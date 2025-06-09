Батько Маска у Москві похвалив Путіна та Росію
Батько американського мільярдера Ілона Маска - Еррол Маск заявив, що його намагалися відмовити від візиту до Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Так, він заявив, що хотів би повчитися навичок лідерства у російського диктатора Володимира Путіна.
"Думаю, він (Путін. - Ред.) - дуже вражаюча і стійка людина, він це довів", - зазначив Маск.
"Сприйняття росії пресою у США таке: це дуже погане місце, де моторошні люди, які тебе вб'ють, якщо ти приїдеш. Повна нісенітниця", - додав Маск.
Раніше повідомлялось, що Еррол Маск прилетів до РФ, де візьме участь у "Форумі майбутнього 2050" в Москві.
Топ коментарі
+24 Роман Дузінкевич
показати весь коментар09.06.2025 14:17 Відповісти Посилання
+17 Псамметих II
показати весь коментар09.06.2025 14:19 Відповісти Посилання
+15 Sergio Dios #568276
показати весь коментар09.06.2025 14:15 Відповісти Посилання
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Звідси Еррол Маск не є дуже, чи хоч трошки, розумною людиною.
І цьому папаші нічого не загрожує. На відміну від жертв того "вєлікого обмєна".
Но что б это был родной папаша -- признаться я такого не ожидал.
Вас привезли за тисячі кілометрів у столицю фашистської держави (ви про фашизм не знаєте нічогісінько!), дали охорону, посадили в дорогу машину, завезли в дорогий готель, кормлять-поять... Якої відповіді ви хочете почути від цього майже 80-річного йолопа?
І ТУТ , бац, Маск посварився з Трампом
Більше того, цей батько такий еталонний муд*к, що навіть син довбо***б, не дуже часто про нього згадує.
Эррол Маск, заявленный как «инженер», будет выступать с «православным олигархом» Малофеевым, фальшивым экс-советником Билла Клинтона Блюменталем, с Дугиным и с пропагандистской Екатериной Андреевой.
Как тебе такое, Илон Маск😂🤷♂️?
https://t.me/MirovichMedia/12111
Вообще *****!!!!😂🤡🤪🤗🥳
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
Його навіть власний синуля називає - божевільним , і давно не спілкується з ним .