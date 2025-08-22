Дві третини нових авто в Україні купують мешканці п’яти регіонів. Які моделі найпопулярніші?

У липні найбільшими регіональними ринками нових легковиків стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Разом вони забезпечили 63% від усіх місячних реєстрацій нових легковиків, повідомляє "Укравтопром".

У столиці придбали 2 162 авто (–5% р/р), на Київщині – 624 (+30%), у Дніпропетровській області – 530 (+7%), в Одеській – 382 (+10%), у Львівській – 360 (+11%).

Також відзначимо відмінність у модельних вподобаннях в залежності від регіону:

у Києві бестселером став Renault Duster;

на Київщині, Одещині та Львівщині лідирував електричний BYD Song Plus;

на Дніпропетровщині найчастіше обирали електомобіль Honda eNS1.

