Трамп уже не виключає примирення з Маском: Немає жодних образ

Лідер США Дональд Трамп заявив, що може налагодити стосунки зі своїм колишнім другом, американським мільярдером Ілоном Маском, однак потенційне примирення не є для нього пріоритетом.

Про це він сказав в інтервʼю New York Post, передає Цензор.НЕТ.

Трамп запевнив журналістів, що не "звинувачує" Маска в розпаді їхнього альянсу, але "трохи розчарований".

"Послухайте, у мене немає жодних образ. Я був дуже здивований, що це сталося. Він прагнув феноменального законопроєкту. Я думаю, що насправді йому дуже шкода, що він це сказав", - зазначив він.

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Коли американського лідера запитали, чи зможе він колись відновити стосунки з Маском, той відповів:

"Думаю, міг би, але нам потрібно навести лад у країні. Моя єдина функція зараз — повернути цю країну на вищий рівень, ніж вона будь-коли була. І я думаю, що ми можемо це зробити".

Також журналістка NY Post пригадала, як раніше Трамп казав, що Маск має "проблеми", спробувавши уточнити чи йдеться про вживання наркотиків у Білому домі.

У відповідь Трамп сказав, що не знає, "в чому його проблема" та додав, що останнім часом не дуже багато думав про колишнього союзника.

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Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

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