Мешканці ЄС купили 6,5 мільйона нових авто за пів року. Які виробники найпопулярніші?
З початку року на ринках ЄС було продано майже 6,5 млн нових легкових автомобілів.
Про це повідомляє Укравтопром.
При цьому зі значним відривом лідерство продовжує залишатись за брендом Volkswagen. З січня по липень було продано 738 878 нових авто цього бренду (+5% у річному обчисленні), що майже на 50% більше за найближчого конкурента – Toyota.
Загалом до п’ятірки найпопулярніших брендів також увійшли:
- Toyota – 496 009 (–8% р/р),
- Skoda – 423 138 (+10% р/р),
- Renault – 400 802 (+7% р/р),
- BMW – 382 234 (+4%) р/р.
Раніше повідомлялось, дві третини нових авто в Україні купують мешканці п’яти регіонів. Які моделі найпопулярніші?
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль