Спикер Джонсон верит в примирение между Трампом и Маском: Думаю, все наладится
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском еще можно уладить, несмотря на публичный спор накануне.
Об этом Джонсон сказал в комментарии CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
"Да, я верю в примирение, и думаю, что все наладится",- сказал американский законодатель.
Он также рассказал, что обменивался текстовыми сообщениями с Маском, однако не стал раскрывать содержание разговора.
"Да, мы обменивались сообщениями, но вы же знаете, что я не буду вдаваться в детали. Он мой друг. Я просто пытаюсь привести всех к "да", - заявил Джонсон.
На вопрос, выиграл бы Трамп президентские выборы без поддержки со стороны Маска, Джонсон ответил, что "Илон внес большой вклад в прошлые выборы, но это была командная работа".
Конфликт Маска и Трампа
Напомним между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.
Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.
Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.
Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".
Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.
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А шо думає такий віруючий крендєль як ти про те що вашою Магою керує педофіл?
Наче ж так, за словами трампона, потрібно діяти? Чи я знов щось не правильно зрозумів?
Епштей навіть з могили всіх тримає ща причинне мікроскопічне але брудне місце