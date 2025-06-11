УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10325 відвідувачів онлайн
Новини Конфлікт Трампа і Маска
1 883 39

Трамп уже не виключає примирення з Маском: Немає жодних образ

Трамп не виключив примирення з Маском після конфлікту

Лідер США Дональд Трамп заявив, що може налагодити стосунки зі своїм колишнім другом, американським мільярдером Ілоном Маском, однак потенційне примирення не є для нього пріоритетом.

Про це він сказав в інтервʼю New York Post, передає Цензор.НЕТ.

Трамп запевнив журналістів, що не "звинувачує" Маска в розпаді їхнього альянсу, але "трохи розчарований".

"Послухайте, у мене немає жодних образ. Я був дуже здивований, що це сталося. Він прагнув феноменального законопроєкту. Я думаю, що насправді йому дуже шкода, що він це сказав", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шкодую про деякі свої дописи щодо Трампа, вони зайшли надто далеко, - Маск

Коли американського лідера запитали, чи зможе він колись відновити стосунки з Маском, той відповів:

"Думаю, міг би, але нам потрібно навести лад у країні. Моя єдина функція зараз — повернути цю країну на вищий рівень, ніж вона будь-коли була. І я думаю, що ми можемо це зробити".

Також журналістка NY Post пригадала, як раніше Трамп казав, що Маск має "проблеми", спробувавши уточнити чи йдеться про вживання наркотиків у Білому домі.

У відповідь Трамп сказав, що не знає, "в чому його проблема" та додав, що останнім часом не дуже багато думав про колишнього союзника.

Також читайте: Трамп і Маск призупинили публічну ворожнечу після розмови між їхніми помічниками, - Politico

Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

Також читайте: Трамп пригрозив Маску "серйозними наслідками", якщо той фінансуватиме демократів

Автор: 

США (23437) Маск Ілон (683) Трамп Дональд (6138)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
11.06.2025 16:17 Відповісти
+11
Два дегенерата.
показати весь коментар
11.06.2025 16:16 Відповісти
+10
Американський цирк хворих на голову.
показати весь коментар
11.06.2025 16:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Два дегенерата.
показати весь коментар
11.06.2025 16:16 Відповісти
у любой демократической власти должна быть конструктивная оппозиция
показати весь коментар
11.06.2025 16:40 Відповісти
Как у вашего путина, да?
показати весь коментар
11.06.2025 17:18 Відповісти
Звичайне TACO...
показати весь коментар
11.06.2025 16:17 Відповісти
останнє 101 китайське попередження гарна розмова ТАКо з буйлом

Дональд Трамп та Владімір Путін провели телефонну розмову 4 червня, обговоривши атаки України на російські аеродроми та інші питання, зокрема ядерну програму Ірану.

Трамп описав розмову як хорошу, але безрезультатну, зазначивши, що Путін розповів про свої бажання та наміри.
https://24tv.ua/geopolitics/tramp-putin-govorili-pro-********-4-chervnya-2025-yaki-rezultati_n2844164
показати весь коментар
11.06.2025 17:03 Відповісти
Посмішили людей - хорошого потрошку
показати весь коментар
11.06.2025 16:17 Відповісти
Чергова тупа розводка щоб маніпулювати ринками.
показати весь коментар
11.06.2025 16:17 Відповісти
показати весь коментар
11.06.2025 16:17 Відповісти
перепис "старих пердунів"? пам'ятаю цю картинку...
показати весь коментар
11.06.2025 16:27 Відповісти
Класика.
показати весь коментар
11.06.2025 16:29 Відповісти
Американський цирк хворих на голову.
показати весь коментар
11.06.2025 16:18 Відповісти
загальне виборче право дозволило голосувати не дуже розумним людям.
насолоджуємося, б*ядь...
показати весь коментар
11.06.2025 16:19 Відповісти
нагадайте мені, скільки часу минули після скандалу ?

у цих людей немає
НІ мізків, щоб не починати скандал,
НІ гідності та принциповості відстоювати свою позицію

"O tempora, o mores!", ("О, часи, о, звичаї!").

