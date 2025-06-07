Венс заявив, що Маск робить "величезну помилку", переслідуючи Трампа у соцмережах

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що мільярдер Ілон Маск робить "величезну помилку", переслідуючи президента Дональда Трампа у соцмережах.

Про це він сказав на подкасті "This Past Weekend with Theo Von", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент не вважає, що йому потрібно бути в кровній ворожнечі з Ілоном Маском, і я насправді думаю, що якби Ілон трохи заспокоївся, все було б добре",- сказав політик.

Венс також висловив сподівання, що Маск і Трамп зможуть знайти спільну мову після нещодавньої суперечки. Віцепрезидент також сподівається, що Маск повернеться до команди Трампа.

Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

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