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Новини Конфлікт Трампа і Маска
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Шкодую про деякі свої дописи щодо Трампа, вони зайшли надто далеко, - Маск

Ілон Маск шкодує про свої дописи на адресу Трампа

Бізнесмен та мільярдер Ілон Маск заявив, що його дописи про президента США Дональда Трампа минулого тижня "зайшли надто далеко".

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Я шкодую про деякі свої дописи про президента Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко", - зазначив він.

Ілон Маск шкодує про свої дописи на адресу Трампа

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Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

Читайте також: Трамп пригрозив Маску "серйозними наслідками", якщо той фінансуватиме демократів

Автор: 

Маск Ілон (682) Трамп Дональд (6138)


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Топ коментарі
+7
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11.06.2025 10:22 Відповісти
+6
Прилетів з Марса за новим планом, а у перерві прозрів, коли підрахував втрати мільярдів.
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11.06.2025 10:25 Відповісти
+5
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11.06.2025 10:21 Відповісти
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11.06.2025 10:21 Відповісти
Я не думав, що громадянська війна в США почнеться аж так швидко.
Вважав, що у 2028 році, у формальному кінці каденції Трампа.
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11.06.2025 10:24 Відповісти
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11.06.2025 10:25 Відповісти
ШІ. Але зайдіть на Редіт, в тему Лос-Анджелеса.
Почитайте, що там пишуть. І стосовно політики.
Не виключено, що ми невдовзі побачимо справжні такі фото.
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11.06.2025 10:28 Відповісти
https://x.com/ultras_antifaa/status/1932478247398195220
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11.06.2025 10:32 Відповісти
деякі реальні спецслужби не ******* піару
усе у свій час
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11.06.2025 10:38 Відповісти
Я помилився: то у Невзорова було.

Как сообщают наши источники, протесты не стихийны. К нелегалам, которые не хотят уезжать, аккуратно присоединились антисемиты, прохамасские активисты и иранские деньги. Это точно. Более того, россия тоже «в деле».
Предположить, что враги США отступят при таком удобном раскладе- сложно.

@nevzorovtv
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11.06.2025 10:42 Відповісти
протестанти позиціонують себе як "антіфашисти", які борються із "фашистами"
співпадіння?
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11.06.2025 10:44 Відповісти
Совпадєніє, нє іначє.
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11.06.2025 10:48 Відповісти
Демократы и всякие «левые» долго тихарились позволяя Трампу набирать отрцательные очки и поджидая момент отомстить.
Вероятно у них получится. Лос-Анджелес вводит режим ЧП.
Количество атак на полицию, мародерство, лутинг, просто грабежи увеличивается в геометрической прогрессии.
Ограбление салона Apple -на видео.
Пока власти худо-бедно справляются, но протесты начались и в других штатах.
На видео девушка-военнослужащая присланная для разгона митингующих, заявляет, что переходит на сторону народа и конституции.
Примечательно, что демократы, в том числе проигравшая Трампу Харрис, говорят о «преимущественно мирных протестах» и призывают нелегалов и им сочувствующих по всей Америки противостоять произволу властей.
Иран, РФ, Хамас, все шустро подключились к сотрудничеству с демократами в деле по развалу Америки и уничтожению Трампа.
https://t.me/nevzorovtv/27451 @nevzorovtv
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11.06.2025 10:43 Відповісти
десь там ще люська януковощова, наколоті піпісіни роздає ))
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11.06.2025 10:32 Відповісти
мелашка (меланія)
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11.06.2025 10:55 Відповісти
ЛАвров на Гетьманцева нашого схожий на цій фотці
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11.06.2025 10:43 Відповісти
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11.06.2025 10:22 Відповісти
Прилетів з Марса за новим планом, а у перерві прозрів, коли підрахував втрати мільярдів.
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11.06.2025 10:25 Відповісти
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11.06.2025 10:28 Відповісти
Ще один chickener out.
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11.06.2025 11:09 Відповісти
Нарік пбкакався...
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11.06.2025 10:25 Відповісти
Муск, з оточенням, сприяли на виборах щодо «протягування нерухомості» від респів, старого трампа-бите вухо, на посаду, щоб він не сів до тюрми!
Трамп, почав рух до свого чергового банкротства, але тепер, разом з США!!! Це бачить, увесь Світ!
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11.06.2025 10:29 Відповісти
Я очень извиняюсь, дон...
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11.06.2025 10:29 Відповісти
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11.06.2025 10:39 Відповісти
всрався
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11.06.2025 10:39 Відповісти
Так Трамп був у списках Енштейна чи ні?
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11.06.2025 10:44 Відповісти
Був і файли про їх оргії є у Маска(з інформації, яка поширена через інтернет, сам свічку не тримав). Мабуть папаша Маска возив оригінали на московію, щоб спецслужби США їх не вилучили.
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11.06.2025 10:54 Відповісти
Та не шкодуй і так всі взнали без цих дописів, що ви двоє величезні, але багаті придурки.
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11.06.2025 10:44 Відповісти
папаша муска отримав інструкції в мацкві - нагайно здати назад?
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11.06.2025 10:44 Відповісти
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11.06.2025 10:52 Відповісти
Два чоботи -- пара.
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11.06.2025 10:52 Відповісти
тебя надо банить, как в твитерре ты банил других пользователей!
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11.06.2025 10:56 Відповісти
Маск перелякався і вже задкує
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11.06.2025 11:03 Відповісти
***...тий марсіонин-наркоман та батько сина - пасивного 3,14дераста шо став донькою і син ***...того батьки який преться від Московії, сдав назад.
А як дихав, як дихав!
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11.06.2025 11:05 Відповісти
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11.06.2025 11:11 Відповісти
великий бізнес завжди програє великій владі, завжди.
ходорковський, березовський, коломойський, епштейн і так далі
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11.06.2025 11:16 Відповісти
Хлопчики нагулялися в "пісочниці".
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11.06.2025 11:21 Відповісти
Натягли око на дупу . Ще побачимо вибачення - таварищ Трамп, праизашла ужасная ашипка!
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11.06.2025 11:24 Відповісти
Був прильот у друге око.
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11.06.2025 11:30 Відповісти
 
 