Зеленський заслухав голову СЗР Іващенка: Знаємо про російські плани в Білорусі, партнерів попередять. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

"Санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати цю війну, і чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку. Це чітко підтверджується закритими даними, які були здобуті нашою розвідкою. Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію. Система Путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію. Визначили сьогодні ключові напрями подальшого нашого тиску. Доручив працювати з відповідними країнами", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами президента, напередодні його візиту до США та контактів із лідерами Європи з Іващенком обговорили ключові джерела постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.

"Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості.



Також Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати", - підсумував Зеленський.

