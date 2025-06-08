Трамп пригрозив Маску "серйозними наслідками", якщо той фінансуватиме демократів
Президент США Дональд Трамп заявив, що його відносини з мільярдером Ілоном Маском завершилися. Він також попередив бізнесмена про "серйозні наслідки", якщо той фінансуватиме кандидатів від Демократичної партії США.
Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ця заява пролунала на тлі суперечки між Трампом і Маском щодо нового податкового законопроєкту президента США.
Трампа запитали, чи вважає він, що його відносини з генеральним директором Tesla і SpaceX закінчилися, на що він відповів: "Я б так припустив, так".
Глава Білого дому також пригрозив "серйозними наслідками", якщо Маск вирішить фінансувати демократів. Трамп відмовився відповідати, якими будуть ці наслідки, і додав, що він не обговорював питання про те, чи варто проводити розслідування щодо Маска.
Також очільник США заявив, що "не має наміру говорити" з Маском.
Водночас Трамп зазначив, що не розглядає можливості розірвання урядових контрактів США з компаніями Маска - Starlink та SpaceX.
Конфлікт Маска та Трампа
Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.
Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.
Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.
А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.
Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".
Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.
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Не забувайте, що у маска хвороба Аспергера, а за трампоновий діагноз - сперечаються психіатри всього світу)))
але таріфи в 500 % будуть накладені... або не накладені
.
- Вуйку, ви чули, американці на Марс полетіли!
- Усі?
Маск видалив кілька постів у X з повної сутички з Трампом.
Видалені пости включають звинувачення Маска в тому, що Трамп є в "документах Епштейна" та, його пропозицію про impeachment Трампа та його заміну віце-президентом Дж. Д. Вансом, звинувачення Трампа у брехні щодо причин Маска, чому він проти законопроекту, та його загрозу негайно зняти з експлуатації космічний корабель SpaceX Dragon.
Досі залишилися ті, в яких Маск виступає проти політики Трампа.
Маск не видалив пост, де він сказав, що Трамп не виграв би вибори без нього.
Маск також не видалив пост, де він стверджує, що тарифи Трампа призведуть до рецесії в другій половині року.
Але якщо Трамп вирішить використовувати уряд для атаки на Маска, це буде схоже на сценарій путіна в Росії, де олігархи піднімаються і падають в залежності від того, чи на їх боці уряд.
Це завдало б шкоди i країні, i Трампy, якщо Трамп дійсно націлився б на Маска.