РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13152 посетителя онлайн
Новости Эррол Маск приехал в Россию
2 416 33

Отец Маска в Москве похвалил Путина и Россию

Отец Илона Маска в Москве похвалил Россию и Путина

Отец американского миллиардера Илона Маска - Эррол Маск заявил, что его пытались отговорить от визита в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Так, он заявил, что хотел бы поучиться навыкам лидерства у российского диктатора Владимира Путина.

"Думаю, он (Путин. - Ред.) - очень впечатляющий и стойкий человек, он это доказал", - отметил Маск.

"Восприятие России прессой в США такое: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь", - добавил Маск.

Ранее сообщалось, что Эррол Маск прилетел в РФ, где примет участие в "Форуме будущего 2050" в Москве.

Читайте: Трамп и Маск приостановили публичную вражду после разговора между их помощниками, - Politico

Автор: 

россия (96200) Маск Илон (248)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Яблуко від яблуні...
показать весь комментарий
09.06.2025 14:15 Ответить
+2
Це якийсь сюрр.
показать весь комментарий
09.06.2025 14:15 Ответить
+2
Дуже шкода, що африканці в ПАР не повідрізали макітри цьому сімейству.
показать весь комментарий
09.06.2025 14:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яблуко від яблуні...
показать весь комментарий
09.06.2025 14:15 Ответить
У дворі дурки..
показать весь комментарий
09.06.2025 14:19 Ответить
хто таке це обдовбане ,п"яне рило щоб його ще обговорювати ? пішов нах разом зі своїм сином наркоманом !!!
показать весь комментарий
09.06.2025 14:37 Ответить
«У гениев рождаются дебилы»
Звідси Еррол Маск не є дуже, чи хоч трошки, розумною людиною.
показать весь комментарий
09.06.2025 14:29 Ответить
Аутизм - це генетична хвороба.
показать весь комментарий
09.06.2025 14:40 Ответить
Це якийсь сюрр.
показать весь комментарий
09.06.2025 14:15 Ответить
А вони разом з синочком зловживають?
показать весь комментарий
09.06.2025 14:16 Ответить
Дуже шкода, що африканці в ПАР не повідрізали макітри цьому сімейству.
показать весь комментарий
09.06.2025 14:17 Ответить
ще вчора зранку касапські пропагандони цим захлинались. Адміни у вихідний проспали.
показать весь комментарий
09.06.2025 14:17 Ответить
Медицина тут безсильна
показать весь комментарий
09.06.2025 14:17 Ответить
Чим більше пуйло вбʼє дітей і жінок, тим він стійкіший… Чорт, який вбиває цивільне населення України заслужив похвали від другого чорта.
показать весь комментарий
09.06.2025 14:18 Ответить
Неудивительно- педофил хвалит педофила
показать весь комментарий
09.06.2025 14:19 Ответить
Русня вміє в бойову психологію.
І цьому папаші нічого не загрожує. На відміну від жертв того "вєлікого обмєна".
показать весь комментарий
09.06.2025 14:19 Ответить
Підеррол Маск
показать весь комментарий
09.06.2025 14:19 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2025 14:21 Ответить
ну кого вб'ють, а кому і грошиків відсиплють... тягати падчерок і робити їм дітей вимагає деяких витрат? а щодо навичок лідерства - то і по трампу видно, що він таких же прагне, вчиться. І на жаль, я ще років 20 тому помітила, що багато західних лідерів з величезною цікавістю і заздрістю приглядалися до наших пост-совкових керманичів: як їм це вдається, тримати в послуху таку купу народу, обдираючи його при цьому як липку?
показать весь комментарий
09.06.2025 14:22 Ответить
Всегда подозревал, что на Ілона Маска в вопросах про войну в Украине , плохо влияет кто то из его окружения.
Но что б это был родной папаша -- признаться я такого не ожидал.
показать весь комментарий
09.06.2025 14:24 Ответить
Якщо не впливають одні, то впливають інші. Не хочеться на когось вказувати пальцем...
показать весь комментарий
09.06.2025 14:28 Ответить
Ще в 2021 р. Мері Трамп (племінниця, доктор психології) детально проаналізувала нарцисизм Трампа, відмітила його захоплення путіним і північнокорейським диктатором, яке пояснювала тим, що він бачив в них риси свого батька - людини без жодної емпатії, жорсткої, на якого він все життя хотів бути подібним. Схоже, що і в Маска така ж історія, саме тому в обидвох відсутність будь-яких загальнолюдських моральних засад.
показать весь комментарий
09.06.2025 14:35 Ответить
продажная свинья....
показать весь комментарий
09.06.2025 14:22 Ответить
Видок як у блаженного - чолобитну сцарю подає - чи куди?
показать весь комментарий
09.06.2025 14:24 Ответить
Сьогодні відпишусь від всіх сторінок ватніка Маска.
показать весь комментарий
09.06.2025 14:26 Ответить
походу Маски це родина шлюх
показать весь комментарий
09.06.2025 14:27 Ответить
Як ніби такого ніколи раніше не було. Наприклад, британський журналіст Гарет Джонс їздив у СРСР і писав про Голодомор, а New York Times написали шо це брехня і насправді все ок - бо тоді вигідно було дружити з комуняками. Все вже було - і договорняки і розхвалювання і так далі.
показать весь комментарий
09.06.2025 14:28 Ответить
А спільнота очікувала від нього чогось іншого? Дивуюсь вашому дивуванню
показать весь комментарий
09.06.2025 14:31 Ответить
Ви -- Еррол Маск (нар. 1946) - південноафриканський політик у відставці, інженер-електромеханік, пілот, моряк, консультант і забудовник. Він був співвласником різних підприємств та мав різноманітні інтереси, які охоплювали різні сфери діяльності. Його різнобічна кар'єра включала діяльність у багатьох галузях, що свідчить про його різносторонні навички та інтереси (вікі).
Вас привезли за тисячі кілометрів у столицю фашистської держави (ви про фашизм не знаєте нічогісінько!), дали охорону, посадили в дорогу машину, завезли в дорогий готель, кормлять-поять... Якої відповіді ви хочете почути від цього майже 80-річного йолопа?
показать весь комментарий
09.06.2025 14:39 Ответить
Пыня уже в Маске?
показать весь комментарий
09.06.2025 14:33 Ответить
Родина *********
показать весь комментарий
09.06.2025 14:33 Ответить
Уявляю, як кацапи інтригували для підходу до батька і на форум запросили і політ оплатили і нотел і ресторани і дівок
І ТУТ , бац, Маск посварився з Трампом
показать весь комментарий
09.06.2025 14:34 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2025 14:38 Ответить
***** старе
показать весь комментарий
09.06.2025 14:38 Ответить
 
 