Отец Маска в Москве похвалил Путина и Россию

Отец американского миллиардера Илона Маска - Эррол Маск заявил, что его пытались отговорить от визита в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Так, он заявил, что хотел бы поучиться навыкам лидерства у российского диктатора Владимира Путина.

"Думаю, он (Путин. - Ред.) - очень впечатляющий и стойкий человек, он это доказал", - отметил Маск.

"Восприятие России прессой в США такое: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь", - добавил Маск.

Ранее сообщалось, что Эррол Маск прилетел в РФ, где примет участие в "Форуме будущего 2050" в Москве.

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