Понад $1 мільйон на день: Витрати на утримання Путіна збільшать до нового рекорду

Утримання президента Росії Владіміра Путіна та його адміністрації в 2026 році знову подорожчає для російських платників податків.

Це випливає з проєкту закону про бюджет, який опубліковано в єдиній базі Держдуми РФ, передає The Moscow Times.

Згідно з документом, витрати за статтею "функціонування президента та його адміністрації" становитимуть 32,92 млрд руб. ($401,22 млн)– тобто в середньому 2,74 млрд руб. на місяць, 633 млн руб. на тиждень, або 90 млн руб. ($1,1 млн) на день.

Порівняно з поточним роком (30,93 млрд руб.) утримання Путіна стане дорожчим майже на 2 млрд руб. і обійдеться в суму, що перевищує річні бюджети бідних російських регіонів.

У 2027 році фінансування російського президента та його адміністрації виросте на додаткові 809 млн руб., до 33,73 млрд руб.; а 2028 року – ще на 906 млн руб., до 34,63 млрд руб.

Три чверті додаткового фінансування – 1,51 млрд руб. у 2026 році – піде на підвищення зарплат для працівників АП. Залишок – близько 500 млн руб. – закладено на додаткові "закупівлі товарів, робіт та послуг" для потреб Кремля.

За російським президентом подорожчає для бюджету РФ утримання Думи та Ради Федерації РФ. Витрати на нижню палату парламенту в 2026 році планується збільшити на 2,3 млрд руб. – до 17,65 млрд руб. При цьому більше половини нових грошей – 1,27 млрд руб. – піде на зарплати в Думі РФ, які в сумі коштуватимуть бюджету 11,26 млрд руб. на рік.

Загальні витрати російського бюджету, згідно з проєктом, зростуть наступного року на 1,2 трлн руб., до 44 трлн руб. При цьому доходи становитимуть 40,3 трлн. У результаті в скарбниці РФ утворюється "дірка" на 3,7 трлн руб.

Раніше стало відомо, що нова хвиля підвищення податків, яка стартує в Росії з наступного року, принесе до бюджету на 2026 рік 2,3 трлн руб. ($27,67 млрд) додаткових доходів. Насамперед ідеться про підвищення ставки ПДВ – з 20% до 22%, яке позначиться на бізнесі та цінах.

Раніше повідомлялося, що Мінфін Росії запропонував обкласти податком на додану вартість товари, які росіяни купують через онлайн-майданчики за кордоном.

До того Мінфін РФ виступив із пропозицією підвищити ПДВ до 22% з 1 січня 2026 року для "фінансування оборони та безпеки". Підвищення ключового для бюджету податку, який у 2024 році приніс 37% всіх надходжень, знадобилося через дефіцит федеральної скарбниці, що різко виріс.

Російський ряд розраховував, що у 2025 році він не перевищить 1,17 трлн руб., проте тепер очікує, що "дірка" в бюджеті за підсумками року збільшиться до 5,73 трлн руб. через падіння нафтогазових доходів та зростання витрат на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

Раніше повідомлялося, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.

Так, стало відомо, що Росія планує спрямувати ще 39,54 трлн руб. на армію та закупівлі озброєнь у 2026-2028 роках, що відповідає близько $477 млрд за поточним курсом.

Зі свого боку речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що більшість росіян підтримують Путіна й готові змиритися з додатковими економічними труднощами.