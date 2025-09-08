Українці придбали майже 23 тисячі легкових авто за місяць. Які моделі найпопулярніші?
У серпні український автопарк поповнили понад 22,7 тис. уживаних легковиків, ввезених із-за кордону.
Порівняно з липнем попит на такі авто зріс на 1%, повідомляє Укравтопром.
У структурі ринку найбільшу частку продовжили займати бензинові автомобілі – 48%. Далі йдуть електромобілі – 26%, дизельні – 17%, гібриди – 6% та авто з ГБО – 3%.
Середній вік машин, що купували українці становить 8,4 року.
Абсолютним лідером серед моделей лишається Volkswagen Golf з 1002 купленим авто.
До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:
- Tesla Model Y – 827 од.;
- Volkswagen Tiguan – 703;
- Renault Megane – 687;
- Tesla Model 3 – 651;
- Skoda Octavia – 650;
- Audi Q5 – 640;,
- Nissan Rogue – 633;
- Nissan Leaf – 562;
- Volkswagen Passat – 456.
Також зазначається, що від початку року українці придбали 158,5 тис. імпортованих легковиків із пробігом – це на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Раніше повідомлялось, що попит на електромобілі в Україні рекордно зріс: за місяць зареєстрували понад 11 тисяч авто.
