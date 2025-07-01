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Новини Звільнення Маска Конфлікт Трампа і Маска
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Трамп про депортацію Маска зі США: Розгляну це питання

Трамп розгляне питання депортації Маска зі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що "розгляне" питання про депортацію Ілона Маска зі Сполучених Штатів на тлі критики американського мільярдера урядового законопроєкту про витрати.

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала у Трампа, чи депортує він Ілона Маска. На що той відповів, що йому "доведеться це розглянути".

"Маск засмучений тим, що втратив мандат на виробництво електромобілів, але він може втратити набагато більше. DOGE — це монстр, який, можливо, буде змушений повернутися та з'їсти Ілона", - додав американський лідер. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп жорстко відреагував на критику Маска: Без субсидій Ілону довелося б повертатися додому до Південної Африки. Може DOGE варто розглянути це?

Раніше Трамп запропонував, щоб департамент ефективності уряду, очолюваний Маском, відомий як DOGE, перевірив субсидії, які отримали компанії мільярдера.

Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

Також читайте: Шкодую про деякі свої дописи щодо Трампа, вони зайшли надто далеко, - Маск

Автор: 

США (23623) Маск Ілон (686) Трамп Дональд (6326)


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Топ коментарі
+13
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01.07.2025 15:26 Відповісти
+12
Мавр Маск зробив свю справу, Маск може йти...
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01.07.2025 15:23 Відповісти
+12
Тут можливі два варіанти:
або Маск прокринеться в Преторії,
або Трамп на Марсі...
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01.07.2025 15:25 Відповісти
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Мавр Маск зробив свю справу, Маск може йти...
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01.07.2025 15:23 Відповісти
......грузовим літаком в славетну тюрму в Сальвадорі.

.
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01.07.2025 15:43 Відповісти

Трамп про депортацію Маска зі США: Розгляну це питання
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01.07.2025 15:23 Відповісти
От йолупе, Маск , міг би ракети робити і кари - клепати і був би в шоколаді при демократами. Бо ліві ********** чисту енергію. А замість цього сфальсифікував вибори заради трампа і ось тобі подяка 🤣
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01.07.2025 15:25 Відповісти
Тут можливі два варіанти:
або Маск прокринеться в Преторії,
або Трамп на Марсі...
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01.07.2025 15:25 Відповісти
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01.07.2025 15:32 Відповісти
Черга за Маском, з нетерпінням чекаю
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01.07.2025 15:26 Відповісти
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01.07.2025 15:26 Відповісти
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01.07.2025 15:29 Відповісти
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01.07.2025 15:33 Відповісти
ой таке кіно ,я у захваті ..хочь ця мелодрама і була спрогнозована ...але всеодно цікаво ...деж ці два кремлівські агента зупиняться у міжсобойчіку ?!!! ...
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01.07.2025 15:26 Відповісти
Нє трожь Альону гад...)
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01.07.2025 15:27 Відповісти
Не відставай ,трампуша. Зіграй ще членом на піаніно.
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01.07.2025 15:28 Відповісти
Масканутий доп...ся. А трампонутий зовсім з глузду з'їхав. Максанутого з його грошами даже ху...ло прийме.
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01.07.2025 15:28 Відповісти
нехай Маск їде до *****, ось де буде шапіто.
але цього не станеться бо Маск не настільки тупий, як ти Ігор
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01.07.2025 15:30 Відповісти
Так в нього гроші в акціях і залежать від акцій і справ його компаній. Не буде компаній - не буде найбагатшої людини в світі.
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01.07.2025 15:58 Відповісти
США були величною державою. Наразі перетворені клоуном у президентському вбранні у циркову арену. Щодня нові сміхотворні вистави. Куди котиться наш світ???
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01.07.2025 15:28 Відповісти
Я ще були написав з великою літери
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01.07.2025 15:36 Відповісти
навіщо розглядати питання? одразу депортуй того наркомана, віддяч йому
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01.07.2025 15:28 Відповісти
Депортуйте до нас в Україну,хуже не буде як в тій класиці. Нарешті ракету фалкон може навіть хеві запустимо і не на марс!
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01.07.2025 15:29 Відповісти
👏
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01.07.2025 15:31 Відповісти
Маски зірвані!
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01.07.2025 15:30 Відповісти
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01.07.2025 15:33 Відповісти
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01.07.2025 15:34 Відповісти
На киргыза схожий.
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01.07.2025 15:52 Відповісти
МАСК - вчера и сегодня
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01.07.2025 16:08 Відповісти
трампец копия зеленец, благодетели маск каламойша должны быть уничтожены
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01.07.2025 15:34 Відповісти
два нарциса не зможуть вжитися разом в одному домі. Муск реально увірував у те, що це його обрали президентом, а не Чуба. )
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01.07.2025 15:35 Відповісти
Маск розвернеться і поїде в жити в Китай, де през не довбойоб і цінять інновації, а Трумп отримає черговий цвях в труну великого США...
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01.07.2025 15:36 Відповісти
Тільки Китай все своє гівно до Штатів за доляри і продає чи ти думаєш що до Африки)))
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01.07.2025 15:46 Відповісти
на даний момент доля загального експорту Китаю товарів до США складає 14-16%, решта 85% продаються в інші країни світу
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01.07.2025 15:51 Відповісти
масяня думала шо трохи поскаче навколо трумпа і стане улюбленою дружиною. а у того навіть меланія не стала, хоча напевно робить це куди цікавіше і професійніше, ніж муск.
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01.07.2025 15:38 Відповісти
Дуже хочеться вірити, що аналогічно як з Маском, Трамп розчаруєтеся і в путіні та... депортує його на той світ!
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01.07.2025 15:40 Відповісти
Маск буде не першим багатієм, який поставив на княжество "свою" шавку - а виявилося, що це шавка не його. З останнього - Березовський, якого кремлівці шархвиком придушили у ванній. Або Коломойша - думав Зеленський буде танцювати під його дудуку - але для Зеленського дудка кремля звучить голосніше.
Маск думав, що Трамп його шавка - а Трамп виявився шавкою кремля.
Яка пічалька...
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01.07.2025 15:41 Відповісти
Одна надія що Маск виявиться вкінець відмороженим і таки виллє на Трампа діжку помийного компромату - буде захоплююче цікаво. Або Маск і не доживе - "я занадто багато знав"....
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01.07.2025 15:43 Відповісти
1. У расєю його! До коханого пуціна *****!

