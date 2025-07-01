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Новини Конфлікт Трампа і Маска
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Трамп жорстко відреагував на критику Маска: Без субсидій Ілону довелося б повертатися додому до Південної Африки. Може DOGE варто розглянути це?

трамп та маск

Президент США Дональд Трамп жорстко відреагував на публічну критику Ілоном Маском урядового законопроєкту про витрати та податки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис Трамп розмістив у соцмережі  Truth Social.

"Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, з величезним відривом, і без цих субсидій йому, ймовірно, довелося б згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки", - заявив Трамп.

За словами Трампа, у такому випадку не було б "жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів, а країна заощадила б величезний статок".

"Можливо, нам варто попросити DOGE ретельно та уважно розглянути це питання?", - додав Трамп.

Також читайте: Трамп уже не виключає примирення з Маском: Немає жодних образ

Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

Також читайте: Трамп пригрозив Маску "серйозними наслідками", якщо той фінансуватиме демократів

Автор: 

США (23618) Маск Ілон (686) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+19
Вболіваємо за обидві команди
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01.07.2025 09:11 Відповісти
+15
А Трамп без "субсидій" кремля давно вже мав би сидіти у тюрязі.

Сварка Трампа і Маска схожа на те, як дві кремлівські шавки деруться за кістку, яку кидають з кремля.
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01.07.2025 09:12 Відповісти
+10
Дуель може вирішити це.
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01.07.2025 09:14 Відповісти
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01.07.2025 09:11 Відповісти
Хоче розігнати всіх емігрантів?Хай покаже приклад.Хай їде в Німеччину,nach,Faterland!Можна й просто nach!
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01.07.2025 09:22 Відповісти
А Трамп без "субсидій" кремля давно вже мав би сидіти у тюрязі.

Сварка Трампа і Маска схожа на те, як дві кремлівські шавки деруться за кістку, яку кидають з кремля.
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01.07.2025 09:12 Відповісти
Дуель може вирішити це.
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01.07.2025 09:14 Відповісти
Можна найняти кілера для обох.
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01.07.2025 09:32 Відповісти
довелося б повертатися додому до Південної Африки...
Цікаво, а якщо його пальму вже зайняли.
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01.07.2025 09:15 Відповісти
Там папа чекає
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01.07.2025 09:36 Відповісти
У південной Афріці ієлона чекают два н@гра з горелкамі та пасатіжамі...збірать теслу...
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01.07.2025 09:15 Відповісти
Да цей квартал просто космічний, наш 95 це діти з ясел
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01.07.2025 09:16 Відповісти
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01.07.2025 09:17 Відповісти
Statax mozet tolko odin car,eto poka Mask neponial?
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01.07.2025 09:19 Відповісти
Ну й до чого тут ПАР? Марс чекає!!!
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01.07.2025 09:20 Відповісти
Без субсидій Ілону довелося б повертатися додому до Південної Африки

А тобі, придурку, згортати всі космічні програми. Бо без ракет Маска NASA та Пентагон нічого зробити не зможуть. А якщо і спробують, то вартість буде захмарною...
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01.07.2025 09:20 Відповісти
Укурок,давай компромат на рудого імбецила.
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01.07.2025 09:23 Відповісти
Воно то було б добре. Але для нас маск це така ватна скотина, як і його батько, який співпрацює з росіянами.
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01.07.2025 09:36 Відповісти
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01.07.2025 09:25 Відповісти
"Якщо хтось завдав тобі зле, не мстись. Сядь на березі річки і невдовзі ти побачиш, як мимо тебе пропливає труп твого ворога"!
Подивимось хто це буде...
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01.07.2025 09:25 Відповісти
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01.07.2025 09:27 Відповісти
Сімейство трампа як мінімум двічи міняло прізвище до того, як стати трампом. Його дід народився з прізвищем Трумп Батько німець, мати шотландка. А відправити цього придурка треба на Марс. Бо ні Німеччина ні Велика Британія його напевно не приймуть.
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01.07.2025 09:28 Відповісти
Розсідаємося і дивимся шоу для америанців. Можливо, що так і задумано. Маск скоро відповість.
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01.07.2025 09:37 Відповісти
Цікава справа доречі "Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна"

Якби їй в свій час дали хід а не засекретили і фактично заморозили коли власник острова випадково повісився в тюрьмі, то б багато противників тотальних санкцій проти орків зараз б були не при владі в Штатах, і серед них також багато прихильників співпраці з Китаєм.
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01.07.2025 09:49 Відповісти
""трамбон" дурний як "пробка кажучи-" і без цих субсидій йому, ймовірно, довелося б згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки", - заявив Трамп. Китайці його в скорім часі переманять .і буде "трамбло" мати куй.а не ракети і т.д
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01.07.2025 09:53 Відповісти
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01.07.2025 09:54 Відповісти
Ну скажу що проект старлінк чи багаторазових носіїв не можливий б був без субсидій, але він приніс потім багато користі і економії тій же Nasa, і без Тесли не було б такої популяризації електромобілів, та і вони фактично створили багато концепцій якими зараз користуються інші виробники, як не крути електромобілі необхідне рішення, у звязку з підвищеними темпами використання ресурсів.
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01.07.2025 09:58 Відповісти
трамп из тез эффективных менеджеров - который закрывает туалеты на предприятии. призывая работникам дома пользоваться туалетами, и да воду в бутылях тоже не заказывайте на предприятие. Пусть рабочие из под крана пьют. Экономить надо....

знаем, знаем у меня был такой случай
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01.07.2025 09:58 Відповісти
 
 