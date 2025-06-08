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Новости Конфликт Трампа и Маска
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Трамп пригрозил Маску "серьезными последствиями", если тот будет финансировать демократов

Трамп угрожает Маску последствиями в случае финансирования демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с миллиардером Илоном Маском завершились. Он также предупредил бизнесмена о "серьезных последствиях", если тот будет финансировать кандидатов от Демократической партии США.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это заявление прозвучало на фоне спора между Трампом и Маском относительно нового налогового законопроекта президента США.

Трампа спросили, считает ли он, что его отношения с генеральным директором Tesla и SpaceX закончились, на что он ответил: "Я бы так предположил, да".

Глава Белого дома также пригрозил "серьезными последствиями", если Маск решит финансировать демократов. Трамп отказался отвечать, какими будут эти последствия, и добавил, что он не обсуждал вопрос о том, стоит ли проводить расследование в отношении Маска.

Также глава США заявил, что "не намерен говорить" с Маском.

В то же время Трамп отметил, что не рассматривает возможности расторжения правительственных контрактов США с компаниями Маска - Starlink и SpaceX.

Читайте также: Трамп хочет избавиться от своего авто Tesla после ссоры с Маском, - СМИ

Конфликт Маска и Трампа

Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

Читайте также: Вэнс заявил, что Маск делает "огромную ошибку", преследуя Трампа в соцсетях

Автор: 

Маск Илон (246) Трамп Дональд (5672)


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Топ комментарии
+24
МАГА мені зелень дуже нагадує, що одні, що другі перед ви борами кричали про корупцію про утиски з боку влади, про кумівство, а як дорвалися до влади, то поклали повний болт на всі закони, обіцянки, будь-які моральні принципи і творять повний треш.
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08.06.2025 01:48 Ответить
+21
А якщо фінансуватиме МАГА- республіканців, то не заборонено, «вільна країна».
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08.06.2025 00:48 Ответить
+20
Таке враження, що це все про кацапів.
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08.06.2025 00:28 Ответить
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Таке враження, що це все про кацапів.
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08.06.2025 00:28 Ответить
Жабогадюкинг)))

Не забувайте, що у маска хвороба Аспергера, а за трампоновий діагноз - сперечаються психіатри всього світу)))
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08.06.2025 00:49 Ответить
Трамп зазначив, що не розглядає можливості розірвання урядових контрактів США з компаніями Маска - Starlink та SpaceX.

але таріфи в 500 % будуть накладені... або не накладені

.
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08.06.2025 00:57 Ответить
😁😂👍
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08.06.2025 07:25 Ответить
Та ні, тут нашим рідним *******... ковзани, панянка вся в білому, а навколо лишень виключно одні любі друзі... і лише потім вибухнув Трускавець... Ну як вибухнув, він вляпались...
В цьому ж клінічному випадку замість панянку в білому замінив рудий чубатий парубок, а навколо такі ж на всю голову любі друзі і їх там теж б(М)АГАто і їх, як їм поки ще здається, не подолати, ню-ню🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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08.06.2025 07:47 Ответить
так він наче нову партію створює, щоб відкусити електорат у всіх ? навіщо йому ті демократи,він їх ненавидить..
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08.06.2025 00:30 Ответить
Хотіти не означає змогти, а у цього ще кусалка не виросла😝😝😝😜🤪 Товариш Гес Холл теж колись хотів стати президентом США, як і його корєфанка Анджела Девіс і де вони🤔 До речі, тут хоч хтось пам'ятає про цю солодку парочку 😝😝😝😜🤪
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08.06.2025 07:57 Ответить
Колись у совєцкій школі, з нас школярів підписи збирали під текстом "Свободу Анджелі Девіс".
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08.06.2025 08:24 Ответить
А Вас не примушували переписуватись з кимось із за кордону? Шеолчрі по віку - і дєвачка с дєвачкой, мальчік з мальчіком? Бо в моїй таке шоу було..
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08.06.2025 09:29 Ответить
Школярі*
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08.06.2025 09:31 Ответить
Тільки з соц. країн. Я також переписувалася з дівчинкой із ГДР.
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08.06.2025 10:02 Ответить
Ставши президентом, Маск першим указом переіменує Марс на Маск!
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08.06.2025 00:41 Ответить
******* версія старого анекдоту:

