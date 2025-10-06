Путін шукає гроші на війну: Російський уряд заявив про плани зібрати з росіян майже $28 мільярдів додаткових податків

Нова хвиля підвищення податків, яка стартує в Росії з наступного року, принесе до бюджету на 2026 рік 2,3 трлн руб. ($27,67 млрд) додаткових доходів. Насамперед ідеться про підвищення ставки ПДВ – з 20% до 22%, яке позначиться на бізнесі та цінах.

Про повідомив голова Мінфіну РФ Антон Силуанов, передає The Moscow Times.

"ПДВ може вплинути на фінансові результати компаній, вплив на інфляцію оцінюємо близько 1%, що враховуємо в прогнозах індексації зарплат і соціальних виплат населенню", – сказав Силуанов.

Згідно з пояснювальною запискою до закону про бюджет, за рахунок збільшеного ПДВ російська влада розраховує зібрати наступного року додатково 1,19 трлн руб.

"Загальний обсяг податкових змін, які дозволять збільшити доходи бюджету, наступного року ми розраховуємо у розмірі 2,3 трлн руб.", – зазначив Силуанов.

Крім ПДВ, додаткові гроші в російську скарбницю принесе радикальна податкова реформа для малого бізнесу: з наступного року поріг доходу, який дозволяє працювати за спрощеною системою оподаткування, буде знижено з 60 млн до 10 млн руб. на рік.

Окрім того, заплановано скасування податкових пільг для IT-компаній, які зараз сплачують страхові внески за зниженою ставкою 7,6% (вона зросте до 15%).

За словами наукової співробітниці Carnegie Russia Eurasia Center Александри Прокопенко, новий бюджет показує, що за розв'язану Росією повномасштабну війну проти України заплатять росіяни. Гроші потрібні російській скарбниці, щоб покрити дефіцит, який виник через гігантські оборонні витрати: наступного року на ці цілі закладено 12,9 трлн руб., або майже 30% бюджету.

Раніше повідомлялося, що Мінфін Росії запропонував обкласти податком на додану вартість товари, які росіяни купують через онлайн-майданчики за кордоном.

До того Мінфін РФ виступив із пропозицією підвищити ПДВ до 22% з 1 січня 2026 року для "фінансування оборони та безпеки". Підвищення ключового для бюджету податку, який у 2024 році приніс 37% всіх надходжень, знадобилося через дефіцит федеральної скарбниці, що різко виріс.

Російський ряд розраховував, що у 2025 році він не перевищить 1,17 трлн руб., проте тепер очікує, що "дірка" в бюджеті за підсумками року збільшиться до 5,73 трлн руб. через падіння нафтогазових доходів та зростання витрат на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

Раніше повідомлялося, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.

Так, стало відомо, що Росія планує спрямувати ще 39,54 трлн руб. на армію та закупівлі озброєнь у 2026-2028 роках, що відповідає близько $477 млрд за поточним курсом.

Зі свого боку речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що більшість росіян підтримують Путіна й готові змиритися з додатковими економічними труднощами.