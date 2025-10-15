УКР
Зеленський заслухав голову СЗР Іващенка: Знаємо про російські плани в Білорусі, партнерів попередять. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати цю війну, і чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку. Це чітко підтверджується закритими даними, які були здобуті нашою розвідкою. Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію. Система Путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію. Визначили сьогодні ключові напрями подальшого нашого тиску. Доручив працювати з відповідними країнами", - йдеться в повідомленні.

Зеленський заслухав доповідь голови СЗР Іващенка. Що відомо?

Також, за словами президента, напередодні його візиту до США та контактів із лідерами Європи з Іващенком обговорили ключові джерела постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.

"Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості.

Також Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати", - підсумував Зеленський.

Зеленський Володимир (25823) СЗР Служба зовнішньої розвідки (169) Іващенко Олег (11)
які ж, ****, якісні фоткі!
мене, аж гордість накрила безкінечна....
показати весь коментар
15.10.2025 14:29 Відповісти
в 22-му гідрант теж знав всі плани але готувався до шашликів.
показати весь коментар
15.10.2025 14:31 Відповісти
Яке страждання на обличчі! Смокруновскій -Кеша!
показати весь коментар
15.10.2025 14:44 Відповісти
прям як товарищ сралин - працює та живе в тому ж кабінеті
показати весь коментар
15.10.2025 14:48 Відповісти
і харю наїв на мівіні як в бені. на фото вже не розпізнати де беня, а де гідрант.
показати весь коментар
15.10.2025 14:58 Відповісти
шо за вода така.
показати весь коментар
15.10.2025 15:19 Відповісти
Марнотратна та нікчемна ця СЗР. Не кажучи про гірше. Щоби не починати із дезінформації від неї про начебто відсутність приготувань й готовності рашистської пітьми до широкомасштабного нападу на Україну в лютому 2022 року.
Єдиний із розвідтовариства, хто про це попередив українців - це начальник ГУР МОУ Буданов - за три місяці до вторгнення ворога. Якому зебіли не повірили, захейтили і продовжили підготовку до травневих шашликів.
Тож "розвідники" з СЗР й далі годують Зеленського інтернет-жуйкою, скопіпащеною з відкритих джерел, та плітками від західних дипломатів і журналістів під грифом "таємно".
За всю війну - лише одна акція на території ворога. Решта результатів роботи - під завісою секретності, а по суті - твердий нуль.
Потрібно ліквідувати цю беззубу і непотрібну структуру, а її функції та особовий склад, звісно що без блатного зе-баласту, передати у військову розвідку.

«Гривня. Більше ніж гроші»: Голова СЗР України взяв участь у відкритті виставкового проєкту НБУ
https://szru.gov.ua/news-media/news/hryvnya-bilshe-nizh-hroshi-holova-szr-ukrainy-vzyav-uchast-u-vidkrytti-vystavkovoho-proiektu-nbu 28.03.2025
показати весь коментар
15.10.2025 15:38 Відповісти
Яка огида доповідати ухилянту-шашличному зраднику генерали а Вам не соромно
показати весь коментар
15.10.2025 16:15 Відповісти
 
 