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Новости Конфликт Трампа и Маска
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Сожалею о некоторых своих постах о Трампе, они зашли слишком далеко, - Маск

Илон Маск жалеет о своих постах в адрес Трампа

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что его сообщения о президенте США Дональде Трампе на прошлой неделе "зашли слишком далеко".

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я сожалею о некоторых своих сообщениях о президенте Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - отметил он.

Илон Маск жалеет о своих постах в адрес Трампа

Читайте: Отец Маска в Москве похвалил Путина и Россию

Конфликт Маска и Трампа

Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

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Автор: 

Маск Илон (250) Трамп Дональд (5682)


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Топ комментарии
+14
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11.06.2025 10:22 Ответить
+12
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11.06.2025 10:21 Ответить
+11
Прилетів з Марса за новим планом, а у перерві прозрів, коли підрахував втрати мільярдів.
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11.06.2025 10:25 Ответить
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11.06.2025 10:21 Ответить
Я не думав, що громадянська війна в США почнеться аж так швидко.
Вважав, що у 2028 році, у формальному кінці каденції Трампа.
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11.06.2025 10:24 Ответить
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11.06.2025 10:25 Ответить
ШІ. Але зайдіть на Редіт, в тему Лос-Анджелеса.
Почитайте, що там пишуть. І стосовно політики.
Не виключено, що ми невдовзі побачимо справжні такі фото.
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11.06.2025 10:28 Ответить
https://x.com/ultras_antifaa/status/1932478247398195220
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11.06.2025 10:32 Ответить
деякі реальні спецслужби не ******* піару
усе у свій час
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11.06.2025 10:38 Ответить
Я помилився: то у Невзорова було.

Как сообщают наши источники, протесты не стихийны. К нелегалам, которые не хотят уезжать, аккуратно присоединились антисемиты, прохамасские активисты и иранские деньги. Это точно. Более того, россия тоже «в деле».
Предположить, что враги США отступят при таком удобном раскладе- сложно.

