Українці придбали майже 23 тисячі легкових авто за місяць. Які моделі найпопулярніші?

У серпні український автопарк поповнили понад 22,7 тис. уживаних легковиків, ввезених із-за кордону.

Порівняно з липнем попит на такі авто зріс на 1%, повідомляє Укравтопром.

У структурі ринку найбільшу частку продовжили займати бензинові автомобілі – 48%. Далі йдуть електромобілі – 26%, дизельні – 17%, гібриди – 6% та авто з ГБО – 3%.

Середній вік машин, що купували українці становить 8,4 року.

Абсолютним лідером серед моделей лишається Volkswagen Golf з 1002 купленим авто.

До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

Tesla Model Y – 827 од.;

Volkswagen Tiguan – 703;

Renault Megane – 687;

Tesla Model 3 – 651;

Skoda Octavia – 650;

Audi Q5 – 640;,

Nissan Rogue – 633;

Nissan Leaf – 562;

Volkswagen Passat – 456.

Також зазначається, що від початку року українці придбали 158,5 тис. імпортованих легковиків із пробігом – це на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Раніше повідомлялось, що попит на електромобілі в Україні рекордно зріс: за місяць зареєстрували понад 11 тисяч авто.