Трамп пригрозив Маску "серйозними наслідками", якщо той фінансуватиме демократів

Президент США Дональд Трамп заявив, що його відносини з мільярдером Ілоном Маском завершилися. Він також попередив бізнесмена про "серйозні наслідки", якщо той фінансуватиме кандидатів від Демократичної партії США.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ця заява пролунала на тлі суперечки між Трампом і Маском щодо нового податкового законопроєкту президента США.

Трампа запитали, чи вважає він, що його відносини з генеральним директором Tesla і SpaceX закінчилися, на що він відповів: "Я б так припустив, так".

Глава Білого дому також пригрозив "серйозними наслідками", якщо Маск вирішить фінансувати демократів. Трамп відмовився відповідати, якими будуть ці наслідки, і додав, що він не обговорював питання про те, чи варто проводити розслідування щодо Маска.

Також очільник США заявив, що "не має наміру говорити" з Маском.

Водночас Трамп зазначив, що не розглядає можливості розірвання урядових контрактів США з компаніями Маска - Starlink та SpaceX.

Читайте також: Трамп хоче позбутися свого авто Tesla після сварки з Маском, - ЗМІ

Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

Читайте також: Венс заявив, що Маск робить "величезну помилку", переслідуючи Трампа у соцмережах