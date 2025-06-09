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Новини Еррол Маск приїхав у Росію
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Батько Маска у Москві похвалив Путіна та Росію

Батько Ілона Маска у Москві похвалив Росію та Путіна

Батько американського мільярдера Ілона Маска - Еррол Маск заявив, що його намагалися відмовити від візиту до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Так, він заявив, що хотів би повчитися навичок лідерства у російського диктатора Володимира Путіна.

"Думаю, він (Путін. - Ред.) - дуже вражаюча і стійка людина, він це довів", - зазначив Маск.

"Сприйняття росії пресою у США таке: це дуже погане місце, де моторошні люди, які тебе вб'ють, якщо ти приїдеш. Повна нісенітниця", - додав Маск.

Раніше повідомлялось, що Еррол Маск прилетів до РФ, де візьме участь у "Форумі майбутнього 2050" в Москві.

Читайте: Трамп і Маск призупинили публічну ворожнечу після розмови між їхніми помічниками, - Politico

Автор: 

росія (66080) Маск Ілон (682)


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Топ коментарі
+24
Дуже шкода, що африканці в ПАР не повідрізали макітри цьому сімейству.
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09.06.2025 14:17 Відповісти
+17
Неудивительно- педофил хвалит педофила
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09.06.2025 14:19 Відповісти
+15
Яблуко від яблуні...
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09.06.2025 14:15 Відповісти
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Яблуко від яблуні...
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09.06.2025 14:15 Відповісти
У дворі дурки..
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09.06.2025 14:19 Відповісти
хто таке це обдовбане ,п"яне рило щоб його ще обговорювати ? пішов нах разом зі своїм сином наркоманом !!!
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09.06.2025 14:37 Відповісти
«У гениев рождаются дебилы»
Звідси Еррол Маск не є дуже, чи хоч трошки, розумною людиною.
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09.06.2025 14:29 Відповісти
Аутизм - це генетична хвороба.
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09.06.2025 14:40 Відповісти
У татка теж Аспергера, мабудь, оби два соціопати..
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09.06.2025 15:02 Відповісти
Це якийсь сюрр.
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09.06.2025 14:15 Відповісти
А вони разом з синочком зловживають?
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09.06.2025 14:16 Відповісти
Ага, зловживають, сином сина шо став онукою.
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09.06.2025 14:55 Відповісти
Дуже шкода, що африканці в ПАР не повідрізали макітри цьому сімейству.
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09.06.2025 14:17 Відповісти
ще вчора зранку касапські пропагандони цим захлинались. Адміни у вихідний проспали.
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09.06.2025 14:17 Відповісти
Медицина тут безсильна
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09.06.2025 14:17 Відповісти
Чим більше пуйло вбʼє дітей і жінок, тим він стійкіший… Чорт, який вбиває цивільне населення України заслужив похвали від другого чорта.
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09.06.2025 14:18 Відповісти
Неудивительно- педофил хвалит педофила
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09.06.2025 14:19 Відповісти
Русня вміє в бойову психологію.
І цьому папаші нічого не загрожує. На відміну від жертв того "вєлікого обмєна".
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09.06.2025 14:19 Відповісти
Підеррол Маск
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09.06.2025 14:19 Відповісти
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09.06.2025 14:21 Відповісти
ну кого вб'ють, а кому і грошиків відсиплють... тягати падчерок і робити їм дітей вимагає деяких витрат? а щодо навичок лідерства - то і по трампу видно, що він таких же прагне, вчиться. І на жаль, я ще років 20 тому помітила, що багато західних лідерів з величезною цікавістю і заздрістю приглядалися до наших пост-совкових керманичів: як їм це вдається, тримати в послуху таку купу народу, обдираючи його при цьому як липку?
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09.06.2025 14:22 Відповісти
Всегда подозревал, что на Ілона Маска в вопросах про войну в Украине , плохо влияет кто то из его окружения.
Но что б это был родной папаша -- признаться я такого не ожидал.
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09.06.2025 14:24 Відповісти
Якщо не впливають одні, то впливають інші. Не хочеться на когось вказувати пальцем...
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09.06.2025 14:28 Відповісти
Ще в 2021 р. Мері Трамп (племінниця, доктор психології) детально проаналізувала нарцисизм Трампа, відмітила його захоплення путіним і північнокорейським диктатором, яке пояснювала тим, що він бачив в них риси свого батька - людини без жодної емпатії, жорсткої, на якого він все життя хотів бути подібним. Схоже, що і в Маска така ж історія, саме тому в обидвох відсутність будь-яких загальнолюдських моральних засад.
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09.06.2025 14:35 Відповісти
продажная свинья....
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09.06.2025 14:22 Відповісти
Свині розумніші.
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09.06.2025 14:57 Відповісти
Видок як у блаженного - чолобитну сцарю подає - чи куди?
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09.06.2025 14:24 Відповісти
Сьогодні відпишусь від всіх сторінок ватніка Маска.
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09.06.2025 14:26 Відповісти
походу Маски це родина шлюх
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09.06.2025 14:27 Відповісти
Як ніби такого ніколи раніше не було. Наприклад, британський журналіст Гарет Джонс їздив у СРСР і писав про Голодомор, а New York Times написали шо це брехня і насправді все ок - бо тоді вигідно було дружити з комуняками. Все вже було - і договорняки і розхвалювання і так далі.
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09.06.2025 14:28 Відповісти
А спільнота очікувала від нього чогось іншого? Дивуюсь вашому дивуванню
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09.06.2025 14:31 Відповісти
Ви -- Еррол Маск (нар. 1946) - південноафриканський політик у відставці, інженер-електромеханік, пілот, моряк, консультант і забудовник. Він був співвласником різних підприємств та мав різноманітні інтереси, які охоплювали різні сфери діяльності. Його різнобічна кар'єра включала діяльність у багатьох галузях, що свідчить про його різносторонні навички та інтереси (вікі).
Вас привезли за тисячі кілометрів у столицю фашистської держави (ви про фашизм не знаєте нічогісінько!), дали охорону, посадили в дорогу машину, завезли в дорогий готель, кормлять-поять... Якої відповіді ви хочете почути від цього майже 80-річного йолопа?
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09.06.2025 14:39 Відповісти
Те, що надруковано шрифтом Болд, стосовно віку майже 80-річчя, мабуть стосується не лише Еррола Маска (нар. 1946)? Колишньому френду сина Еррола днями виповниться 79, майже 80 (нар. 1946).
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09.06.2025 15:02 Відповісти
Дякую за уточнення. Йолопи обидва.
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09.06.2025 15:20 Відповісти
Оце й підозріло. І пілот, і моряк, і будівельник, і політик, і валянками в дитинстві торгував на базарі (що цілком очевидно). Пишуть, що це на гроші від його бізнесу малий Маск свій розпочав. В той же самий час пишуть, що Ілон допомагав батьку працювати на будівництві. Якщо ти, курва, будівельник і син тобі суміш підносить , то які кошти ти міг згенерувати на відкриття мільйонного бізнесу? Серіал ,,Американці,, бачили? То оце Маски. В дєвічестві Маскови.
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09.06.2025 15:30 Відповісти
Пыня уже в Маске?
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09.06.2025 14:33 Відповісти
Родина *********
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09.06.2025 14:33 Відповісти
Уявляю, як кацапи інтригували для підходу до батька і на форум запросили і політ оплатили і нотел і ресторани і дівок
І ТУТ , бац, Маск посварився з Трампом
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09.06.2025 14:34 Відповісти
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09.06.2025 14:41 Відповісти
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09.06.2025 14:38 Відповісти
***** старе
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09.06.2025 14:38 Відповісти
тільки гроші зароблені на розграбувані Північної Африкі , дали можливість думати , родині масків ,шо вони Боги ...от таке чмо, як маск зі свої татком і дали сьогодні владу таким як китай та московія на афріканскому контіненті , тепер ім ще і США захотілося ...
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09.06.2025 14:55 Відповісти
Чергова, не варта уваги нікчема, єдине чим відома, так це сином. Таким же довбо***м.
Більше того, цей батько такий еталонний муд*к, що навіть син довбо***б, не дуже часто про нього згадує.
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09.06.2025 14:58 Відповісти
Падаль.
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09.06.2025 14:59 Відповісти
на фото схожий на рідного брата дугіна.
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09.06.2025 15:00 Відповісти
Блін, а я перший раз читав - Батька маска поховав в москві путін...
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09.06.2025 15:00 Відповісти
Він заморожений і перебуває в морозильнику поруч з пу.
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09.06.2025 15:04 Відповісти
Стали известны некоторые подробности прилёта Эррола Маска (https://t.me/MirovichMedia/12109) в Москву - отец Илона Маска рассказал, что его пригласили на форум «очень интересные личности, чтобы поговорить о будущем».

