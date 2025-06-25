Франція вимагає від Tesla припинити рекламувати свої авто як безпілотні. Штрафи можуть сягнути 50 тисяч євро на день

Французька влада вимагає від американського автовиробника Tesla припинити рекламувати свої електромобілі як повністю безпілотні та погрожує штрафами в розмірі 50 тис. євро на день у разі продовження такої "оманливої маркетингової практики".

Про це пише Politico.

Наказ французького органу з захисту прав споживачів є результатом розслідування, проведеного у 2023 і 2024 роках після численних скарг.

Було встановлено, що Tesla порушила французьке законодавство через кілька своїх бізнес-практик, таких як несвоєчасне відшкодування замовлень або ненадання квитанцій про готівкові платежі.

Компанія, що належить Ілону Маску, має чотири місяці на виконання вимог, перш ніж штрафи набудуть чинності.

Втім, це не перший випадок, коли Tesla стикається з юридичною перевіркою щодо автономних можливостей своїх автомобілів.

Німецький антимонопольний орган подав до суду на Tesla у 2020 році через її маркетингові заяви, стверджуючи, що Tesla обіцяє в рекламі більше, ніж може виконати. Однак автовиробник успішно подав апеляцію і досі рекламує свої автомобілі в Німеччині як безпілотні.

У США компанія Ілона Маска зіткнулася з численними позовами про смерть унаслідок аварії, пов'язані з функцією автопілота, яка дозволяє електромобілю самостійно керувати, гальмувати та розганятися.

На початку травня повідомлялося, що продажі компанії Tesla падають вже чотири місяці поспіль у більшій частині Європи. За перший квартал продажі всіх повністю електричних автомобілів у Європі зросли на 28%, тоді як продажі Tesla впали на 37,2%.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.