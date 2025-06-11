Сожалею о некоторых своих постах о Трампе, они зашли слишком далеко, - Маск
Бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что его сообщения о президенте США Дональде Трампе на прошлой неделе "зашли слишком далеко".
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Я сожалею о некоторых своих сообщениях о президенте Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - отметил он.
Конфликт Маска и Трампа
Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.
Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.
Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.
Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".
Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.
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Вважав, що у 2028 році, у формальному кінці каденції Трампа.
Почитайте, що там пишуть. І стосовно політики.
Не виключено, що ми невдовзі побачимо справжні такі фото.
усе у свій час
Как сообщают наши источники, протесты не стихийны. К нелегалам, которые не хотят уезжать, аккуратно присоединились антисемиты, прохамасские активисты и иранские деньги. Это точно. Более того, россия тоже «в деле».
Предположить, что враги США отступят при таком удобном раскладе- сложно.
@nevzorovtv
співпадіння?
Вероятно у них получится. Лос-Анджелес вводит режим ЧП.
Количество атак на полицию, мародерство, лутинг, просто грабежи увеличивается в геометрической прогрессии.
Ограбление салона Apple -на видео.
Пока власти худо-бедно справляются, но протесты начались и в других штатах.
На видео девушка-военнослужащая присланная для разгона митингующих, заявляет, что переходит на сторону народа и конституции.
Примечательно, что демократы, в том числе проигравшая Трампу Харрис, говорят о «преимущественно мирных протестах» и призывают нелегалов и им сочувствующих по всей Америки противостоять произволу властей.
Иран, РФ, Хамас, все шустро подключились к сотрудничеству с демократами в деле по развалу Америки и уничтожению Трампа.
https://t.me/nevzorovtv/27451 @nevzorovtv
Трамп, почав рух до свого чергового банкротства, але тепер, разом з США!!! Це бачить, увесь Світ!
А як дихав, як дихав!
ходорковський, березовський, коломойський, епштейн і так далі