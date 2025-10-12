УКР
Китай про політику Трампа
Китай закликав США припинити підвищення мит і попередив про відповідь

Торгова війна між США та Китаєм загострюється

Китай закликав США припинити тиск через підвищення мит і попередив, що вживатиме заходів у відповідь, якщо Вашингтон продовжить обмежувальні дії.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

 Пекін наголосив на необхідності повернення до переговорів для врегулювання торговельних суперечок.

Глава МЗС Естонії Цахкна розкритикував м'яку політику ЄС щодо Китаю: Європа повинна тиснути на Пекін, щоб зупинити його підтримку Росії

Президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 листопада вводяться додаткові 100% мита на китайські товари та обмеження на експорт критично важливого програмного забезпечення.

Це стало відповіддю на дії Китаю: нові портові збори для американських суден, антимонопольне розслідування та обмеження експорту рідкоземельних металів і стратегічних матеріалів.

У КНР пояснили, що їхні заходи мають оборонний характер і стали відповіддю на нові американські обмеження після вересневих переговорів у Мадриді. У Пекіні вважають, що постійні загрози високими митами "не є правильним шляхом взаємодії з Китаєм" і пообіцяли захищати законні інтереси країни.

Китай запровадив масштабні обмеження на експорт рідкоземельних мінералів, –FT

Крім того, Китай запровадив контроль за експортом рідкоземельних металів та стратегічного обладнання, включно з ліцензіями для іноземних компаній, що їх використовують. Пекін заздалегідь повідомив міжнародних партнерів і оцінив мінімальний вплив обмежень на промислові та логістичні ланцюги.

Пекін також зазначив, що заходи США проти морських, логістичних і суднобудівних компаній шкодять двостороннім відносинам. Раніше Трамп скасував зустріч із Сі Цзіньпіном і пригрозив новими великими митами через обмеження експорту рідкоземів.

Крім того, Вашингтон встановить для Китаю експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.

Споживач керує ринком. Споживач - це гроші. Він може купити у когось іншого, скоріш за все - дорожче, але він може це зробити просто якщо забажає.
Виробник так може?
Господи, да закидайте ви вже той Китай якоюсь заразою і не пускайте до себе цих комуністичних мавп поки вони там не виздихають.

Задовбали жовтопикі...
Китай не виробник, Китай постачальник рабів. Індуси радо їх обійдуть.
Китайці дуже обережні, простий твіт рудого обвалив всі ті копіїальткойни. Зараз вони не хочуть бовкнути зайвого на пару лярдів.
Експерт з Китаю Джонатан Цзін з Брукінгського інституту зазначив, що дії Сі Цзіньпіна спрямовані на формування порядку денного майбутніх переговорів, підкресливши, що нові правила експорту рідкоземельних металів поки не набрали чинності.
«Він шукає способи перехопити ініціативу, - сказав він. - Адміністрації Трампа доводиться реагувати на виникаючі проблеми по мірі їх появи».
Він додав, що Китай не боїться відповідних заходів з боку США.
«З попередніх раундів торговельних переговорів Китай зробив висновок, що в нього вищий поріг болю, - сказав він.
- З їхньої точки зору, адміністрація Трампа дрогнула».

Обидві сторони потребують одна одну, тому компроміс неминучий.
Коли це були компроміси. Тільки Трамп обсирався і здавав назад. А європейці тільки тихо гавкають, і відразу ховають голову назад в будку.
На даний момент Китай - виробник, США - споживач. Засоби масової інформації роблять все, щоб переконати нас, що споживач це крутіше. І без споживача Китай здохне.
але правило ринку вічно залізобетонне:

"Споживач завжди правий !"

крім китаю виробниками можуть бути і вже Є !!!! : Індія, Вьєтнам, Таіланд.... врешті решт, самі США.

а от споживач лише один - "золотий міліард",
якщо ви не згодні - то ваша миска буде порожнею, без рису.

.
Так, приблизно так вони і говорять.
без споживача Китай здохне !!!

бо в нього ще надто слабкий внутрішній ринок

.
Так, так. І так теж кажуть.
Споживач керує ринком. Споживач - це гроші. Він може купити у когось іншого, скоріш за все - дорожче, але він може це зробити просто якщо забажає.
Виробник так може?
все вірно !

тому і діє правило споживач завжди правий
споживач або твій, або його перехопить хтось інший

.
Виробник також може продати комусь іншому.
І зазвичай на ринку більше саме споживачів, а не виробників.
рашка саме так і зробила - тепер має лише одного споживача, Китай , якому продає газ на40% дешевше, ніж в Європу
Ви хоч почитайте про те, як працює ринок.
Вибирати за бажанням споживача може хіба монополіст.
Навіть не уявляю як це, коли на ринку надлишок споживачів, а інвестори такі дивляться і кажуть собі, а, най буде.
Всю світову історію панували країни-виробники з найпотужнішою промисловістю. Не Індія володіла Британією.
показати весь коментар
12.10.2025 21:46 Відповісти
Ви б ще Римську імперію згадали. У ті часи якраз ті, хто володів технологіями і були монополістами. На весь світ тоді було одиниці потужних виробників. Це як зараз TSMC, от вони і обирають споживача. А не ваш улюблений Китай зі своїми кондиціонерами, які можуть виробляти навіть у Пакістані.
Ви реально не розумієте як формується ринок. Почитайте. Це корисно.
Можу згадати і Римську імперію і нічого не зміниться. Так, наприклад від Нідерландів зараз залежить все виробництво передових мікропроцесорів у світі. Але диктують свою волю не вони. Їм не вистачає промислової сили, яка була колись, коли вони конкурували з Британією.
Тобто диктують не вони? А хто каже їм кому продавати виробничі потужності компанії?
Ще раз - коли ти володієш технологією, ти монополіст, ти обираєш споживача і саме ти диктуєш свою волю будь кому. Але тільки коли ти монополіст.
Якщо ти виробляєш електрочайники - ти нікому нічого не диктуєш. Бо завжди знайдеться інвестор, який відкриє свій цех по виробництву тих чайників хоч у Камбоджі. І ходи потім зі своїми чайниками по світу скільки хочеш, але твоя воля нікому не буде потрібна.
Господи, да закидайте ви вже той Китай якоюсь заразою і не пускайте до себе цих комуністичних мавп поки вони там не виздихають.

Задовбали жовтопикі...
Україна готова стати посередником для вирішення в китаї політичної кризи
Україна дуже стурбована китайським вапросом

.
Останнє китайське попередження.
Китай щось ***********
Китай не виробник, Китай постачальник рабів. Індуси радо їх обійдуть.
Китайці дуже обережні, простий твіт рудого обвалив всі ті копіїальткойни. Зараз вони не хочуть бовкнути зайвого на пару лярдів.
Китайці - це жовтопикі кацапи
