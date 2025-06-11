Шкодую про деякі свої дописи щодо Трампа, вони зайшли надто далеко, - Маск

Бізнесмен та мільярдер Ілон Маск заявив, що його дописи про президента США Дональда Трампа минулого тижня "зайшли надто далеко".

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Я шкодую про деякі свої дописи про президента Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко", - зазначив він.

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Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

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