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Новости Конфликт Трампа и Маска
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Спикер Джонсон верит в примирение между Трампом и Маском: Думаю, все наладится

Джонсон о споре Трампа и Маска

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском еще можно уладить, несмотря на публичный спор накануне.

Об этом Джонсон сказал в комментарии CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, я верю в примирение, и думаю, что все наладится",- сказал американский законодатель.

Он также рассказал, что обменивался текстовыми сообщениями с Маском, однако не стал раскрывать содержание разговора.

"Да, мы обменивались сообщениями, но вы же знаете, что я не буду вдаваться в детали. Он мой друг. Я просто пытаюсь привести всех к "да", - заявил Джонсон.

На вопрос, выиграл бы Трамп президентские выборы без поддержки со стороны Маска, Джонсон ответил, что "Илон внес большой вклад в прошлые выборы, но это была командная работа".

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Конфликт Маска и Трампа

Напомним между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

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Автор: 

Маск Илон (239) Трамп Дональд (5651) Джонсон Майк (135)


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Топ комментарии
+5
Це навряд. У них різні психічні розлади.
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06.06.2025 18:38 Ответить
+2
трамп - педофил - со слов Маска. все уже єто знают. Слово не воробей - вилетело - не вернеш тем более в соцсети Х
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06.06.2025 18:40 Ответить
+2
паміряца, і патом в канце ані паженяца.
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06.06.2025 18:42 Ответить
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Це навряд. У них різні психічні розлади.
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06.06.2025 18:38 Ответить
де хрест на лобі?
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06.06.2025 18:39 Ответить
трамп - педофил - со слов Маска. все уже єто знают. Слово не воробей - вилетело - не вернеш тем более в соцсети Х
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06.06.2025 18:40 Ответить
ЦЯ *****, республікаестко- православна, , за гроши і сша продаст та будь до кого пристосуєтся.
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06.06.2025 18:41 Ответить
паміряца, і патом в канце ані паженяца.
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06.06.2025 18:42 Ответить
Так *****, аж невдобно
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06.06.2025 18:42 Ответить
Та почекай про примирення.
А шо думає такий віруючий крендєль як ти про те що вашою Магою керує педофіл?
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06.06.2025 18:43 Ответить
все ж таки вірити і дуркувати це дві різні церкви...
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06.06.2025 18:44 Ответить
Кіт Леопольд, ***...
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06.06.2025 18:44 Ответить
Они отвлекают американцев от Украины своей обрезанной театральной постановкой!
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06.06.2025 18:44 Ответить
Так вони одного вже так гарно послали - чи в такій команді це не показник?
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06.06.2025 18:48 Ответить
Наркоман, педофіл і джонсон їх підлабузник, зробили Гамерику великою за штири місяці. Китай повзає рачки від сміху.
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06.06.2025 18:49 Ответить
Та то просто малі діти вовтузяться у парку! Не звертайте уваги, дайте їм трохи часу. А потім вже рознімайте, якщо їм не набридне.
Наче ж так, за словами трампона, потрібно діяти? Чи я знов щось не правильно зрозумів?
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06.06.2025 18:49 Ответить
Маск звинувачує Трампа у зв'язках з педофілом Епштейном, Треба копати далі ,а там дорога до Імпічменту
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06.06.2025 18:53 Ответить
что-то ти далеко начал копать для трампа
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06.06.2025 18:56 Ответить
не хороший ти человек
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06.06.2025 18:57 Ответить
Я віддаю перевагу Мілф
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06.06.2025 19:12 Ответить
"Час для бомби": Маск стверджує, що серед "клієнтів" педофіла Епштейна фігурував Трамп
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06.06.2025 18:54 Ответить
написав Маск, побажавши Трампу гарного дня.
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06.06.2025 18:55 Ответить
Ого то маск поклав дональда всю республіканську партію разом зі всі БД в першому раунді? Нокаут?!
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06.06.2025 18:59 Ответить
Вболівю за обох, та найбільше на взаємний і остаточний нокаут.
Епштей навіть з могили всіх тримає ща причинне мікроскопічне але брудне місце
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06.06.2025 19:01 Ответить
Идут торги, дони решил отменить миллиардные контракты старлинка, спейс х, а маск решил рыжему пригрозить показать его поднаготную про неправильную любовь к детишкам, один теряет миллиарды, второй политический вес, один можеть обесценить теслы и спес икс, второй может уничтожить трампа если у него есть доказательства!
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06.06.2025 19:01 Ответить
Трамп ще той перверт
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06.06.2025 19:11 Ответить
Це ж яким цинічним треба бути, щоб закривати очі на звинувачення у педофілії. І це віруюча людина.
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06.06.2025 19:11 Ответить
Маск навпаки відкрив всім очі
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06.06.2025 19:14 Ответить
а шо Маня щодо педофіла
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06.06.2025 19:16 Ответить
Джонсона перевірте він теж педофіл
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06.06.2025 19:18 Ответить
 
 