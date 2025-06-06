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Новини
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Tesla за день втратила $153 мільярди через конфлікт між Маском і Трампом

Капіталізація Tesla за день упала на $153 мільярди через конфлікт між Маском і Трампом

Акції компанії Tesla впали на понад 14% на тлі конфлікту між генеральним директором компанії Ілоном Маском та президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Forbes.

У ніч на 6 червня (за київським часом, – ред.) Маск почав атакувати американського президента в соцмережі Х, а Трамп натякнув журналістам у Білому домі, що критика його підписаного законопроєкту від найбагатшої людини світу рівнозначна "синдрому божевілля Трампа".

Відтак, акції Tesla впали на 14,2%, до $284,7, після закриття торгів 5 червня, причому втрати прискорилися після коментаря Трампа.

У результаті капіталізація Tesla скоротилася на $153 млрд, до $1,07 трлн.

За даними FactSet, це 11 найгірший торговий день для Tesla з моменту виходу компанії на біржу в 2010 році, хоча акції відновили частину своїх втрат до кінця дня, після падіння на понад 17% у четвер вдень.

Статки Маска скоротилися на $25,5 млрд на тлі падіння акцій Tesla, у результаті чого його чистий капітал зменшився до $389 млрд, за оцінками Forbes.

Нападки Маска на Трампа відбулися після його багатомісячного перебування в Білому домі на посаді керівника Департаменту ефективності уряду. Трамп і Маск заявили, що звільнення Маска відбулося в добрих стосунках, і що Маск продовжуватиме бути радником Трампа.

Акції Tesla в останні місяці знизилися, оскільки Маск усе більше зосереджувався на своїй ролі в адміністрації Трампа, а деякі аналітики критикували його за те, що він витрачав "110%" свого часу на посаді голови Департаменту ефективності уряду, а не на керівництві Tesla. Після звіту Tesla про прибутки за перший квартал у квітні, Маск дав зрозуміти, що він "присвячуватиме Tesla набагато більше свого часу", хоча він ще не зобов'язався залишати свою державну посаду.

Водночас акції Tesla зросли на 22% у травні, що сталося після того, як Маск заявив, що залишить Білий дім і зобов'язався обіймати посаду головного виконавчого директора Tesla протягом наступних п'яти років.

Як повідомлялося, 30 травня президент США Дональд Трамп провів пресконференцію на честь відставки Ілона Маска з посади керівника Департаменту DOGE, яку він обійняв після обрання нового президента. Маск був одним із найближчих соратників Трампа під час передвиборчої кампанії.

Автор: 

акція (336) акціонерне товариство (73) Tesla (313) Маск Ілон (396) Трамп Дональд (664)


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Топ коментарі
+12
Трамп це антимідас,все до чого він доторкається перетворюється в лайно
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06.06.2025 12:12 Відповісти
+5
Краще б в УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО влили....довбограї.
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06.06.2025 12:13 Відповісти
+3
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06.06.2025 12:22 Відповісти
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Трамп це антимідас,все до чого він доторкається перетворюється в лайно
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06.06.2025 12:12 Відповісти
Нууу тесла й була гівном, просто в гарненькій обгортці.
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06.06.2025 12:16 Відповісти
Ви на тайкані ганяєте?
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06.06.2025 13:05 Відповісти
Гівномідас, так як і путлер
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06.06.2025 13:04 Відповісти
чума на оба їхніх дома !
і холєра з діареєю на додачу!

.
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06.06.2025 13:47 Відповісти
Оба они хороши! И достойны друг друга.
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06.06.2025 14:03 Відповісти
Краще б в УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО влили....довбограї.
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06.06.2025 12:13 Відповісти
Вдова, которая сама себя выпорола))))
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06.06.2025 12:17 Відповісти
насправді, для тесли це не так і погано. судячи з останніх подій основні, покупці тесли - це містяни, що підтримують демократів. тепер вони знов почнуть купувати тесли. попередня ставка маска на мага селюків-реднеків на шеві сільверадо і ф-150 чомусь не спрацювала.
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06.06.2025 12:20 Відповісти
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06.06.2025 12:22 Відповісти
Два негідники які пішли шляхом авантюризму і популізму ,з таким президентом США великими не стануть ,а і втратят те що було.
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06.06.2025 12:27 Відповісти
Тепер зрозуміло за чий рахуток Маск і його Тесла так піднялись. В Україні наприклад, це називається олігархією і кумовством
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06.06.2025 12:29 Відповісти
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06.06.2025 12:30 Відповісти
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06.06.2025 12:30 Відповісти
та хай цей фашист без штанів залишиться
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06.06.2025 12:32 Відповісти
Двіжуха.
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06.06.2025 12:43 Відповісти
Трампа потрібно ізолювати від суспільства разом з його кумиром путіним бо цих два лайна де проявилися там безлад один розв'язав, а другий його підтримує у своїй нікчемності
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06.06.2025 12:46 Відповісти
Запасаемся попкорном .
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06.06.2025 12:54 Відповісти

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