2. Оце я розумію -- нормальні бізнес-стосунки у хлопців! Початку на виборах користуєшся шаленою купою грошей від "інвестора", а як став "корольком", то можна того інвестора і депортувати з країни -- чудова дяка за першу дію акту. Та й борг можна вважати анульованим. Бізнес від Трампа!
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01.07.2025 15:42 Відповісти
Початку == Спочатку
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01.07.2025 15:43 Відповісти
В одних ,,двіжуха" , в інших ,,веселуха".
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01.07.2025 15:42 Відповісти
- У меня вот тоже один такой был - крылья сделал.
- Ну-ну.
- Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает (с)
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01.07.2025 15:45 Відповісти
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01.07.2025 15:46 Відповісти
Дональд Трамп имеет германские корни по отцовской линии. Его дед, Фредерик Трамп, родился в Германии, в коммуне Кальштадт, которая в то время входила в состав Королевства Бавария. В 1885 году, в возрасте 16 лет, Фридрих Трамп эмигрировал в Соединенные Штаты... - предлогать депортировать трампа восвояси. Маск пролетает мимо Германии, бо его предки были гитлеровцами. ЗЫ... хохма - два фрица повздорили. Омерига , до чего ты докатилась?
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01.07.2025 15:50 Відповісти
Маскуша,пора уже вытащить и всем показать файлы ванштейна или валенберга или как его там,про незаконную эммигрантку с лолита экспресс Миланку,Иванку или как ее там, тоже не забудь вспомнить.
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01.07.2025 15:52 Відповісти
Маску потрібно було вивчати біографію Березовського.
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01.07.2025 15:54 Відповісти
Оце так, розісралися конкретно.
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01.07.2025 16:05 Відповісти
Make жабогадюкінг Great Again!
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01.07.2025 16:08 Відповісти
 
 