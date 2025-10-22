УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9974 відвідувача онлайн
Новини Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном
500 2

МЗС Китаю про можливу зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна в Кореї: Не маємо жодної інформації

зустріч Трампа і Сі

У Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що не володіють інформацією стосовно зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна наприкінці жовтня у Південній Кореї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, коментуючи заяви американського лідера про його впевненість у зустрічі з китайським колегою за два тижні.

"Дипломатія глав держав відіграє провідну роль у китайсько-американських відносинах", - сказав Ґо.

Він зауважив, що лідери Китаю і Сполучених Штатів підтримують тісний зв’язок між собою.

Також читайте: Китай закликав США припинити підвищення мит і попередив про відповідь

"Щодо конкретного змісту вашого запитання, я не маю жодної інформації", - зазначив речник.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном через декілька тижнів.

15 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп готовий запровадити мита у розмірі до 500% проти Китаю, якщо Пекін продовжить закуповувати нафту у РФ. За його словами, 85 сенаторів уже готові надати очільнику Білого дому такі повноваження.

Читайте: Трамп пригрозив Китаю масштабними митами: Я планував зустрітися з Сі Цзіньпіном, але, здається, немає сенсу

Своєю чергою у Китаї вважають заяви США щодо запровадження проти Пекіна мит до 500% за купівлю російської нафти "типовим одностороннім залякуванням та економічним примусом".

Автор: 

Китай (4969) США (24580) Південна Корея (481) Сі Цзіньпін (368) Трамп Дональд (7475)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ні сном ні духом - а Трамп вже хоче базарити з Сі
показати весь коментар
22.10.2025 14:11 Відповісти
а рудому немає з чим їхати до СІ. йому пуйло вже третій день по губам водить, і не тільки.. з таким їхати до імператора - позорисько
показати весь коментар
22.10.2025 14:23 Відповісти
 
 