зараз перебуває. Незрозуміло, що станеться з його крихкою коаліцією за таких умов. Він, швидше за все, не зможе пережити війну мемів, яку підтримують Маск, Тілль і Путін, а саме це, схоже, і відбувається.

Дехто припускає, що Маск і Трамп можуть помиритися, але незрозуміло, що може призвести до цього; доки Трамп наполягає на збільшенні витрат, він перебуває в конфлікті з бажаннями Путіна. І він буде конфліктувати з російською мережею, за якою стоїть Маск."

https://x.com/davetroy/status/1930941970727289193
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06.06.2025 16:06 Ответить
Ілон хотів гроші з бюджета, дуля не дав.
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06.06.2025 16:13 Ответить
Все набагато складніше. Маск активно вимагає не ухвалювати законопроєкт, який підніме стелю держборгу, щоб затягнути час, щоб через 8 тижнів було оголошено дефолт. Це чиста гра путіна, а Маск його довірена особа.
"It's really clear that the central beef between Musk and Trump is over the debt ceiling. And Russia is on Musk's side. If we manage to avoid default amid all this chaos it will be a miracle." "Цілком очевидно, що головна суперечка між Маском і Трампом - це питання про стелю держборгу. І Росія на боці Маска. Якщо нам вдасться уникнути дефолту серед усього цього хаосу, це буде дивом."

https://x.com/davetroy/status/1930655696598548751
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06.06.2025 16:18 Ответить
Згідний. Але аудиторія в нього є. Якщо не то, то може. Всі пишіть і викладйте звірства в мережу "Х....." хто там там, це я рудий з товорищем володей.
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06.06.2025 16:25 Ответить
Маск фактично оголосив війну Америці. Окрім головного удару, - спроб блокування законопроєкту з метою організації дефолту, він пригрозив припинити співпрацю його компанії SpaceX з урядом! На це відреагував один із наближених до Трампа людей: "Якщо Ілон погрожує відкликати велику програму SpaceX, Трамп має підписати указ сьогодні ввечері відповідно до Закону про виробництво в оборонній промисловості. SpaceX має бути конфіскована урядом США до опівночі."
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06.06.2025 16:38 Ответить
Після цієї заяви Маск здав назад щодо SpaceX, але спроби саботувати законопроєкт (який, зокрема, містить значне збільшення витрат на оборону) не припинилися. Він підключив усю ізоляціоністську шоблу, - Томаса Мессі і Ренда Пола та інших , вони там з піною біля рота нападають на законопроєкт.
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06.06.2025 16:46 Ответить
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06.06.2025 16:17 Ответить
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06.06.2025 16:07 Ответить
Так в божевільню його! а потім і тебе вилікують
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06.06.2025 16:09 Ответить
ХотьПоржом, хужеНеБужет.
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06.06.2025 16:11 Ответить
Ви друг друга коштуєте
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06.06.2025 16:11 Ответить
Два дебіла- то є сила.!!!
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06.06.2025 16:11 Ответить
Ета вайна в кучє гавна...
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06.06.2025 16:31 Ответить
Обоє рябоє.
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06.06.2025 16:50 Ответить
 
 