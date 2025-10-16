Китай і КНДР економічно поглинають східні регіони Росії, - СЗР
Китай та Північна Корея поступово зміцнюють свій вплив у східних регіонах Росії, фактично перетворюючи їх на економічно залежні території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.
За інформацією розвідки, Китай нарощує присутність у регіоні переважно через торгівлю - без масштабних інфраструктурних проєктів. Обсяг китайських інвестицій у 2025 році може сягнути трильйона рублів. За даними сенатора від Хабаровського краю Віктора Калашнікова, лише за перше півріччя 2025 року товарообіг між країнами зріс на 36 %.
Пекін також проводить "повзучу" демографічну експансію - від Владивостока до Уралу проживають до двох мільйонів китайців, і ця кількість збільшується завдяки пільгам і безвізовому режиму. Формуються анклави, де майже не працюють росіяни.
Паралельно Москва залучає до освоєння Далекого Сходу працівників з КНДР. За останній рік офіційно прибули понад 15 тисяч північнокорейців, неофіційно - до 50 тисяч. Російські компанії вже замовили понад 150 тисяч трудових контрактів.
Розвідка зазначає, що Китай формує економічну залежність Росії, а КНДР - трудову. У перспективі це може призвести до конфлікту інтересів між двома союзниками Кремля, а також до втрати Москвою контролю приблизно до 40 % своєї території на сході.
Можно було б давно домовитись, щоб червонопикі зупинили війну за долю від репарацій ( заморожених) чи ще якісь схеми.