@nevzorovtv
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11.06.2025 10:42 Ответить
протестанти позиціонують себе як "антіфашисти", які борються із "фашистами"
співпадіння?
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11.06.2025 10:44 Ответить
Совпадєніє, нє іначє.
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11.06.2025 10:48 Ответить
Демократы и всякие «левые» долго тихарились позволяя Трампу набирать отрцательные очки и поджидая момент отомстить.
Вероятно у них получится. Лос-Анджелес вводит режим ЧП.
Количество атак на полицию, мародерство, лутинг, просто грабежи увеличивается в геометрической прогрессии.
Ограбление салона Apple -на видео.
Пока власти худо-бедно справляются, но протесты начались и в других штатах.
На видео девушка-военнослужащая присланная для разгона митингующих, заявляет, что переходит на сторону народа и конституции.
Примечательно, что демократы, в том числе проигравшая Трампу Харрис, говорят о «преимущественно мирных протестах» и призывают нелегалов и им сочувствующих по всей Америки противостоять произволу властей.
Иран, РФ, Хамас, все шустро подключились к сотрудничеству с демократами в деле по развалу Америки и уничтожению Трампа.
https://t.me/nevzorovtv/27451 @nevzorovtv
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11.06.2025 10:43 Ответить
десь там ще люська януковощова, наколоті піпісіни роздає ))
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11.06.2025 10:32 Ответить
мелашка (меланія)
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11.06.2025 10:55 Ответить
ЛАвров на Гетьманцева нашого схожий на цій фотці
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11.06.2025 10:43 Ответить
Тому що то - Медінський
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11.06.2025 11:47 Ответить
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11.06.2025 10:22 Ответить
Прилетів з Марса за новим планом, а у перерві прозрів, коли підрахував втрати мільярдів.
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11.06.2025 10:25 Ответить
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11.06.2025 10:28 Ответить
Ще один chickener out.
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11.06.2025 11:09 Ответить
Нарік пбкакався...
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11.06.2025 10:25 Ответить
Муск, з оточенням, сприяли на виборах щодо «протягування нерухомості» від респів, старого трампа-бите вухо, на посаду, щоб він не сів до тюрми!
Трамп, почав рух до свого чергового банкротства, але тепер, разом з США!!! Це бачить, увесь Світ!
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11.06.2025 10:29 Ответить
Я очень извиняюсь, дон...
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11.06.2025 10:29 Ответить
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11.06.2025 10:39 Ответить
всрався
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11.06.2025 10:39 Ответить
Так Трамп був у списках Енштейна чи ні?
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11.06.2025 10:44 Ответить
Був і файли про їх оргії є у Маска(з інформації, яка поширена через інтернет, сам свічку не тримав). Мабуть папаша Маска возив оригінали на московію, щоб спецслужби США їх не вилучили.
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11.06.2025 10:54 Ответить
І не тільки в списках Епштейна, також у списках фсб . Це ж очевидно. Не так просто рашка викликала татуся Ілона до себе та на очах суспільства вилизує. Вважаю, надійшли погрози. Всі ж пам'я тають Березовського?
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11.06.2025 11:41 Ответить
Та не шкодуй і так всі взнали без цих дописів, що ви двоє величезні, але багаті придурки.
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11.06.2025 10:44 Ответить
папаша муска отримав інструкції в мацкві - нагайно здати назад?
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11.06.2025 10:44 Ответить
Саме так, абсолютно погоджуюся.
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11.06.2025 11:44 Ответить
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11.06.2025 10:52 Ответить
Два чоботи -- пара.
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11.06.2025 10:52 Ответить
тебя надо банить, как в твитерре ты банил других пользователей!
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11.06.2025 10:56 Ответить
Маск перелякався і вже задкує
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11.06.2025 11:03 Ответить
***...тий марсіонин-наркоман та батько сина - пасивного 3,14дераста шо став донькою і син ***...того батьки який преться від Московії, сдав назад.
А як дихав, як дихав!
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11.06.2025 11:05 Ответить
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11.06.2025 11:11 Ответить
великий бізнес завжди програє великій владі, завжди.
ходорковський, березовський, коломойський, епштейн і так далі
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11.06.2025 11:16 Ответить
Хлопчики нагулялися в "пісочниці".
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11.06.2025 11:21 Ответить
Натягли око на дупу . Ще побачимо вибачення - таварищ Трамп, праизашла ужасная ашипка!
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11.06.2025 11:24 Ответить
Був прильот у друге око.
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11.06.2025 11:30 Ответить
Може просто готувався "прильот" в 21 ...?
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11.06.2025 11:50 Ответить
Не за тим шкодуєш, дурік. Шкодувати треба за тим, що привів от такого до влади. Ну і звісно за витрачені впорожньо гроші.
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11.06.2025 11:36 Ответить
Маск Арахамію нагадує в цій кепці такий же дебіл
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11.06.2025 11:40 Ответить
Один довбо(ОЙ)б вартий другого...
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11.06.2025 11:42 Ответить
Людина з такою кількістю грошей виявилася настільки слабкою ментально. Нащо було розкривати рота, якщо не вмієш тримати удар, щоб потім так ганьбитися на очах у всього світу?
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11.06.2025 11:47 Ответить
Не,не, не - Трамп вже скоро введе санкції проти Маска - за зраду.
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11.06.2025 11:50 Ответить
Маск прочитав про Ходорковського
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11.06.2025 11:53 Ответить
Жабогадюкінг у чистому вигляді. 😅
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11.06.2025 11:57 Ответить
"шо ж ты фраер сдал назад.." (с)
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11.06.2025 12:17 Ответить
Поки знову не пихне. Шкодування відразу мине. ))
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11.06.2025 12:31 Ответить
Бидлота *перетерла*. Скоро будуть цілуватися.
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11.06.2025 12:34 Ответить
Я одразу тоді про маска і трампа написала "милые бранятся, только тешаться"
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11.06.2025 12:35 Ответить
папка поїхав до кацапів, і там йому сказали - ай-яй-яй, нєхорошо наєзжать на нашего работніка)))
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11.06.2025 13:24 Ответить
 
 