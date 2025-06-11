Трамп уже не виключає примирення з Маском: Немає жодних образ
Лідер США Дональд Трамп заявив, що може налагодити стосунки зі своїм колишнім другом, американським мільярдером Ілоном Маском, однак потенційне примирення не є для нього пріоритетом.
Про це він сказав в інтервʼю New York Post, передає Цензор.НЕТ.
Трамп запевнив журналістів, що не "звинувачує" Маска в розпаді їхнього альянсу, але "трохи розчарований".
"Послухайте, у мене немає жодних образ. Я був дуже здивований, що це сталося. Він прагнув феноменального законопроєкту. Я думаю, що насправді йому дуже шкода, що він це сказав", - зазначив він.
Коли американського лідера запитали, чи зможе він колись відновити стосунки з Маском, той відповів:
"Думаю, міг би, але нам потрібно навести лад у країні. Моя єдина функція зараз — повернути цю країну на вищий рівень, ніж вона будь-коли була. І я думаю, що ми можемо це зробити".
Також журналістка NY Post пригадала, як раніше Трамп казав, що Маск має "проблеми", спробувавши уточнити чи йдеться про вживання наркотиків у Білому домі.
У відповідь Трамп сказав, що не знає, "в чому його проблема" та додав, що останнім часом не дуже багато думав про колишнього союзника.
Конфлікт Маска та Трампа
Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.
Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.
Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.
А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.
Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".
Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.
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китайське попередженнягарна розмова ТАКо з буйлом
Дональд Трамп та Владімір Путін провели телефонну розмову 4 червня, обговоривши атаки України на російські аеродроми та інші питання, зокрема ядерну програму Ірану.
Трамп описав розмову як хорошу, але безрезультатну, зазначивши, що Путін розповів про свої бажання та наміри.
https://24tv.ua/geopolitics/tramp-putin-govorili-pro-********-4-chervnya-2025-yaki-rezultati_n2844164
насолоджуємося, б*ядь...
у цих людей немає
НІ мізків, щоб не починати скандал,
НІ гідності та принциповості відстоювати свою позицію
"O tempora, o mores!", ("О, часи, о, звичаї!").
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- Спорим на 100 баксов, что тьі не сьеш кучку дерьма?
- А вот и сьем!
.....
- Ладно, вот твои 100 баксов.
- А спорим на 100 баксов, что ТЬІ не сьеш кучку дерьма?
- Спорим!
.....
- Ладно, вьіиграл, вот твои 100 баксов.
.....
- Подожди, єто что получается: мьі с тобой бесплатно дерьма нажрались?
Ніби пукін пробачив заколот, взяття Ростова і похід на Москву, просто літак з пригожиним кремлівські збили пізніше, коли все стихло.
Чекаємо якого нового очільника поставлять собі китайці.
А з цзиньпіньом що трапилося?
Но ето нє точно.
А хіба то образа?!