.
показати весь коментар
11.06.2025 16:20 Відповісти
показати весь коментар
11.06.2025 16:23 Відповісти
Тарапица ненада, тарапица ненада!
показати весь коментар
11.06.2025 16:24 Відповісти
АНЕКДОТ згадався (вибачте, але він на кацапськой):
- Спорим на 100 баксов, что тьі не сьеш кучку дерьма?
- А вот и сьем!
.....
- Ладно, вот твои 100 баксов.
- А спорим на 100 баксов, что ТЬІ не сьеш кучку дерьма?
- Спорим!
.....
- Ладно, вьіиграл, вот твои 100 баксов.
.....
- Подожди, єто что получается: мьі с тобой бесплатно дерьма нажрались?
показати весь коментар
11.06.2025 16:24 Відповісти
Хотів написати. Випередили.
показати весь коментар
11.06.2025 17:45 Відповісти
АМІНЬ! Країна знову в руках цих двох нарЦИСТІВ!
показати весь коментар
11.06.2025 16:25 Відповісти
Як тільки старий маск зʼїздив на московію, то одразу знов примирення і друзі. Дивно
показати весь коментар
11.06.2025 16:26 Відповісти
Любі сваряться - тільки тішаться
показати весь коментар
11.06.2025 16:26 Відповісти
Эти два придурка угробят теслу, потом будут искать виноватых, хотя зачем их искать, китайцы с их демпингом на рынке электромобилей! Этих двоих пидаров судить нужно за вредительство национальным интересам!
показати весь коментар
11.06.2025 16:27 Відповісти
Найкращий в світі переговорник обісрався перед компроматом і перетворився на миле курчатко планокура. Тепер немає сумнівів чому Трамп так прогинається перед Пуйлом.
показати весь коментар
11.06.2025 16:29 Відповісти
Типове ТАСО. Шаг фпирьод и два взад.
показати весь коментар
11.06.2025 16:30 Відповісти
Ніколи не міг уявити, що в Сполучених штатах до влади можуть прийти такі недоумки.
показати весь коментар
11.06.2025 16:31 Відповісти
Соцмережі та інформаційні технології можуть зробити людей овочами, навіть при наявності в них вищої освіти.
показати весь коментар
11.06.2025 16:33 Відповісти
Щось нагадує мені це заколот вагнера.
Ніби пукін пробачив заколот, взяття Ростова і похід на Москву, просто літак з пригожиним кремлівські збили пізніше, коли все стихло.
показати весь коментар
11.06.2025 16:33 Відповісти
Ну що.
Чекаємо якого нового очільника поставлять собі китайці.
показати весь коментар
11.06.2025 16:34 Відповісти
Очільника чого?

А з цзиньпіньом що трапилося?
показати весь коментар
11.06.2025 16:37 Відповісти
Та писали десь оно, що кілька інфарктів...
Но ето нє точно.
показати весь коментар
11.06.2025 16:40 Відповісти
***** он уже разів 20 здохло.
показати весь коментар
11.06.2025 17:47 Відповісти
Маск вже знову друх, але чорну цяточку на його лобі чітко видно.
показати весь коментар
11.06.2025 16:53 Відповісти
А царь узнав о такой их дружбе, дал им по ордену.
показати весь коментар
11.06.2025 17:02 Відповісти
Тромбу зайві вороги не потрібні - на нього ВЖЕ чекають великі неприємності
показати весь коментар
11.06.2025 17:06 Відповісти
Хотілось би.
показати весь коментар
11.06.2025 17:48 Відповісти
x#йло приказал своей агентуре помириться
показати весь коментар
11.06.2025 17:09 Відповісти
Ці обидва такі цинічні і безпринципні істоти, що не дивно.
показати весь коментар
11.06.2025 17:12 Відповісти
ДВА ТУПОГОЛОВИХ НЕДОУМКИ!!! Це було б смішно, як в цирку, якби ТАКИЙ ЖЕ ДЕБІЛЬНИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ НАРОД НЕ ДАВ ЇМ ВЛАДУ!!! І ось ввесь світ вже трясе...
показати весь коментар
11.06.2025 17:15 Відповісти
Петров і Боширов вирішили помиритися !!!
показати весь коментар
11.06.2025 17:34 Відповісти
Так він звинуватив вас в участі в оргіях,в розпусті і педофеліі!
А хіба то образа?!
показати весь коментар
11.06.2025 18:02 Відповісти
 
 