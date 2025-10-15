Зеленський заслухав голову СЗР Іващенка: Знаємо про російські плани в Білорусі, партнерів попередять. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати цю війну, і чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку. Це чітко підтверджується закритими даними, які були здобуті нашою розвідкою. Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію. Система Путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію. Визначили сьогодні ключові напрями подальшого нашого тиску. Доручив працювати з відповідними країнами", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами президента, напередодні його візиту до США та контактів із лідерами Європи з Іващенком обговорили ключові джерела постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.
"Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості.
Також Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати", - підсумував Зеленський.
мене, аж гордість накрила безкінечна....
Єдиний із розвідтовариства, хто про це попередив українців - це начальник ГУР МОУ Буданов - за три місяці до вторгнення ворога. Якому зебіли не повірили, захейтили і продовжили підготовку до травневих шашликів.
Тож "розвідники" з СЗР й далі годують Зеленського інтернет-жуйкою, скопіпащеною з відкритих джерел, та плітками від західних дипломатів і журналістів під грифом "таємно".
За всю війну - лише одна акція на території ворога. Решта результатів роботи - під завісою секретності, а по суті - твердий нуль.
Потрібно ліквідувати цю беззубу і непотрібну структуру, а її функції та особовий склад, звісно що без блатного зе-баласту, передати у військову розвідку.
