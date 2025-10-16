Китай назвав "типовим залякуванням" заяви США про введення 500% мита за купівлю нафти у РФ

У Китаї вважають останні заяви США щодо запровадження проти Пекіна мит до 500% за купівлю російської нафти "типовим одностороннім залякуванням та економічним примусом".

Про це на брифінгу заявив речник китайського МЗС Лінь Цзянь, інформує Цензор.НЕТ.

"Китай неодноразово висловлював свою позицію з цього питання. Звичайна торгівля та енергетична співпраця Китаю з іншими країнами, включаючи Росію, є легітимною та законною. Те, що роблять США, є типовим одностороннім залякуванням та економічним примусом, що серйозно порушить міжнародні економічні та торгові правила й загрожуватиме безпеці та стабільності глобальних промислових ланцюгів постачання", - сказав він.

Також Лінь Цзянь вкотре назвав війну РФ проти України "кризою", зазначивши, що позиція КНР з цього питання є "об’єктивною і справедливою".

"Що стосується кризи в Україні, Китай налаштований на сприяння переговорів про мир. Звичайна співпраця між китайськими та російськими компаніями не повинна бути зруйнована або порушена... Якщо законним правам та інтересам Китаю буде завдано шкоди, Китай вживе контрзаходів, щоб твердо захистити свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", - резюмував речник китайського МЗС.

Нагадаємо, 15 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп готовий запровадити мита у розмірі до 500% проти Китаю, якщо Пекін продовжить закуповувати нафту у РФ. За його словами, 85 сенаторів уже готові надати очільнику Білого дому такі повноваження.