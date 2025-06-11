Сожалею о некоторых своих постах о Трампе, они зашли слишком далеко, - Маск

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что его сообщения о президенте США Дональде Трампе на прошлой неделе "зашли слишком далеко".

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я сожалею о некоторых своих сообщениях о президенте Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - отметил он.

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Конфликт Маска и Трампа

Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

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