У Росії підвищують ПДВ і скорочують соціальні програми, щоб фінансувати війну, - СЗР

Кремль скорочує соціальні видатки на користь армії

Проєкт федерального бюджету Росії на 2026–2028 роки передбачає перерозподіл ресурсів від соціальних і регіональних програм на користь військово-промислового комплексу та силових структур.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Підвищення ставки ПДВ

Влада планує підвищити ставку ПДВ із 20 % до 22 %. Міністр фінансів Антон Сілуанов визнав, що це призведе до зростання цін і тиску на бізнес. З 2026 року для малого та середнього бізнесу запроваджується нова система оподаткування: річний поріг доходу для спрощеної системи зменшать із близько $723 тис. до $120 тис., а для ІТ-компаній скасують пільгові страхові внески, які зростуть із 7,6 % до 15 %.

Скорочення фінансування держпрограм

Фінансування 18 із 51 державної програми буде скорочене. Найбільше урізано видатки на програми "Хімічна та біологічна безпека" (–36 %), "Розвиток авіаційної промисловості" (–30 %) та "Розвиток енергетики" (–29 %). Водночас асигнування на "Розвиток електронної та радіоелектронної промисловості" в інтересах ВПК збільшать у 4,4 раза – до $2,2 млрд у 2026 році.

"Посилення податкового навантаження і скорочення соціальних витрат свідчать про спроби влади утримати зростання військових видатків за рахунок населення. Фонд пенсійного та соціального страхування, який забезпечує виплати 40 млн російських пенсіонерів, цьогоріч матиме дефіцит близько $8,3 млрд", - наголошують у СЗР.

Водночас утримання президента РФ Путіна та його адміністрації знову подорожчає до $354 млн у 2026-му (приблизно $1 млн в день), що перевищує річні бюджети таких регіонів, як Калмикія чи Єврейська автономна область.

Допоки не вб'ють найкривавішого в світі терориста путіна нічого не змінится ,ніхто там ніколи не ставив стандарти життя вище інтересів царя.
08.10.2025 16:20 Відповісти
Коли починають розповідати як херово на расії, починає поболювати... голова!
08.10.2025 16:08 Відповісти
08.10.2025 17:13 Відповісти
Кацапське бидло буде черпати воду з калюж, жертиме ріпу з дубовою корою вперемішку, але від війни проти України не відмовится. Ну, а якже, дєди ваявалі, вялічіє.
показати весь коментар
08.10.2025 16:08 Відповісти
Бидло може черпати, але з пошаною економікою довго не повоюешь.
показати весь коментар
08.10.2025 16:19 Відповісти
А потом вспомнинаем, соляные бунты, медные бунты и прочие "русские бунты"...
показати весь коментар
08.10.2025 16:47 Відповісти
Я про цю новину читав в інтернеті ще три дні назад. Але ж СЗР тільки-но її розвідала і доповіла всім ще раз.
показати весь коментар
08.10.2025 16:19 Відповісти
А, може, у СЗР поганий звʼязок і інформація надходить з затримкою!
показати весь коментар
08.10.2025 16:32 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2025 17:13 Відповісти
Насправді з давніх-давен там людина лише одна - той, хто на троні. Решта холопи.
показати весь коментар
08.10.2025 18:13 Відповісти
 
 