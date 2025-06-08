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Новини Конфлікт Трампа і Маска
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Трамп пригрозив Маску "серйозними наслідками", якщо той фінансуватиме демократів

Трамп погрожує Маску наслідками у разі фінансування демократів

Президент США Дональд Трамп заявив, що його відносини з мільярдером Ілоном Маском завершилися. Він також попередив бізнесмена про "серйозні наслідки", якщо той фінансуватиме кандидатів від Демократичної партії США.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ця заява пролунала на тлі суперечки між Трампом і Маском щодо нового податкового законопроєкту президента США. 

Трампа запитали, чи вважає він, що його відносини з генеральним директором Tesla і SpaceX закінчилися, на що він відповів: "Я б так припустив, так".

Глава Білого дому також пригрозив "серйозними наслідками", якщо Маск вирішить фінансувати демократів. Трамп відмовився відповідати, якими будуть ці наслідки, і додав, що він не обговорював питання про те, чи варто проводити розслідування щодо Маска.

Також очільник США заявив, що "не має наміру говорити" з Маском.

Водночас Трамп зазначив, що не розглядає можливості розірвання урядових контрактів США з компаніями Маска - Starlink та SpaceX.

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Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

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Автор: 

Маск Ілон (677) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+8
******* версія старого анекдоту:

- Вуйку, ви чули, американці на Марс полетіли!
- Усі?
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08.06.2025 00:38 Відповісти
+7
Таке враження, що це все про кацапів.
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08.06.2025 00:28 Відповісти
+5
Розісралися мудаки - пи@дець підкрався непомітно
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08.06.2025 00:46 Відповісти
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Таке враження, що це все про кацапів.
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08.06.2025 00:28 Відповісти
Жабогадюкинг)))

Не забувайте, що у маска хвороба Аспергера, а за трампоновий діагноз - сперечаються психіатри всього світу)))
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08.06.2025 00:49 Відповісти
Трамп зазначив, що не розглядає можливості розірвання урядових контрактів США з компаніями Маска - Starlink та SpaceX.

але таріфи в 500 % будуть накладені... або не накладені

.
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08.06.2025 00:57 Відповісти
так він наче нову партію створює, щоб відкусити електорат у всіх ? навіщо йому ті демократи,він їх ненавидить..
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08.06.2025 00:30 Відповісти
Ставши президентом, Маск першим указом переіменує Марс на Маск!
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08.06.2025 00:41 Відповісти
******* версія старого анекдоту:

- Вуйку, ви чули, американці на Марс полетіли!
- Усі?
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08.06.2025 00:38 Відповісти
Трапидло - тупо лох ссыкливый.
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08.06.2025 00:43 Відповісти
"Ні куя сєбє струя"- казав один знайомий уролог...
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08.06.2025 00:44 Відповісти
🐸 🐍
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08.06.2025 00:44 Відповісти
Розісралися мудаки - пи@дець підкрався непомітно
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08.06.2025 00:46 Відповісти
А якщо фінансуватиме МАГА- республіканців, то не заборонено, «вільна країна».
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08.06.2025 00:48 Відповісти
зашибісь. парубки не засумують
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08.06.2025 00:52 Відповісти
CNN

Маск видалив кілька постів у X з повної сутички з Трампом.

Видалені пости включають звинувачення Маска в тому, що Трамп є в "документах Епштейна" та, його пропозицію про impeachment Трампа та його заміну віце-президентом Дж. Д. Вансом, звинувачення Трампа у брехні щодо причин Маска, чому він проти законопроекту, та його загрозу негайно зняти з експлуатації космічний корабель SpaceX Dragon.
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08.06.2025 00:53 Відповісти
Однак не всі пости Маска видалені.
Досі залишилися ті, в яких Маск виступає проти політики Трампа.
Маск не видалив пост, де він сказав, що Трамп не виграв би вибори без нього.
Маск також не видалив пост, де він стверджує, що тарифи Трампа призведуть до рецесії в другій половині року.
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08.06.2025 00:57 Відповісти
Компанії Маска знаходяться під контролем федеральних регуляторів.
Але якщо Трамп вирішить використовувати уряд для атаки на Маска, це буде схоже на сценарій путіна в Росії, де олігархи піднімаються і падають в залежності від того, чи на їх боці уряд.
Це завдало б шкоди i країні, i Трампy, якщо Трамп дійсно націлився б на Маска.
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08.06.2025 01:07 Відповісти
Я думав, що вони з певних причин просто проти України, а виявляється, що це збіговисько дурнів !
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08.06.2025 00:55 Відповісти
тупорилий примат трамп може серьозно маска недооцінювати, но я не проти, хай бьються нечесно і завзято
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08.06.2025 01:00 Відповісти
Якщо цей шизоїд Маск примкне до демократів то він тільки їм обвалить рейтинги. Може на це і розрахунок?
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08.06.2025 01:10 Відповісти
Трамп - не демократ
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08.06.2025 01:27 Відповісти
МАГА мені зелень дуже нагадує, що одні, що другі перед ви борами кричали про корупцію про утиски з боку влади, про кумівство, а як дорвалися до влади, то поклали повний болт на всі закони, обіцянки, будь-які моральні принципи і творять повний треш.
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08.06.2025 01:48 Відповісти
бажаю обом перемог у боротьбі.
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08.06.2025 02:03 Відповісти
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08.06.2025 02:06 Відповісти
ну що ж....очікуємо відеоматеріали де Трамп бешкетує та розважається з дітьми у Епштейна...до речі,говорять,що там побувало і багато російських дєвах,які теж могли робити відео розваг чуваків типу Трампушки...
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08.06.2025 02:21 Відповісти
 
 