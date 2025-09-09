Найпопулярнішими електромобілями в Україні залишаються вживані Tesla, – "Укравтопром"

У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 13% більше за показники липня.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільшу частку становили легкові авто – 7 770 одиниць (98,35% ринку), з них 1 888 нових (24,3% ринку / +19% р-р) і 5 882 уживаних (75,7% / +12% р-р).

Серед 175 комерційних електромобілів новими були 24 авто або 13,7%. Для порівняння, у липні з 176 од. новими були лише 20 або 11,4%.

У п’ятірку лідерів серед нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Song Plus EV (358 од./19% ринку),

Volkswagen ID.UNYX (206/10,9%),

Honda eNS1 (202/10,7%),

BYD Sea Lion 07 (154/8,3%)

та Audi Q4 e-tron (109/5,8%).

Серед Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом першість утримують Tesla Model Y (827 од./14,1% ринку) і Tesla Model 3 (651/11,1%), далі йдуть Nissan Leaf (562/9,6%), Kia Niro EV (367/6,2%) та Renault Zoe (263 / 4,5%).

Раніше повідомлялось, що попит на нові електромобілі в Україні майже наздогнав продажі бензинових авто.