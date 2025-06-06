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Новости Трамп разочарован Маском Конфликт Трампа и Маска
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Публичную ссору между Трампом и Маском разжег один из ближайших советников президента США, - Axios

Дональд Трамп и Серджио Гор

После того, как президент США Дональд Трамп отозвал кандидата на должность главы NASA миллиардера Джареда Айзекмана, вспыхнул публичный спор между ним и Илоном Маском. За этим неожиданным решением стоял Серджио Гор - один из ближайших советников главы Белого дома.

Об этом пишет Axios со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Трамп признал в четверг, что отмена кандидатуры Джареда Айзекмана на должность главы NASA "расстроила" Маска, который является близким другом Айзекмана. Это было одним из многих факторов, приведших к конфликту между американским президентом и его бывшим "лучшим другом".

После этого Маск целый день остро критиковал Трампа в соцсети X. Это ошеломило советников президента - и некоторых из них возмутил именно Гор. Республиканцы в Сенате также возложили вину на Гора за то, что он помог сорвать назначение, чтобы свести счеты с Маском. Ранее миллиардер критиковал то, как Гор руководит кадровым офисом Белого дома.

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Как пишет Axios, Гор известен тем, что проводит тесты на лояльность к Трампу среди новоназначенных чиновников. Он считается одним из самых влиятельных советников Трампа в Белом доме.

Также он владеет издательством Winning Team Publishing вместе с Дональдом Трампом-младшим, которое публикует книги о президенте США и его партнерах. Вырученные средства далее использовал Трамп.

По данным издания, напряженные отношения между Маском и Гором проявились еще в марте 2025 года, когда миллиардер поссорился с госсекретарем Марком Рубио. Советнику Трампа не нравилось то, как Маск вмешивается в кадровые решения.

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"Серджио дал понять, что ему не нравится тон Маска... и что он был недоволен тем, что Маск публично вызвал его на ковер перед всем Кабинетом", - сказал один из чиновников Белого дома, присутствовавший на той встрече.

Сам Гор отрицает причастность к отмене назначения Айзекмана на должность главы NASA.

Однако один из советников главы Белого дома сказал Axios, что именно Гор "постоянно подстрекал президента" против Айзекмана, упоминая о его пожертвованиях демократам.

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Автор: 

США (27131) Маск Илон (239) Трамп Дональд (5651)


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Топ комментарии
+15
Щеб трампло з ****** посварився було би дуже хороша і гарна річ.
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06.06.2025 19:47 Ответить
+8
Ну хоть чем то плюс - про Украину не будут думать хуже, весь мир (еще раз) убедится что в белом доме полные неадекваты и истерички
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06.06.2025 19:46 Ответить
+4
Лікарі....
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06.06.2025 20:02 Ответить
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Ну хоть чем то плюс - про Украину не будут думать хуже, весь мир (еще раз) убедится что в белом доме полные неадекваты и истерички
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06.06.2025 19:46 Ответить
Саме це перше, що теж прийшло на думку.
Скоріше і В.Е. Портников погодиться з нами.
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06.06.2025 19:50 Ответить
У США є президент???))
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06.06.2025 19:47 Ответить
все Маск тепер - демократ
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06.06.2025 19:47 Ответить
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06.06.2025 19:58 Ответить
Щеб трампло з ****** посварився було би дуже хороша і гарна річ.
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06.06.2025 19:47 Ответить
У Гора є індульгенція - зв"язок з Трампом - молодшим - хана Маску
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06.06.2025 19:51 Ответить
Людоньки!
Хто з сторонніх може бути винним у погіршенні відносин двох психічно нестабільних люей???
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06.06.2025 19:58 Ответить
Лікарі....
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06.06.2025 20:02 Ответить
снайпер...
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06.06.2025 20:09 Ответить
Маску фінгал набили
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06.06.2025 20:17 Ответить
два нарциси не уживуться в одному болоті
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06.06.2025 20:17 Ответить
ЛЮЖИ БИДУЮТ А ОНИ!)КУСКИ ДЕРЬМА НЕПОДЕЛЯЛ НИКАК БЕРЬМО ТОРТ!!!!ВЫ ЛЮДИ ВООБЩЕ ВИДИТЕ ЧТО ПРОИСХОДИТ??????????????
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06.06.2025 20:34 Ответить
А кто из них кремлёвский агент?
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06.06.2025 20:41 Ответить
Знайшли козла відпущення щоб терміново замʼяти педофілію старого пердуна. Зараз зроблять все,щоб замирити козлів. Помирити неможливо. Маск хоче влади і вважає, що без нього трамп сидів би в тюрмі. Маск розраховував бути сірим кардиналом і командувати всіма. Трамп використав його грошіі вплив а далі витер ноги об Маска. Тому це безвихідь. Тим паче, що у цій темі активно працюють московські агенти і будуть давити і обирати тих, хто чітко підтримує кремль. Всі інші- не цікаві.
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06.06.2025 21:15 Ответить
дужже симптоматично. трамп ще й педофіл. а всі думають чому така тепла дружба трампа з х...лом. а в них спільні хоббі - трамп - педофіл і путін ******** і педофіл. дружбани. світ в лапах збоченців.
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06.06.2025 21:15 Ответить
 
 