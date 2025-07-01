Трамп про депортацію Маска зі США: Розгляну це питання

Президент США Дональд Трамп заявив, що "розгляне" питання про депортацію Ілона Маска зі Сполучених Штатів на тлі критики американського мільярдера урядового законопроєкту про витрати.

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала у Трампа, чи депортує він Ілона Маска. На що той відповів, що йому "доведеться це розглянути".

"Маск засмучений тим, що втратив мандат на виробництво електромобілів, але він може втратити набагато більше. DOGE — це монстр, який, можливо, буде змушений повернутися та з'їсти Ілона", - додав американський лідер.

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Раніше Трамп запропонував, щоб департамент ефективності уряду, очолюваний Маском, відомий як DOGE, перевірив субсидії, які отримали компанії мільярдера.

Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

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