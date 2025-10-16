УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9795 відвідувачів онлайн
Новини Митна війна США та Китаю Експорт нафти РФ
879 9

Китай назвав "типовим залякуванням" заяви США про введення 500% мита за купівлю нафти у РФ

МЗС Китаю прокоментувало можливі 500% мита від США

У Китаї вважають останні заяви США щодо запровадження проти Пекіна мит до 500% за купівлю російської нафти "типовим одностороннім залякуванням та економічним примусом".

Про це на брифінгу заявив речник китайського МЗС Лінь Цзянь, інформує Цензор.НЕТ.

"Китай неодноразово висловлював свою позицію з цього питання. Звичайна торгівля та енергетична співпраця Китаю з іншими країнами, включаючи Росію, є легітимною та законною. Те, що роблять США, є типовим одностороннім залякуванням та економічним примусом, що серйозно порушить міжнародні економічні та торгові правила й загрожуватиме безпеці та стабільності глобальних промислових ланцюгів постачання", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай і КНДР економічно поглинають східні регіони Росії, - СЗР

Також Лінь Цзянь вкотре назвав війну РФ проти України "кризою", зазначивши, що позиція КНР з цього питання є "об’єктивною і справедливою".

"Що стосується кризи в Україні, Китай налаштований на сприяння переговорів про мир. Звичайна співпраця між китайськими та російськими компаніями не повинна бути зруйнована або порушена... Якщо законним правам та інтересам Китаю буде завдано шкоди, Китай вживе контрзаходів, щоб твердо захистити свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", - резюмував речник китайського МЗС.

Читайте також: Трамп пропонує спрямувати кошти від 500% мит на Китай для закупівлі озброєння Україні, - The Telegraph

Нагадаємо, 15 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп готовий запровадити мита у розмірі до 500% проти Китаю, якщо Пекін продовжить закуповувати нафту у РФ. За його словами, 85 сенаторів уже готові надати очільнику Білого дому такі повноваження.

Автор: 

Китай (4964) нафта (5956) мито (1196) США (24532)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Негуйово себе Китай чухає - вже й полякати не можна
показати весь коментар
16.10.2025 16:45 Відповісти
Вам никто не запрещает покупать ничего , просто для вас это будет дороже чем раньше
показати весь коментар
16.10.2025 16:46 Відповісти
Жовтопикі,узькоокі ще недавно горобців їли,а вже права качають,а якщо ще і Европа уведе мита тоді вже горобцями не обійдеться!
показати весь коментар
16.10.2025 16:48 Відповісти
Ви мабуть з парашії - там ********** всіляко обзивати "нєрузкіх"...
показати весь коментар
16.10.2025 17:07 Відповісти
Сподіваюсь що спільними зусиллями Китай все таки посадять на його хитро виграну задницю.Інакше він посадить по черзі всіх...
показати весь коментар
16.10.2025 16:49 Відповісти
Китай не буде платити 500% мита. Це абсурд. Торгівля з США зупиниться. Це не вигідно всім.
показати весь коментар
16.10.2025 16:53 Відповісти
"Китай налаштований на сприяння переговорів про мир..."
Але сприяє продовженню війни, фактично фінансуючи війну.
Індія уже прозріла, тепер треба провести виховну роботу з товаришами з КПК )
показати весь коментар
16.10.2025 16:55 Відповісти
Трамп не любить Китай. Обґрунтовано вважає що в недалекому майбутньому Китай поховає західні економіки. Примушує своїх білих соратників боротися з жовтою загрозою. Європейці щоразу посилають його нах. Америка потрібна Європі тільки в якості ручного пса.
показати весь коментар
16.10.2025 16:59 Відповісти
Коли вже світ зрозуміє що Китай це саранча і загроза для всіх країн.
показати весь коментар
16.10.2025 17:25 Відповісти
 
 