Електромобілі захоплять 50% ринку нових авто в Європі вже за 7 років, – EY

До 2032 року на електромобілі (BEV) припадатиме більше половини продажів нових легкових авто в Європі, а після 2030-го вони обійдуть гібридні моделі.

Вже до 2050 року акумуляторні електромобілі фактично формуватимуть майже всі продажі нових машин у регіоні, повідомляє видання enkor із посиланням на дослідження аналітиків EY.

Поширенню BEV сприятимуть цільові показники політики, відновлення попиту та поява доступних моделей, попри пом’якшення штрафів за викиди до 2027 року.

На тлі конкуренції з боку китайських брендів європейські автовиробники цього тижня презентують нові електромобілі на IAA Mobility у Мюнхені. Водночас ринок ЄС відчуває тиск і від підвищення мит у США.

Читайте також: Найпопулярнішими електромобілями в Україні залишаються вживані Tesla, – "Укравтопром"

У США, за оцінкою EY, продажі електромобілів зростатимуть до завершення дії податкових пільг, після чого очікується тривале уповільнення. Глобально – з урахуванням Європи, США й Китаю – прогнозується помірне зростання продажів легкових авто у 2025 році: на 2,2% р/р проти 8% у 2023-му, а до 2030-го темпи сповільняться до менш як 2% на рік.

У звіті також попереджають, що ескалація торговельної напруги, дефіцит рідкісноземельних елементів і поступова відмова США від податкових кредитів на електромобілі можуть порушити ланцюги постачання та вплинути на доступність продукції.

Раніше повідомлялось, що попит на електромобілі в Україні рекордно зріс: за місяць зареєстрували понад 11 тисяч авто.