УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5962 відвідувача онлайн
Новини Конфлікт Трампа і Маска
491 15

Трамп і Маск призупинили публічну ворожнечу після розмови між їхніми помічниками, - Politico

Трамп і Маск призупинили публічну ворожнечу після розмови між їхніми помічниками

Президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск призупинили публічну ворожнечу після телефонної розмови між їхніми помічниками.

Про це пише видання Politico з посиланням на двох посадовців із Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

За словами одного із співрозмовників, Трамп припинив публікувати пости про Маска, але це не означає, що він задоволений.

"Він (Дональд Трамп, - ред.) перестав публікувати дописи, але це не означає, що він щасливий", - говорить співрозмовник видання.

Водночас чиновник додав, що майбутнє стосунків Трампа та Маска "абсолютно невизначене".

Видання пише, що особливе обурення Трампа викликали заяви Маска про те, що президент нібито фігурує у справі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини. Також за словами джерел, главу Білого дому розізлила заява Маска про те, що його перемога на виборах 2024 року була б неможливою без підтримки мільярдера.

Окрім цього, Трампа також дратувало перебільшення Маском результатів роботи Департаменту урядової ефективності, який не зміг досягти значних скорочень федерального апарату. Останньою краплею в конфлікті стала відмова Білого дому призначити бізнесмена Айзекмана, який є соратником мільярдера, на посаду глави NASA.

Читайте також: Венс заявив, що Маск робить "величезну помилку", переслідуючи Трампа у соцмережах

Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

Читайте також: Трамп пригрозив Маску "серйозними наслідками", якщо той фінансуватиме демократів

Автор: 

Маск Ілон (679) Трамп Дональд (6133)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
Хай тихесенько порвуть один одному горлянки
показати весь коментар
09.06.2025 01:27 Відповісти
+1
показати весь коментар
09.06.2025 01:30 Відповісти
+1
бач як все просто , тому шо у маска є ті файли ,про які трамп боїться згадувати ... маск таким чином забеспечить собі гарантію жити , цікава друга сторона медальки ,а шо ж консерваторі ,масово кончені , шо видвинули підофіла на президента ?!!! США стають схожи на паРашу ...
показати весь коментар
09.06.2025 01:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай тихесенько порвуть один одному горлянки
показати весь коментар
09.06.2025 01:27 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2025 01:30 Відповісти
А варто було лише разок пробити
показати весь коментар
09.06.2025 01:34 Відповісти
Вовремя! А то Б очередной " Dragon Crue " взорвался б еще на космодроме. А очередную б "Теслу" ********** б ПОКАЗАТЕЛЬНО на Манхеттэне! А Голливуд бы аплодировал
показати весь коментар
09.06.2025 01:36 Відповісти
бач як все просто , тому шо у маска є ті файли ,про які трамп боїться згадувати ... маск таким чином забеспечить собі гарантію жити , цікава друга сторона медальки ,а шо ж консерваторі ,масово кончені , шо видвинули підофіла на президента ?!!! США стають схожи на паРашу ...
показати весь коментар
09.06.2025 01:39 Відповісти
Останні десятиріччя Америкою правили або мавпи, або пітекантропи. Що від них можна ще чекати та вимагати доброго? І де та ната обісрата? У погану канаву разом з ооной злиті на радість тоталітарним пацюкам
показати весь коментар
09.06.2025 01:41 Відповісти
за останні десятиріччя згодна 100% ...
показати весь коментар
09.06.2025 01:45 Відповісти
Обидва вони боягузливі довбойопи. Чуму та дрони на їх пихаті пики і жирні жопи
показати весь коментар
09.06.2025 01:39 Відповісти
Теорія відносності Епштейна в дії.
показати весь коментар
09.06.2025 01:43 Відповісти
вангую що маск піде в забуття в політичному плані: в нього менше важелів впливу на трампа, ніж навпаки. маск в програшній позиції. Плюс трампа заділи за живе , і я не про педофільство трампа...в 1000 разів гірше...маск посмів сказати, що це він виграв вибори трампу. Таке доні ніколи не вибачить. Єдиний вихід маску - тихенько в ліс, що й стається
показати весь коментар
09.06.2025 01:43 Відповісти
Маск найбагатша істота в історії людства. А тромб черговий педофіл обраний дебіламі. Titus Flavius Vespasianus, котрий розрушив Храм, був імператором меньше двох років.
показати весь коментар
09.06.2025 02:01 Відповісти
Ніт ,просто тато маска ,як куратор цих двох дов* ойо * ів , попрохав ху* ла , ненервуватися ,всеж такі вони двоє , є головними агентами для кремля ,без них русня завалиться ,бо китай підпрягає...
показати весь коментар
09.06.2025 01:43 Відповісти
Маск, відспіває старого Трампа!!!
Годинник уже запущений!
показати весь коментар
09.06.2025 01:51 Відповісти
скоріш навпаки
показати весь коментар
09.06.2025 01:57 Відповісти
підофіл+нарік=педіки
показати весь коментар
09.06.2025 02:02 Відповісти
 
 