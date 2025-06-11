Шкодую про деякі свої дописи щодо Трампа, вони зайшли надто далеко, - Маск
Бізнесмен та мільярдер Ілон Маск заявив, що його дописи про президента США Дональда Трампа минулого тижня "зайшли надто далеко".
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Я шкодую про деякі свої дописи про президента Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко", - зазначив він.
Конфлікт Маска та Трампа
Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.
Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.
Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.
А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.
Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".
Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.
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Вважав, що у 2028 році, у формальному кінці каденції Трампа.
Почитайте, що там пишуть. І стосовно політики.
Не виключено, що ми невдовзі побачимо справжні такі фото.
усе у свій час
Как сообщают наши источники, протесты не стихийны. К нелегалам, которые не хотят уезжать, аккуратно присоединились антисемиты, прохамасские активисты и иранские деньги. Это точно. Более того, россия тоже «в деле».
Предположить, что враги США отступят при таком удобном раскладе- сложно.
@nevzorovtv
співпадіння?
Вероятно у них получится. Лос-Анджелес вводит режим ЧП.
Количество атак на полицию, мародерство, лутинг, просто грабежи увеличивается в геометрической прогрессии.
Ограбление салона Apple -на видео.
Пока власти худо-бедно справляются, но протесты начались и в других штатах.
На видео девушка-военнослужащая присланная для разгона митингующих, заявляет, что переходит на сторону народа и конституции.
Примечательно, что демократы, в том числе проигравшая Трампу Харрис, говорят о «преимущественно мирных протестах» и призывают нелегалов и им сочувствующих по всей Америки противостоять произволу властей.
Иран, РФ, Хамас, все шустро подключились к сотрудничеству с демократами в деле по развалу Америки и уничтожению Трампа.
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Трамп, почав рух до свого чергового банкротства, але тепер, разом з США!!! Це бачить, увесь Світ!
А як дихав, як дихав!
ходорковський, березовський, коломойський, епштейн і так далі