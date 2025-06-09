Отец Маска в Москве похвалил Путина и Россию
Отец американского миллиардера Илона Маска - Эррол Маск заявил, что его пытались отговорить от визита в Россию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Так, он заявил, что хотел бы поучиться навыкам лидерства у российского диктатора Владимира Путина.
"Думаю, он (Путин. - Ред.) - очень впечатляющий и стойкий человек, он это доказал", - отметил Маск.
"Восприятие России прессой в США такое: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь", - добавил Маск.
Ранее сообщалось, что Эррол Маск прилетел в РФ, где примет участие в "Форуме будущего 2050" в Москве.
Топ комментарии
+2 Sergio Dios #568276
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+2 August Sd
показать весь комментарий09.06.2025 14:15 Ответить Ссылка
+2 Роман Дузінкевич
показать весь комментарий09.06.2025 14:17 Ответить Ссылка
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Звідси Еррол Маск не є дуже, чи хоч трошки, розумною людиною.
І цьому папаші нічого не загрожує. На відміну від жертв того "вєлікого обмєна".
Но что б это был родной папаша -- признаться я такого не ожидал.
Вас привезли за тисячі кілометрів у столицю фашистської держави (ви про фашизм не знаєте нічогісінько!), дали охорону, посадили в дорогу машину, завезли в дорогий готель, кормлять-поять... Якої відповіді ви хочете почути від цього майже 80-річного йолопа?
І ТУТ , бац, Маск посварився з Трампом