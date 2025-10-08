У Росії підвищують ПДВ і скорочують соціальні програми, щоб фінансувати війну, - СЗР

Проєкт федерального бюджету Росії на 2026–2028 роки передбачає перерозподіл ресурсів від соціальних і регіональних програм на користь військово-промислового комплексу та силових структур.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Підвищення ставки ПДВ

Влада планує підвищити ставку ПДВ із 20 % до 22 %. Міністр фінансів Антон Сілуанов визнав, що це призведе до зростання цін і тиску на бізнес. З 2026 року для малого та середнього бізнесу запроваджується нова система оподаткування: річний поріг доходу для спрощеної системи зменшать із близько $723 тис. до $120 тис., а для ІТ-компаній скасують пільгові страхові внески, які зростуть із 7,6 % до 15 %.

Скорочення фінансування держпрограм

Фінансування 18 із 51 державної програми буде скорочене. Найбільше урізано видатки на програми "Хімічна та біологічна безпека" (–36 %), "Розвиток авіаційної промисловості" (–30 %) та "Розвиток енергетики" (–29 %). Водночас асигнування на "Розвиток електронної та радіоелектронної промисловості" в інтересах ВПК збільшать у 4,4 раза – до $2,2 млрд у 2026 році.

"Посилення податкового навантаження і скорочення соціальних витрат свідчать про спроби влади утримати зростання військових видатків за рахунок населення. Фонд пенсійного та соціального страхування, який забезпечує виплати 40 млн російських пенсіонерів, цьогоріч матиме дефіцит близько $8,3 млрд", - наголошують у СЗР.

Водночас утримання президента РФ Путіна та його адміністрації знову подорожчає до $354 млн у 2026-му (приблизно $1 млн в день), що перевищує річні бюджети таких регіонів, як Калмикія чи Єврейська автономна область.