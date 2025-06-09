Трамп і Маск призупинили публічну ворожнечу після розмови між їхніми помічниками, - Politico

Президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск призупинили публічну ворожнечу після телефонної розмови між їхніми помічниками.

Про це пише видання Politico з посиланням на двох посадовців із Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

За словами одного із співрозмовників, Трамп припинив публікувати пости про Маска, але це не означає, що він задоволений.

"Він (Дональд Трамп, - ред.) перестав публікувати дописи, але це не означає, що він щасливий", - говорить співрозмовник видання.

Водночас чиновник додав, що майбутнє стосунків Трампа та Маска "абсолютно невизначене".

Видання пише, що особливе обурення Трампа викликали заяви Маска про те, що президент нібито фігурує у справі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини. Також за словами джерел, главу Білого дому розізлила заява Маска про те, що його перемога на виборах 2024 року була б неможливою без підтримки мільярдера.

Окрім цього, Трампа також дратувало перебільшення Маском результатів роботи Департаменту урядової ефективності, який не зміг досягти значних скорочень федерального апарату. Останньою краплею в конфлікті стала відмова Білого дому призначити бізнесмена Айзекмана, який є соратником мільярдера, на посаду глави NASA.

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Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

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