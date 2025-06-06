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Новини Конфлікт Трампа і Маска
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Спікер Джонсон вірить у примирення між Трампом та Маском: Думаю, все налагодиться

Джонсон про суперечку Трампа й Маска

Спікер Палати представників США Майк Джонсон висловив сподівання, що конфлікт між Дональдом Трампом і Ілоном Маском ще можна владнати, незважаючи на публічну суперечку напередодні.

Про це Джонсон сказав в коментарі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, я вірю у примирення, і думаю, що все налагодиться",- сказав американський законодавець.

Він також розповів, що обмінювався текстовими повідомленнями з Маском, однак не став розкривати зміст розмови.

"Так, ми обмінювалися повідомленнями, але ви ж знаєте, що я не буду вдаватися в деталі. Він мій друг. Я просто намагаюся привести всіх до "так"", - заявив Джонсон.

На запитання, чи виграв би Трамп президентські вибори без підтримки з боку Маска, Джонсон відповів, що "Ілон зробив великий внесок у минулі вибори, але це була командна робота".

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Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

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Автор: 

Маск Ілон (673) Трамп Дональд (6105) Джонсон Майк (142)


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Топ коментарі
+8
Це навряд. У них різні психічні розлади.
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06.06.2025 18:38 Відповісти
+5
трамп - педофил - со слов Маска. все уже єто знают. Слово не воробей - вилетело - не вернеш тем более в соцсети Х
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06.06.2025 18:40 Відповісти
+2
паміряца, і патом в канце ані паженяца.
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06.06.2025 18:42 Відповісти
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Це навряд. У них різні психічні розлади.
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06.06.2025 18:38 Відповісти
де хрест на лобі?
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06.06.2025 18:39 Відповісти
трамп - педофил - со слов Маска. все уже єто знают. Слово не воробей - вилетело - не вернеш тем более в соцсети Х
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06.06.2025 18:40 Відповісти
ЦЯ *****, республікаестко- православна, , за гроши і сша продаст та будь до кого пристосуєтся.
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06.06.2025 18:41 Відповісти
паміряца, і патом в канце ані паженяца.
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06.06.2025 18:42 Відповісти
Так *****, аж невдобно
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06.06.2025 18:42 Відповісти
Та почекай про примирення.
А шо думає такий віруючий крендєль як ти про те що вашою Магою керує педофіл?
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06.06.2025 18:43 Відповісти
все ж таки вірити і дуркувати це дві різні церкви...
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06.06.2025 18:44 Відповісти
Кіт Леопольд, ***...
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06.06.2025 18:44 Відповісти
Они отвлекают американцев от Украины своей обрезанной театральной постановкой!
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06.06.2025 18:44 Відповісти
Так вони одного вже так гарно послали - чи в такій команді це не показник?
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06.06.2025 18:48 Відповісти
Наркоман, педофіл і джонсон їх підлабузник, зробили Гамерику великою за штири місяці. Китай повзає рачки від сміху.
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06.06.2025 18:49 Відповісти
Та то просто малі діти вовтузяться у парку! Не звертайте уваги, дайте їм трохи часу. А потім вже рознімайте, якщо їм не набридне.
Наче ж так, за словами трампона, потрібно діяти? Чи я знов щось не правильно зрозумів?
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06.06.2025 18:49 Відповісти
Маск звинувачує Трампа у зв'язках з педофілом Епштейном, Треба копати далі ,а там дорога до Імпічменту
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06.06.2025 18:53 Відповісти
что-то ти далеко начал копать для трампа
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06.06.2025 18:56 Відповісти
не хороший ти человек
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06.06.2025 18:57 Відповісти
Я віддаю перевагу Мілф
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06.06.2025 19:12 Відповісти
"Час для бомби": Маск стверджує, що серед "клієнтів" педофіла Епштейна фігурував Трамп
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06.06.2025 18:54 Відповісти
написав Маск, побажавши Трампу гарного дня.
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06.06.2025 18:55 Відповісти
Ого то маск поклав дональда всю республіканську партію разом зі всі БД в першому раунді? Нокаут?!
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06.06.2025 18:59 Відповісти
Вболівю за обох, та найбільше на взаємний і остаточний нокаут.
Епштей навіть з могили всіх тримає ща причинне мікроскопічне але брудне місце
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06.06.2025 19:01 Відповісти
Идут торги, дони решил отменить миллиардные контракты старлинка, спейс х, а маск решил рыжему пригрозить показать его поднаготную про неправильную любовь к детишкам, один теряет миллиарды, второй политический вес, один можеть обесценить теслы и спес икс, второй может уничтожить трампа если у него есть доказательства!
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06.06.2025 19:01 Відповісти
Трамп ще той перверт
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06.06.2025 19:11 Відповісти
Це ж яким цинічним треба бути, щоб закривати очі на звинувачення у педофілії. І це віруюча людина.
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06.06.2025 19:11 Відповісти
Маск навпаки відкрив всім очі
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06.06.2025 19:14 Відповісти
а шо Маня щодо педофіла
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06.06.2025 19:16 Відповісти
Джонсона перевірте він теж педофіл
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06.06.2025 19:18 Відповісти
Ещё один трампоновский членосос, смотришь на этот Сброд и только одна паралель бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком и всей кодлой...
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06.06.2025 19:52 Відповісти
Поміряться і поділять все що заробили за період суперечки
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06.06.2025 19:58 Відповісти
 
 