Tesla за день втратила $153 мільярди через конфлікт між Маском і Трампом
Акції компанії Tesla впали на понад 14% на тлі конфлікту між генеральним директором компанії Ілоном Маском та президентом США Дональдом Трампом.
Про це пише Forbes.
У ніч на 6 червня (за київським часом, – ред.) Маск почав атакувати американського президента в соцмережі Х, а Трамп натякнув журналістам у Білому домі, що критика його підписаного законопроєкту від найбагатшої людини світу рівнозначна "синдрому божевілля Трампа".
Відтак, акції Tesla впали на 14,2%, до $284,7, після закриття торгів 5 червня, причому втрати прискорилися після коментаря Трампа.
У результаті капіталізація Tesla скоротилася на $153 млрд, до $1,07 трлн.
За даними FactSet, це 11 найгірший торговий день для Tesla з моменту виходу компанії на біржу в 2010 році, хоча акції відновили частину своїх втрат до кінця дня, після падіння на понад 17% у четвер вдень.
Статки Маска скоротилися на $25,5 млрд на тлі падіння акцій Tesla, у результаті чого його чистий капітал зменшився до $389 млрд, за оцінками Forbes.
Нападки Маска на Трампа відбулися після його багатомісячного перебування в Білому домі на посаді керівника Департаменту ефективності уряду. Трамп і Маск заявили, що звільнення Маска відбулося в добрих стосунках, і що Маск продовжуватиме бути радником Трампа.
Акції Tesla в останні місяці знизилися, оскільки Маск усе більше зосереджувався на своїй ролі в адміністрації Трампа, а деякі аналітики критикували його за те, що він витрачав "110%" свого часу на посаді голови Департаменту ефективності уряду, а не на керівництві Tesla. Після звіту Tesla про прибутки за перший квартал у квітні, Маск дав зрозуміти, що він "присвячуватиме Tesla набагато більше свого часу", хоча він ще не зобов'язався залишати свою державну посаду.
Водночас акції Tesla зросли на 22% у травні, що сталося після того, як Маск заявив, що залишить Білий дім і зобов'язався обіймати посаду головного виконавчого директора Tesla протягом наступних п'яти років.
Як повідомлялося, 30 травня президент США Дональд Трамп провів пресконференцію на честь відставки Ілона Маска з посади керівника Департаменту DOGE, яку він обійняв після обрання нового президента. Маск був одним із найближчих соратників Трампа під час передвиборчої кампанії.
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