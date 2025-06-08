Трамп пригрозил Маску "серьезными последствиями", если тот будет финансировать демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с миллиардером Илоном Маском завершились. Он также предупредил бизнесмена о "серьезных последствиях", если тот будет финансировать кандидатов от Демократической партии США.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это заявление прозвучало на фоне спора между Трампом и Маском относительно нового налогового законопроекта президента США.

Трампа спросили, считает ли он, что его отношения с генеральным директором Tesla и SpaceX закончились, на что он ответил: "Я бы так предположил, да".

Глава Белого дома также пригрозил "серьезными последствиями", если Маск решит финансировать демократов. Трамп отказался отвечать, какими будут эти последствия, и добавил, что он не обсуждал вопрос о том, стоит ли проводить расследование в отношении Маска.

Также глава США заявил, что "не намерен говорить" с Маском.

В то же время Трамп отметил, что не рассматривает возможности расторжения правительственных контрактов США с компаниями Маска - Starlink и SpaceX.

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Конфликт Маска и Трампа

Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

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