- Вуйку, ви чули, американці на Марс полетіли!
- Усі?
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08.06.2025 00:38 Ответить
Та ні версія для росіян незмінна навіки. Більшість американців за Україну і терпіти не можуть росіян.
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08.06.2025 10:04 Ответить
Трапидло - тупо лох ссыкливый.
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08.06.2025 00:43 Ответить
"Ні куя сєбє струя"- казав один знайомий уролог...
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08.06.2025 00:44 Ответить
Чий знайомий🤔🧐😁 При подальшому знайомстві виявився сантехніком з сусіднього ЖЕКа... уролог не може так висловлюватись вголос, а ось подумати, ще й не таке, але вам краще не знати 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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08.06.2025 07:33 Ответить
🐸 🐍
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08.06.2025 00:44 Ответить
Розісралися мудаки - пи@дець підкрався непомітно
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08.06.2025 00:46 Ответить
А якщо фінансуватиме МАГА- республіканців, то не заборонено, «вільна країна».
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08.06.2025 00:48 Ответить
зашибісь. парубки не засумують
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08.06.2025 00:52 Ответить
CNN

Маск видалив кілька постів у X з повної сутички з Трампом.

Видалені пости включають звинувачення Маска в тому, що Трамп є в "документах Епштейна" та, його пропозицію про impeachment Трампа та його заміну віце-президентом Дж. Д. Вансом, звинувачення Трампа у брехні щодо причин Маска, чому він проти законопроекту, та його загрозу негайно зняти з експлуатації космічний корабель SpaceX Dragon.
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08.06.2025 00:53 Ответить
Однак не всі пости Маска видалені.
Досі залишилися ті, в яких Маск виступає проти політики Трампа.
Маск не видалив пост, де він сказав, що Трамп не виграв би вибори без нього.
Маск також не видалив пост, де він стверджує, що тарифи Трампа призведуть до рецесії в другій половині року.
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08.06.2025 00:57 Ответить
Компанії Маска знаходяться під контролем федеральних регуляторів.
Але якщо Трамп вирішить використовувати уряд для атаки на Маска, це буде схоже на сценарій путіна в Росії, де олігархи піднімаються і падають в залежності від того, чи на їх боці уряд.
Це завдало б шкоди i країні, i Трампy, якщо Трамп дійсно націлився б на Маска.
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08.06.2025 01:07 Ответить
Представники Національного аерокосмічного агентства США (NASA) та Пентагону попросили конкурентів компанії SpaceX Маска прискорити розробку ракет та космічних апаратів після загрози Маска вивести з експлуатації кораблі Crew Dragon, повідомила 7 червня, газета The Washington Post.
За словами джерел WP, запити від NASA отримали три компанії - Rocket Lab, Stoke Space та Blue Origin Джеффа Безоса, а представники компанії Sierra Space вже провели зустріч з працівниками агентства й заявили про готовність "забезпечити безперебійну підтримку" Міжнародної космічної станції.
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08.06.2025 05:15 Ответить
Я думав, що вони з певних причин просто проти України, а виявляється, що це збіговисько дурнів !
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08.06.2025 00:55 Ответить
тупорилий примат трамп може серьозно маска недооцінювати, но я не проти, хай бьються нечесно і завзято
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08.06.2025 01:00 Ответить
Просто трампонутий думає що методички від фсб тільки він отримує, а масканутий ні. Глибоко помиляється
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08.06.2025 08:26 Ответить
Якщо цей шизоїд Маск примкне до демократів то він тільки їм обвалить рейтинги. Може на це і розрахунок?
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08.06.2025 01:10 Ответить
Трамп - не демократ
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08.06.2025 01:27 Ответить
МАГА мені зелень дуже нагадує, що одні, що другі перед ви борами кричали про корупцію про утиски з боку влади, про кумівство, а як дорвалися до влади, то поклали повний болт на всі закони, обіцянки, будь-які моральні принципи і творять повний треш.
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08.06.2025 01:48 Ответить
Всі ляльки кремля схожі одна на одну
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08.06.2025 07:26 Ответить
бажаю обом перемог у боротьбі.
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08.06.2025 02:03 Ответить
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08.06.2025 02:06 Ответить
ну що ж....очікуємо відеоматеріали де Трамп бешкетує та розважається з дітьми у Епштейна...до речі,говорять,що там побувало і багато російських дєвах,які теж могли робити відео розваг чуваків типу Трампушки...
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08.06.2025 02:21 Ответить
Так Трамп Краснов, чи не Краснов? Жирнов каже, що він таки Краснов
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08.06.2025 05:19 Ответить
Яка різниця, він підху.....ловик. та ще дуже хвора людина
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08.06.2025 05:49 Ответить
На всю голову..потрібен закон - світовий. Щоб люди, віком 65+ не могли ставати керівниками країн..
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08.06.2025 09:24 Ответить
Було б ще непогано - заборонити пенсіонерам приймати участь у виборах. )
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08.06.2025 09:36 Ответить
Но тут таке.. я пенсіонером стала в 47 років..наслідки ковіду..але, з психіатром при перекомісії траблів немає)))
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08.06.2025 10:00 Ответить
Новий вид деменції - агресивна.
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08.06.2025 05:34 Ответить
В нього сифіліс й гиперактивна дислексія..
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08.06.2025 09:27 Ответить
Оце і є демократія по трампонутому. Мене фінансувати можна, інших ні. І куди тільки котиться США зі своєю величчю.
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08.06.2025 05:48 Ответить
Трамп пригрозив Маску "серйозними наслідками"