Эррол Маск, заявленный как «инженер», будет выступать с «православным олигархом» Малофеевым, фальшивым экс-советником Билла Клинтона Блюменталем, с Дугиным и с пропагандистской Екатериной Андреевой.

Как тебе такое, Илон Маск😂🤷‍♂️?
https://t.me/MirovichMedia/12111
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09.06.2025 15:03 Відповісти
***.. какие они конченные.
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09.06.2025 15:06 Відповісти
Тупой и ещё тупее!!!😂🤡🤪🤣🤗
Вообще *****!!!!😂🤡🤪🤗🥳
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09.06.2025 15:07 Відповісти
Хвалила зозуля, півня! Смерть окупантам з прутіним!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
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09.06.2025 15:12 Відповісти
Яка мерзота ,який батько такий син ,хвалити світового терориста це вже дно.
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09.06.2025 15:14 Відповісти
Скоріше Еррор Маск - виправте, будь ласка.
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09.06.2025 15:14 Відповісти
Гадский папа...
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09.06.2025 15:17 Відповісти
Так залишся там на болотах, тобі твій синок все оплатить, і щоб ти там здох як тварина!!!!
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09.06.2025 15:27 Відповісти
Старший Маск це повністю хворе на всю голову створіння , то ж чого від нього можна було чекати .
Його навіть власний синуля називає - божевільним , і давно не спілкується з ним .
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09.06.2025 15:34 Відповісти
та він сам наркоман, як синок
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09.06.2025 15:34 Відповісти
 
 