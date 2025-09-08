БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Українці придбали майже 23 тисячі легкових авто за місяць. Які моделі найпопулярніші?

авто,імпорт

У серпні український автопарк поповнили понад 22,7 тис. уживаних легковиків, ввезених із-за кордону.

Порівняно з липнем попит на такі авто зріс на 1%, повідомляє Укравтопром.

У структурі ринку найбільшу частку продовжили займати бензинові автомобілі – 48%. Далі йдуть електромобілі – 26%, дизельні – 17%, гібриди – 6% та авто з ГБО – 3%.

Середній вік машин, що купували українці становить 8,4 року.

Абсолютним лідером серед моделей лишається Volkswagen Golf з 1002 купленим авто.

До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

  • Tesla Model Y – 827 од.;
  • Volkswagen Tiguan – 703;
  • Renault Megane – 687;
  • Tesla Model 3 – 651;
  • Skoda Octavia – 650;
  • Audi Q5 – 640;,
  • Nissan Rogue – 633;
  • Nissan Leaf – 562;
  • Volkswagen Passat – 456.

Також зазначається, що від початку року українці придбали 158,5 тис. імпортованих легковиків із пробігом – це на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Раніше повідомлялось, що попит на електромобілі в Україні рекордно зріс: за місяць зареєстрували понад 11 тисяч авто.

Автор: 

авто (4274) імпорт (2426) українці (27) електромобіль (731)
Дебільна статистика. А де інфа - розподіл фіз/юр особи, держзакупівлі, або волонтери..
показати весь коментар
08.09.2025 14:07 Відповісти