Як діє "грізний Трумп", ми знаємо.
Тобто, Маску нігуя не буде.
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08.06.2025 06:12 Ответить
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08.06.2025 06:53 Ответить
"В живих повинен залишитися тільки один".
При гарному розкладі - ні одного.
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08.06.2025 06:57 Ответить
як посварилися так і помиряться і поділять прибуток від падіння акцій
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08.06.2025 07:04 Ответить
Молодець Маск, йди до демократів. З Трампом в тебе перспективи бути кацапльонком.
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08.06.2025 07:16 Ответить
Хай краще йде НХ з політики. Це не його тема.
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08.06.2025 09:38 Ответить
Роман который слишком длителен он удрючающе типичен, роман быть должен упоителен и безупречно лаконичен🤣🤣🤣 Пройшла любов, завяли помідори
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08.06.2025 07:25 Ответить
переплутав "свободу" з "дозволом"....)))
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08.06.2025 08:00 Ответить
Он як. Роздача бюджетних коштів на основі лояльності до влади?
А можна ще раз послухать про те що в США нема корупції?...
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08.06.2025 08:00 Ответить
То для простих громадян немає.
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08.06.2025 09:07 Ответить
Півроку тому Ілонамаск щодня репетував- Епштейн це деградований Голівуд. А тепер видав-Рудий у Епштейна теж кобєліровал. Красота по американські.
Рудий по своїй звичці вже забув про Ілона, а той так чудово нагадав про себе.
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08.06.2025 08:09 Ответить
То уся справа таки в дєньогах? В кого більше їх ввільють, той і виграє? А де ж тут дімакратія? Точно, що верх беруть ціни, а не цінності. "Гудбай Америка, ооо..." (с)
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08.06.2025 08:14 Ответить
Маску є тепер чим займатись, а не писати пости про заборону РПЦ в Україні та прочу фігню. Зелений дебіл потужно надурив українців з забороною РПЦ, по=факту кришуючі УПЦ МП, але крім нас ще і надурив Ілона.
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08.06.2025 08:15 Ответить
Може зелений і дебіл🤔🧐😁 А як назвати ту частку мудрого народу, яка за нього голосувала, не підкажете, ні 🤔
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08.06.2025 08:23 Ответить
...довбойоби
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08.06.2025 08:45 Ответить
Нічого осибистого - просто бізнес...
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08.06.2025 08:44 Ответить
Пам*ятаєте візит Ілона Маска з 5-річним сином до Овального кабінету Білого дому. Коли дитина, побачивши Трумпа, який сидів за столом, з ходу спитала (недослівно), що робить руда потвора в кімнаті, Трумп зробив вигляд, що не чув цього. А я сміявся мало не до сліз, коли дивився це відео. А що? Як кажуть, "вустами дитини Провидіння висловлює істину".

Проте цього було мало! Малий, старанно поколупавшись у носі, витягнув звідти "козу" і приліпив її до трумпового столу.
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08.06.2025 09:01 Ответить
Стіл після того викинули.
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08.06.2025 09:08 Ответить
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08.06.2025 09:10 Ответить
Невихована дитина. Але в маска іншої і не може бути.
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08.06.2025 10:11 Ответить
Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна"
Фактически маСк заявил , что трУмп педофил !!!, но траМпона почему то больше волнует финансирование демократов …
Это серьезное обвинение , но рыжая гнида старается это даже не упоминать, не комментировать , типа если про это не говорить, то вскоре все забудут …
Значит всё-таки это правда и траМпон педофил !!!
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08.06.2025 09:06 Ответить
Відносини "трампона" з Маском,вказують на те,що він аферист і шахрай,негідник і брехун ,котрий стоїть на вершині світової піраміди антихриста
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08.06.2025 09:17 Ответить
 
 