Венс заявив, що Маск робить "величезну помилку", переслідуючи Трампа у соцмережах
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що мільярдер Ілон Маск робить "величезну помилку", переслідуючи президента Дональда Трампа у соцмережах.
Про це він сказав на подкасті "This Past Weekend with Theo Von", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Президент не вважає, що йому потрібно бути в кровній ворожнечі з Ілоном Маском, і я насправді думаю, що якби Ілон трохи заспокоївся, все було б добре",- сказав політик.
Венс також висловив сподівання, що Маск і Трамп зможуть знайти спільну мову після нещодавньої суперечки. Віцепрезидент також сподівається, що Маск повернеться до команди Трампа.
Конфлікт Маска та Трампа
Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.
Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.
Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.
А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.
Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".
Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.
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мага - могила !
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Під час інтерв'ю він скащав, що ілон втомився, зробив помилку, а трамп переможе в цій сутичці.
Також вже вкотре запевнив, що він і ілон, а тако вся сім'я захоплюється і обожнює путіна.
Захід на який прилетів батько ілона маска організував дугін кривавий варвар і батько руського міра, абсолютний садист і соціопат.
Он просто был хорошим менеджером.
Но наркота его уже сгубила.
і холєра з діареєю !
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тролінг
тролінгу
*******...
А потім почне накиди у соцмережах лайна щодо педофелії Трампа. 😁
А згодом на орбіті Землі з'явиться напис "Трамп підарас!!!"
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і не він один
ну, як дуля то не доставайся ж ти нікому.
жаба одягнула страпон і почала натягувати гадюку.
А венс, це, як Тампакс!! Жінки трампа, знають…
1. Мовою оригіналу.
2. Надто багато буков.
3. На жаль, це таки правда.
Ирма Заубер: Я все чаще читаю в ленте вопрос : а что же такого есть у Путина на Трпмпа ?! Что же такого тайного он может о нем знать, чтобы президент Америки разваливал собственную страну и мировую демократию в угоду российскому фюрера ?
А вот что :
ТРАМП. Досье на манжетах.
Август 1975 года, Хельсинки, Финляндия. Леонид Брежнев и Джеральд Форд подписывают Хельсинские соглашения. Это их вторая встреча. Брежнев тайно предлагает Форду помощь и поддержку СССР в переизбрании Форда президентом США на выборах 1976 года. Форд игнорирует предложение Брежнева и через год проигрывает Джимми Картеру.
Июль 1987 года, Москва, СССР. Трампу 41 год, он прилетает в Москву (вместе с женой, чешской фотомоделью Иваной Зельничковой) по приглашению посла СССР в США Юрия Дубинина (утверждено на заседании Политбюро ЦК КПСС). У Трампа-бизнесмена очередной финансовый кризис: все его активы упали в цене, а долги выросли многократно. Этот период отражён в известном анекдоте про Трампа: "Видишь того нищего со шляпой на углу 5-ой авеню?" - говорит Трамп своей спутнице, которой перед тем подарил бриллиантовое колье. "Этот человек на полтора миллиарда богаче меня!" - "Но у него же ничего нет!" - "У него-то ничего нет, а у меня полтора миллиарда долгов!"......
После возвращения из Москвы Трамп-банкрот неожиданно получает кредит у консорциума из 16 банков и покупает отель Plaza (768 Fifth Avenue, Manhattan, New York, переименовывает его в Trump Plaza). Чуть позже - ещё один кредит у консорциума из 22 банков и покупает компанию Eastern Air Lines Shuttle (которую переименовывает в Trump Shuttle).
Так что же такое произошло в Москве-1987, и кто финансировал Трампа?
Финансировали Трампа кошельки КГБ в США. Финансировали аккуратно, выдавая не живые деньги, а гарантии под кредиты. Впрочем, живые деньги тоже поступали, но это отдельная тема отдельного расследования.
А в Москве-1987 произошла первая политическая сделка (вербовка) Трампа. Ему предложили, и он принял помощь и поддержку СССР в будущем избрании его президентом США. Помощь и поддержку враждебной США страны. Это стало первым серьёзным компроматом на Трампа.
В докладе Владимира Крючкова на Политбюро Трамп был представлен как американец, из которого можно изготовить "управляемого президента США"
Интересно, что перед приездом в Москву Трамп утверждал, что никогда не будет баллотироваться в президенты, потому ,что свободная жизнь бизнесмена нравится ему гораздо больше зарегулированной жизни политика.
