Мешканці ЄС купили 6,5 мільйона нових авто за пів року. Які виробники найпопулярніші?

З початку року в ЄС було продано майже 6,5 мільйонів нових авто

З початку року на ринках ЄС було продано майже 6,5 млн нових легкових автомобілів.

Про це повідомляє Укравтопром.

При цьому зі значним відривом лідерство продовжує залишатись за брендом Volkswagen. З січня по липень було продано 738 878 нових авто цього бренду (+5% у річному обчисленні), що майже на 50% більше за найближчого конкурента – Toyota.

Загалом до п’ятірки найпопулярніших брендів також увійшли:

  1. Toyota – 496 009 (–8% р/р),
  2. Skoda – 423 138 (+10% р/р),
  3. Renault – 400 802 (+7% р/р),
  4. BMW – 382 234 (+4%) р/р.

