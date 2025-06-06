Спикер Джонсон верит в примирение между Трампом и Маском: Думаю, все наладится

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском еще можно уладить, несмотря на публичный спор накануне.

Об этом Джонсон сказал в комментарии CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, я верю в примирение, и думаю, что все наладится",- сказал американский законодатель.

Он также рассказал, что обменивался текстовыми сообщениями с Маском, однако не стал раскрывать содержание разговора.

"Да, мы обменивались сообщениями, но вы же знаете, что я не буду вдаваться в детали. Он мой друг. Я просто пытаюсь привести всех к "да", - заявил Джонсон.

На вопрос, выиграл бы Трамп президентские выборы без поддержки со стороны Маска, Джонсон ответил, что "Илон внес большой вклад в прошлые выборы, но это была командная работа".

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Конфликт Маска и Трампа

Напомним между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

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