В Москве-1987 ему пришлось изменить и своё мнение, и свои желания …
СССР распался, КГБ постепенно мутировал в ФСБ и СВР, а осенью 1991 года освободившиеся от контроля КПСС кошельки КГБ спешно перепрятывали контролируемые ими активы. Гарантии под выданные кредиты не сработали (счета гарантов оказались пусты), и Трампу пришлось пережить унизительную процедуру реструктуризации долгов с изъятием и отеля Trump Plaza, и компании Trump Shuttle. Что дали, то и забрали - Трамп посчитал себя свободным от обязательств перед якобы мёртвой конторой. Но сама контора так не считала и бережно хранила компромат на Трампа. В конце 1996 года - начале 1997 года Трамп прилетал в Москву, аж 3 раза. Встречи у него были с Владимиром Ресиным и Зурабом Церетели. Трамп хотел построить в Москве Trump Tower. Но не сам (потому что денег на строительство у него не было), а на деньги московских мафиози. А вот за название (Trump Tower) Трамп хотел получить деньги. Впрочем, в некоторых странах подобная авантюра Трампу удалась. В Москве этот номер не прошёл.
Для конторы это был период, когда старую кожу она уже сбросила, а её новая кожа ещё не окрепла. Поэтому Трампа не трогали, к нему не приставали, не докучали. Это было хорошо. Но и денег Трампу получить не удалось. Это было плохо. Поэтому Ельциновская Россия Трампу не очень понравилась. Чуть позже ситуация изменилась. В июле 1998 года директором ФСБ был назначен Путин, чтобы властью ФСБ остановить все следственные действия по делу об убийстве генерала Льва Рохлина (которое сам Путин и организовал по просьбе Валентина Юмашева). Консультантом и советником Путин пригласил к себе генерала армии в отставке террориста Филиппа Бобкова (высшая ступень в чекистской карьере - первый заместитель председателя КГБ СССР Владимира Крючкова, который до поста председателя КГБ возглавлял внешнюю разведку и "вёл" Трампа). Филипп Бобков и рассказал Путину о Трампе и выдал накопленный на Трампа компромат. Трампу послали "весточку"- Контора восстановилась и всё помнит.....
Трампу пришлось бросить все свои дела и принять участие в выборах президента США 2000 года. Посильная помощь была оказана, в том числе и финансовая. Но контора была ещё слаба, ещё не развернула/восстановила в США свои структуры, ещё не наладила разорванные связи со своими резидентами и старыми кошельками КГБ...
Трамп очень старался. Он вышел из республиканской партии и вступил в партию Росса Перо. Но не смог. Выборы-2000 Трамп провалил. Ноябрь 2013 года, Москва, Россия. Трамп снова в Москве, потому что ему снова нужны деньги (после кризиса 2008 года Трамп снова банкрот). Он проводит в КРОКУС-СИТИ конкурс красоты "Мисс Вселенная". Трамп - совладелец этого конкурса.За проведение конкурса в КРОКУС-СИТИ Трамп получает от Араза Агаларова (отец- основатель КРОКУС-СИТИ) скромный бонус в 14 млн $ и право неограниченно трахать молодых конкурсанток. Трамп очень рад и деньгам, и молодым девушкам (он даже не догадывался, что все его оргии аккуратно записывают крупным планом на камеры высокого разрешения добрые дяди из ФСБ; а ещё он не догадывался, что под видом конкурсанток те же добрые дяди поставляли ему несовершеннолетних детей). А ещё Трамп просит Араза Агаларова устроить ему встречу с Путиным. Трамп в восторге от Путина и напрашивается к нему на свидание. Но тогда эта встреча не состоялась. Зато состоялась встреча с путинскими чекистами, которые напомнили Трампу обязательства-1987 и призвали Трампа перестать заниматься ерундой и начать заниматься настоящим делом. Ему было обещано финансирование, массированная поддержка в газетных и телевизионных СМИ, в интернете, а также поддержка лучших путинских политтехнологов. Сам Путин к этому моменту окончательно узурпировал власть, нагло нарушив конституционный запрет третьего срока президентства и задавив все протесты (в конце 2013 года всё протестное движение уже было загнано в "загоны" и не представляло для Путина серьёзной угрозы). Овладев Россией, Путин стал всё чаще задумываться о своём месте в мировой политике. В этом смысле управляемый президент США был бы Путину очень кстати.25 января 2015 года, штат Айова, США. Трамп (на собрании республиканцев) объявил о своём намерении "подумать", выдвигаться ли ему на пост президента США от республиканцев.
