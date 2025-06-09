Батько Маска у Москві похвалив Путіна та Росію

Батько американського мільярдера Ілона Маска - Еррол Маск заявив, що його намагалися відмовити від візиту до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Так, він заявив, що хотів би повчитися навичок лідерства у російського диктатора Володимира Путіна.

"Думаю, він (Путін. - Ред.) - дуже вражаюча і стійка людина, він це довів", - зазначив Маск.

"Сприйняття росії пресою у США таке: це дуже погане місце, де моторошні люди, які тебе вб'ють, якщо ти приїдеш. Повна нісенітниця", - додав Маск.

Раніше повідомлялось, що Еррол Маск прилетів до РФ, де візьме участь у "Форумі майбутнього 2050" в Москві.

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