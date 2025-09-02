Українці придбали рекордну кількість нових авто за останні 11 місяців. Які моделі найпопулярніші?

У серпні українці придбали близько 6,8 тис. нових легковиків, це на 5% більше, ніж у липні і є найбільшим показником за останні 11 місяців.

Водночас це все ж на 16% менше, ніж у серпні торік, проте тоді попит різк зріс через можливість запровадження додаткового 15% податку при купівлі нового авто, повідомляє об'єднання "Укравтопром".

До трійки найпопулярніших марок авто серпня увійшли:

Toyota – 999 авто або 14,7% ринку;

BYD – 860 (12,6%);

Renault – 529 (7,8%).

Зазначається, що бестселером місяця став кросовер Renault Duster – 486 реєстрацій, на який фактично припадає майже 92% від всіх реєстрацій бренду.

Далі за обсягами йшов Volkswagen – 527, Skoda – 407, Hyundai – 393, BMW – 337, Honda – 328, Suzuki – 231 та Audi – 225.

Всього від початку року було зареєстровано 46 тис. нових легкових авто, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