Собственно говоря, к этому моменту агрессивные группы поддержки Трампа были уже созданы. Неудачный опыт выборов-2000 был учтён, но и сам Путин сильно окреп к этому времени. К началу 2015 года Путиным и его безропотным окружением было украдено из бюджета России, из разгромленных бизнесов (а также получено в виде откатов) около 4-х триллионов $. В Европе, США, Канаде, в Юго-Восточной Азии и Южной Америке была сформирована сеть из 2000 путинских кошельков - хранителей выведенных из России ворованных активов. Путинским кошелькам в США была дана команда делать пожертвования и оплачивать газеты, телевидение и троллей в интернете - всё ради поддержки Трампа. Тема российских и пророссийских СМИ, несущих ложь и растление населений по всему миру, - это тема отдельных расследований. Нам достаточно назвать некоторые из таких каналов. Это, в первую очередь, RT America и RT International, Sputnik, а также пророссийский канал Fox News. Не стоит забывать и о десятках тысяч интернет-троллей, заполонивших социальные сети, Facebook, Tik-Tok, Telegram, Twitter, YouTube ... Через эти каналы распространялись и распространяются вирусные клипы, фото-шопо-жабы , пропагандистские клише и огромное количество ложных утверждений ( конспирология ) трудноотличимых (для неспециалиста) от правды. Цель подобных вбросов грандиозная - (!!!) стереть в умах населений грань между истиной и ложью (а не только дезинформация и реклама Трампа). Растлённое сознание порождает фантомы и нуждается в "сильной руке".
Глобальный результат налицо: мир качнулся в сторону диктатур и фашизма.
Всё вместе взятое обеспечило победу Трампа на выборах-2016.
"Америка наша!"- ликовали путинские пропагандисты.
16 июля 2018 года, Хельсинки, Финляндия. Здесь прошла личная встреча Трампа и Путина, в присутствии только Трампа, Путина и личного переводчика Путина (хорошо дрессированного чекиста). Путин показывал Трампу клипы и фото, на которых Трамп трахает детей из КРОКУС СИТИ, много шутил и смеялся по этому поводу. Трампу был показан также другой компромат на него: как Трамп соглашается на сотрудничество с КГБ СССР, на помощь в проведении выборов, как Трамп соглашается на сотрудничество с ФСБ России, как Трамп выпрашивает деньги ... Были озвучены суммы, потраченные на Трампа, ради Трампа, на поддержание Трампа, на группы поддержки Трампа ...Встреча прошла «в тёплой и дружественной обстановке». Вместо запланированных 90 минут она длилась более двух часов. Трамп был измочален на выходе и бубнил только, что он "...не верит своим спецслужбам ... не верит своим спецслужбам..." он "... верит Владимиру Путину... верит Владимиру Путину...",
На фотографии виден растерянный Трамп и самодовольно лыбящийся Путин. Финал вербовки. Только на этой встрече Трамп осознал, как глубоко он повязан с Путиным и деватся ему уже некуда.
6 января 2020 года, Вашингтон, США. Выборы-2020 проиграны Трампом. Идёт совместная сессия Конгресса (республиканцы & демократы) для официального оформления победы Джо Байдена. Трампу заранее послали "весточку": поражение не признавать, поднимать своих фанатов, сессию Конгресса сорвать, группа поддержки будет" (чем можем, тем поможем) ...
Дальнейшее хорошо известно. Нападение на Капитолий не привело к отмене результатов выборов, но зато инициировало вторую процедуру импичмента Трампу за «провокацию восстания» (к сожалению, не был доведён до конца). Трамп утратил власть, но обещал вернуться ( и привлек к себе еще большее количество людей за счет геройского ореола «мученика от демократии» )
22 марта 2024 года, Москва, Россия.
Путин сжигает КРОКУС СИТИ. Это - пламенный привет Трампу (помимо выполнения прочих также важных и нужных Путину целей). Мы не знаем, содрогнулся ли Трамп от такого послания (вот такие у абсолютных диктаторов "шутки"), но пламенный привет был понят Трампом правильно: сексуальные компроматы больше не актуальны, теракты нужны, теракты были, есть и будут ещё - всё для победы ... И победа-2024 пришла ...
