Трамп жорстко відреагував на критику Маска: Без субсидій Ілону довелося б повертатися додому до Південної Африки. Може DOGE варто розглянути це?
Президент США Дональд Трамп жорстко відреагував на публічну критику Ілоном Маском урядового законопроєкту про витрати та податки.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис Трамп розмістив у соцмережі Truth Social.
"Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, з величезним відривом, і без цих субсидій йому, ймовірно, довелося б згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки", - заявив Трамп.
За словами Трампа, у такому випадку не було б "жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів, а країна заощадила б величезний статок".
"Можливо, нам варто попросити DOGE ретельно та уважно розглянути це питання?", - додав Трамп.
Конфлікт Маска та Трампа
Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.
Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.
Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.
А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.
Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".
Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.
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Сварка Трампа і Маска схожа на те, як дві кремлівські шавки деруться за кістку, яку кидають з кремля.
Цікаво, а якщо його пальму вже зайняли.
А тобі, придурку, згортати всі космічні програми. Бо без ракет Маска NASA та Пентагон нічого зробити не зможуть. А якщо і спробують, то вартість буде захмарною...
Подивимось хто це буде...
Якби їй в свій час дали хід а не засекретили і фактично заморозили коли власник острова випадково повісився в тюрьмі, то б багато противників тотальних санкцій проти орків зараз б були не при владі в Штатах, і серед них також багато прихильників співпраці з Китаєм.
знаем, знаем у меня был такой случай