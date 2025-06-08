Трамп пригрозил Маску "серьезными последствиями", если тот будет финансировать демократов
Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с миллиардером Илоном Маском завершились. Он также предупредил бизнесмена о "серьезных последствиях", если тот будет финансировать кандидатов от Демократической партии США.
Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это заявление прозвучало на фоне спора между Трампом и Маском относительно нового налогового законопроекта президента США.
Трампа спросили, считает ли он, что его отношения с генеральным директором Tesla и SpaceX закончились, на что он ответил: "Я бы так предположил, да".
Глава Белого дома также пригрозил "серьезными последствиями", если Маск решит финансировать демократов. Трамп отказался отвечать, какими будут эти последствия, и добавил, что он не обсуждал вопрос о том, стоит ли проводить расследование в отношении Маска.
Также глава США заявил, что "не намерен говорить" с Маском.
В то же время Трамп отметил, что не рассматривает возможности расторжения правительственных контрактов США с компаниями Маска - Starlink и SpaceX.
Конфликт Маска и Трампа
Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.
Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.
Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.
Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".
Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.
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Не забувайте, що у маска хвороба Аспергера, а за трампоновий діагноз - сперечаються психіатри всього світу)))
але таріфи в 500 % будуть накладені... або не накладені
.
В цьому ж клінічному випадку замість панянку в білому замінив рудий чубатий парубок, а навколо такі ж на всю голову любі друзі і їх там теж б(М)АГАто і їх, як їм поки ще здається, не подолати, ню-ню🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
- Вуйку, ви чули, американці на Марс полетіли!
- Усі?
Маск видалив кілька постів у X з повної сутички з Трампом.
Видалені пости включають звинувачення Маска в тому, що Трамп є в "документах Епштейна" та, його пропозицію про impeachment Трампа та його заміну віце-президентом Дж. Д. Вансом, звинувачення Трампа у брехні щодо причин Маска, чому він проти законопроекту, та його загрозу негайно зняти з експлуатації космічний корабель SpaceX Dragon.
Досі залишилися ті, в яких Маск виступає проти політики Трампа.
Маск не видалив пост, де він сказав, що Трамп не виграв би вибори без нього.
Маск також не видалив пост, де він стверджує, що тарифи Трампа призведуть до рецесії в другій половині року.
Але якщо Трамп вирішить використовувати уряд для атаки на Маска, це буде схоже на сценарій путіна в Росії, де олігархи піднімаються і падають в залежності від того, чи на їх боці уряд.
Це завдало б шкоди i країні, i Трампy, якщо Трамп дійсно націлився б на Маска.
За словами джерел WP, запити від NASA отримали три компанії - Rocket Lab, Stoke Space та Blue Origin Джеффа Безоса, а представники компанії Sierra Space вже провели зустріч з працівниками агентства й заявили про готовність "забезпечити безперебійну підтримку" Міжнародної космічної станції.
Як діє "грізний Трумп", ми знаємо.
Тобто, Маску нігуя не буде.
При гарному розкладі - ні одного.
А можна ще раз послухать про те що в США нема корупції?...
Рудий по своїй звичці вже забув про Ілона, а той так чудово нагадав про себе.
Проте цього було мало! Малий, старанно поколупавшись у носі, витягнув звідти "козу" і приліпив її до трумпового столу.
Фактически маСк заявил , что трУмп педофил !!!, но траМпона почему то больше волнует финансирование демократов …
Это серьезное обвинение , но рыжая гнида старается это даже не упоминать, не комментировать , типа если про это не говорить, то вскоре все забудут …
Значит всё-таки это правда и траМпон педофил !!!