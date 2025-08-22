БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
150 0

Дві третини нових авто в Україні купують мешканці п’яти регіонів. Які моделі найпопулярніші?

У яких регіонах України найчастіше купують нові авто

У липні найбільшими регіональними ринками нових легковиків стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Разом вони забезпечили 63% від усіх місячних реєстрацій нових легковиків, повідомляє "Укравтопром".

У столиці придбали 2 162 авто (–5% р/р), на Київщині – 624 (+30%), у Дніпропетровській області – 530 (+7%), в Одеській – 382 (+10%), у Львівській – 360 (+11%).

Читайте також: У Росії почали продавати новий "Москвич": за два тижні знайшли лише одного покупця

Також відзначимо відмінність у модельних вподобаннях в залежності від регіону:

  • у Києві бестселером став Renault Duster;
  • на Київщині, Одещині та Львівщині лідирував електричний BYD Song Plus;
  • на Дніпропетровщині найчастіше обирали електомобіль Honda eNS1.

Раніше повідомлялось, що в Україні різко зріс попит на китайські електромобілі. Які моделі найпопулярніші?

Автор: 

авто (4254) купівля (1347) Україна (23) електромобіль (724)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 