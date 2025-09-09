БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Електромобілі захоплять 50% ринку нових авто в Європі вже за 7 років, – EY

До 2032 року на електромобілі (BEV) припадатиме більше половини продажів нових легкових авто в Європі, а після 2030-го вони обійдуть гібридні моделі.

Вже до 2050 року акумуляторні електромобілі фактично формуватимуть майже всі продажі нових машин у регіоні, повідомляє видання enkor із посиланням на дослідження аналітиків EY.

Поширенню BEV сприятимуть цільові показники політики, відновлення попиту та поява доступних моделей, попри пом’якшення штрафів за викиди до 2027 року.

На тлі конкуренції з боку китайських брендів європейські автовиробники цього тижня презентують нові електромобілі на IAA Mobility у Мюнхені. Водночас ринок ЄС відчуває тиск і від підвищення мит у США.

Читайте також: Найпопулярнішими електромобілями в Україні залишаються вживані Tesla, – "Укравтопром"

У США, за оцінкою EY, продажі електромобілів зростатимуть до завершення дії податкових пільг, після чого очікується тривале уповільнення. Глобально – з урахуванням Європи, США й Китаю – прогнозується помірне зростання продажів легкових авто у 2025 році: на 2,2% р/р проти 8% у 2023-му, а до 2030-го темпи сповільняться до менш як 2% на рік.

У звіті також попереджають, що ескалація торговельної напруги, дефіцит рідкісноземельних елементів і поступова відмова США від податкових кредитів на електромобілі можуть порушити ланцюги постачання та вплинути на доступність продукції.

Раніше повідомлялось, що попит на електромобілі в Україні рекордно зріс: за місяць зареєстрували понад 11 тисяч авто.

авто (4277) Європа (595) пільги (294) США (5101) електромобіль (732)
І судячи по всьому це будуть китайські говномобілі. Тобто Китай захоплює Європу як вже захопив Сосію. Доречі як вам таке що зараз ворог України- Китай постачає в УКраїну без мит і оподаткування свої говномобілі, зате українці платять скажені гроші за розмитнення європейських авто. Тобто Україна фінансує свого ворога і окупанта а ви дебіли збирайте на дрони з крихітної пенсії чи бусифікуйтеся щоб йти на фронт захищати країну з дрючком в руках
показати весь коментар
09.09.2025 13:05 Відповісти
100 баллів.
такий сором той закон про евробляхи. Така ЦУКА та Южаніна та АВТОБАРИГа Васадзе.
Вони тількі НА СЛОВАХ хочуть Україну до ЄС , а так ВАСАДЗЕ одразу почав після закону возити на сборку російські авто, якійсь хитродупі хлопці возити з США БИТКИ з аукціонів до Одеси, і китаезів напустили
А ДЛЯ ЕВРОПЕЙСЬКИХ АВТО - кирпич. Румуни їздять на добрих 10 річних німецьких авто ( маючі ще і свою Дачу) , а українці не маючі автозаводів їздять на 50 річних ВАЗ, Москвичах, волгах І УСЯКОМУ ДЕРЬМЕ
показати весь коментар
09.09.2025 13:22 Відповісти
Якби Президент України доручив перевірити (для оргвиводів) на яких авто пересуваються чиновники ОПУ,прокурори та судді...вже не кажу про поліцію,СБУ, НАБУ та недоторканних депутатів - він би побачив,що "електрифікація України" почалася вже давно і зараз на піку!!
показати весь коментар
09.09.2025 13:07 Відповісти
Тому робіть висновки шановні і не купляйте елекромобілі.
Потрібно прирівняти усі альтернативні види палива, бо зараз ми маємо таке законодавство, що викиди з альтернативного палива у автомобілі вимірюється за нормами для бензину.
З альтернативними видами палимо можливо виробляти у своїй країні автомоблі, дешеві і дорогі, з технічними ноу-хау і простими технологіями.
Лобізм із цялями викачати грошей у транспорті виден неозброєним оком, ціни на втомобілі і вид палива вприває на кінцеву ціну усіх товарів в країні.
Коли в нас є проблеми з елекрикою, які не можуть бути швидко подолані, нам не потрібні елекромобілі зовсім, лише тим хто має власну сонячну електростанцію.
показати весь коментар
09.09.2025 13:09 Відповісти
а ви дебіли збирайте на дрони

 На китайські дрони , або зроблені з китайської сировини чи комплектуючих , видруковані на китайських принтерах ...

Одним словом я вже заплутався з китайськими виробами - які з них підтримка ворога ,а які з них підтримка ЗСУ . Чи тільки китайські гавноавтомобілі - підтримка зла ? А китайські запчастини для авто ЗСУ - це підтримка зла чи добра ?
Підсумовуючи - Китай настільки підступний ворог ,що продає свої дрони і запчастини українцям ,щоб вони воювали проти нього . Мабуть ,щоб втертися в довіру і завоювати родючі шахти Донбасу куди мріють переїхати мільйони китайців ....
показати весь коментар
09.09.2025 13:12 Відповісти

