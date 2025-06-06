Публичную ссору между Трампом и Маском разжег один из ближайших советников президента США, - Axios

После того, как президент США Дональд Трамп отозвал кандидата на должность главы NASA миллиардера Джареда Айзекмана, вспыхнул публичный спор между ним и Илоном Маском. За этим неожиданным решением стоял Серджио Гор - один из ближайших советников главы Белого дома.

Об этом пишет Axios со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Трамп признал в четверг, что отмена кандидатуры Джареда Айзекмана на должность главы NASA "расстроила" Маска, который является близким другом Айзекмана. Это было одним из многих факторов, приведших к конфликту между американским президентом и его бывшим "лучшим другом".

После этого Маск целый день остро критиковал Трампа в соцсети X. Это ошеломило советников президента - и некоторых из них возмутил именно Гор. Республиканцы в Сенате также возложили вину на Гора за то, что он помог сорвать назначение, чтобы свести счеты с Маском. Ранее миллиардер критиковал то, как Гор руководит кадровым офисом Белого дома.

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Как пишет Axios, Гор известен тем, что проводит тесты на лояльность к Трампу среди новоназначенных чиновников. Он считается одним из самых влиятельных советников Трампа в Белом доме.

Также он владеет издательством Winning Team Publishing вместе с Дональдом Трампом-младшим, которое публикует книги о президенте США и его партнерах. Вырученные средства далее использовал Трамп.

По данным издания, напряженные отношения между Маском и Гором проявились еще в марте 2025 года, когда миллиардер поссорился с госсекретарем Марком Рубио. Советнику Трампа не нравилось то, как Маск вмешивается в кадровые решения.

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"Серджио дал понять, что ему не нравится тон Маска... и что он был недоволен тем, что Маск публично вызвал его на ковер перед всем Кабинетом", - сказал один из чиновников Белого дома, присутствовавший на той встрече.

Сам Гор отрицает причастность к отмене назначения Айзекмана на должность главы NASA.

Однако один из советников главы Белого дома сказал Axios, что именно Гор "постоянно подстрекал президента" против Айзекмана, упоминая о его пожертвованиях демократам.

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