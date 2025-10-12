Китай закликав США припинити підвищення мит і попередив про відповідь
Китай закликав США припинити тиск через підвищення мит і попередив, що вживатиме заходів у відповідь, якщо Вашингтон продовжить обмежувальні дії.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.
Пекін наголосив на необхідності повернення до переговорів для врегулювання торговельних суперечок.
Президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 листопада вводяться додаткові 100% мита на китайські товари та обмеження на експорт критично важливого програмного забезпечення.
Це стало відповіддю на дії Китаю: нові портові збори для американських суден, антимонопольне розслідування та обмеження експорту рідкоземельних металів і стратегічних матеріалів.
У КНР пояснили, що їхні заходи мають оборонний характер і стали відповіддю на нові американські обмеження після вересневих переговорів у Мадриді. У Пекіні вважають, що постійні загрози високими митами "не є правильним шляхом взаємодії з Китаєм" і пообіцяли захищати законні інтереси країни.
Крім того, Китай запровадив контроль за експортом рідкоземельних металів та стратегічного обладнання, включно з ліцензіями для іноземних компаній, що їх використовують. Пекін заздалегідь повідомив міжнародних партнерів і оцінив мінімальний вплив обмежень на промислові та логістичні ланцюги.
Пекін також зазначив, що заходи США проти морських, логістичних і суднобудівних компаній шкодять двостороннім відносинам. Раніше Трамп скасував зустріч із Сі Цзіньпіном і пригрозив новими великими митами через обмеження експорту рідкоземів.
Крім того, Вашингтон встановить для Китаю експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.