Путин пришёл к власти и затем успешно узурпировал её через теракты. Каждый теракт имел вполне опредёлённую главную цель и одну или несколько побочных. Например, теракты со взрывами домов в Москве-Буйнакске-Волгодонске-Рязани главной целью имели не "маленькую победоносную войну в Чечне" (как многие думают), а взятие под контроль ФСБ всех избирательных участков страны (под предлогом защиты мест скопления народа) с последующей вербовкой глав избирательных комиссий, что в итоге привело к массовым фальсификациям и в дальнейшем - к возможности полностью контролировать результаты вообще всех выборов в России.
Подобная схема не могла быть применена в США (пока), но пользу терактов для достижения своих целей Путин впитал ещё «с молоком» террориста Филиппа Бобкова (первый заместитель Владимира Крючкова, уволенный Михаилом Горбачёвом), который с 1998 года (по 2019 год) являлся внештатным советником и консультантом Путина.
На теракте Хамаса 07.10.2023 года стоит подпись Путина (made by Putin) - это дата проведения теракта - день рождения Путина .
Можно долго обсуждать формы и объёмы оплаты террористам (есть свидетельства, что найдены блокчейн-транзакции переводов Хамасу с московской и санкт-петербургской бирж через криптовалюты в размере около 190 млн $) - этим должны заниматься следователи с целью привлечения заказчика ещё к одной смертельной уголовной ответственности. Нам важна главная цель данного теракта. В данном теракте главных целей было сразу две. Первая (очевидная) - это открытие второго фронта войны, переключение сил, средств, внимания всего мирового сообщества на Ближний Восток. Вторая (менее очевидная) - это помощь Трампу в победе на выборах 2024 года. Может быть, более важная, чем первая цель.
Трампу была сформирована повестка поведения, которая заключалась в яростной поддержке Израиля, жертвы этого чудовищного теракта (теракт был заказан Путиным как экстремально жестокий). Такое поведение Трампа с необратимостью привело к завоеванию не только подавляющего большинства голосов еврейской диаспоры в США, но и голосов миллионов честных американцев, искренне сочувствующих невинно убитым . Маятник качнулся в пользу Трампа. Это обеспечило ему победу на выборах-2024.
Отметим также, что к "работе" были подключены десятки тысяч хорошо проплаченных путинских троллей, в социальных сетях, в печатных СМИ, в телевизионных передачах... Творилось нечто невиданное: на любое негативное высказывание о Трампе возникали десятки оскорбительных, издевательских, уничижительных реплик. Оппонента затыкали и буквально растаптывали.
Теракт 07.10.2023 не только помог Трампу победить на выборах, но и повязал кровью Путина и Трампа (всё, как любит Путин).
Подводим итоги:
Трамп опутан страшным, убийственным для него компроматом:
1. он несколько раз соглашался на помощь чекистов (сначала СССР, потом России) в выборах его президентом США, он принимал эту помощь (помощь иностранного враждебного государства) и был обязан за эту помощь рассчитаться;
2. он получал деньги от фиктивных сделок с недвижимостью, он получал гарантии под кредиты от кошельков КГБ и ФСБ, он получал финансовую поддержку всегда, когда оказывался банкротом (в своих безумных сделках) - финансирование иностранного враждебного государства - он был обязан за эту помощь рассчитаться;
3. он трахал детей из КРОКУС СИТИ под камеры крупным планом;
4. но самое главное - он повязан кровью с Путиным по теракту ХАМАС-07.10.23.
Этот теракт был сделан под него, чтобы гарантированно победить на выборах-2024.
В своё время Сталин привёл Гитлера к власти, вмешавшись в выборы в Германии.
Сегодня эрзатц-Сталина - Путин привёл к власти эрзатц-Гитлера - Трампа, вмешавшись в выборы в США.
Уже хорошо видно, что опутанный компроматом, повязанный кровью, Трамп ужом на сковородке крутится, пытаясь вырваться из крепких захватов чекистской братвы - У него есть только один выход - узурпировать полностью власть в США и прихлопнуть Путина ( или имея свой кусок разделить с ним все остальное - если дадут )
Верить вышесказанному или нет - вы можете решить сами - имя человека , приславшего текст я назвать не могу - я ему вполне верю . Иначе трудно объяснить тот факт, что все , что делает президент Америки выгодно не его собственной стране, а России .
Ниже - фото в Хельсинки после «того самого» двухчасового разговора
Венс виліз аби захистити власну сраку, бо маск і його злив.
Але я добре пом'ятаю як рудий сказав «венс не може бути призидентом!»