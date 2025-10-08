РФ може втратити майже половину цивільного авіапарку до 2030 року, - СЗР

Російські авіакомпанії, відрізані санкціями від імпорту нових літаків, запчастин і техобслуговування, до 2030 року можуть втратити сотні лайнерів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з парку перевізників вибудуть 109 іноземних літаків і ще 230 радянських машин, яким 40-60 років. Також планується списання понад 200 вертольотів, більшість із яких – російського виробництва.

Зараз у російських перевізників 1135 літаків, із них літають лише 1088 – решту вже розібрано на запчастини. Якщо тенденція збережеться, за п’ять років Росія втратить майже половину цивільного авіапарку.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У СЗР зауважують, що основною причиною є санкції, які унеможливлюють повне технічне обслуговування іноземної техніки. Для старих радянських літаків росавіація просто продовжує термін служби до 60 років, не враховуючи фактичний технічний стан. Так само подовжено ресурс двигунів SaM-146 для "Суперджетів".

Крім того, державні плани наростити власне виробництво не виконуються: у 2022–2025 роках російський флот поповнився лише 13 новими літаками замість запланованих понад 120. У 2025 році із 15 запланованих до здачі бортів авіазаводи спромоглися передати лише один.

Також читайте: Росію не допустили до Ради Міжнародної організації цивільної авіації, - Reuters

Щоб компенсувати нестачу, Москва намагається орендувати літаки за кордоном. Після відмов Казахстану, Катару, Кувейту та Ефіопії, авіакомпанії почали використовувати внутрішні резерви. Вантажна компанія "Волга-Днепр" передала "Аерофлоту" вісім Boeing, які розберуть на запчастини для підтримки решти флоту.

Водночас на тлі технічного занепаду зростає міжнародний тиск. ІКАО у своїй останній резолюції звинуватила Росію у дестабілізації глобальної авіанавігації через систематичні перешкоди GPS і закликала припинити порушення міжнародного авіаційного права.

Читайте: Росія почала розбирати вантажні Boeing, щоб ремонтувати цивільні літаки, - СЗР