РФ может потерять почти половину гражданского авиапарка к 2030 году, - СВР

Российские авиакомпании, отрезанные санкциями от импорта новых самолетов, запчастей и техобслуживания, к 2030 году могут потерять сотни лайнеров.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что из парка перевозчиков выбывают 109 иностранных самолетов и еще 230 советских машин, которым 40-60 лет. Также планируется списание более 200 вертолетов, большинство из которых - российского производства.

Сейчас у российских перевозчиков 1135 самолетов, из них летают только 1088 - остальные уже разобраны на запчасти. Если тенденция сохранится, за пять лет Россия потеряет почти половину гражданского авиапарка.

В СВР отмечают, что основной причиной являются санкции, которые делают невозможным полное техническое обслуживание иностранной техники. Для старых советских самолетов росавиация просто продлевает срок службы до 60 лет, не учитывая фактическое техническое состояние. Так же продлен ресурс двигателей SaM-146 для "Суперджетов".

Кроме того, государственные планы нарастить собственное производство не выполняются: в 2022-2025 годах российский флот пополнился лишь 13 новыми самолетами вместо запланированных более 120. В 2025 году из 15 запланированных к сдаче бортов авиазаводы смогли передать лишь один.

Чтобы компенсировать нехватку, Москва пытается арендовать самолеты за рубежом. После отказов Казахстана, Катара, Кувейта и Эфиопии, авиакомпании начали использовать внутренние резервы. Грузовая компания "Волга-Днепр" передала "Аэрофлоту" восемь Boeing, которые разберут на запчасти для поддержки остального флота.

В то же время на фоне технического упадка растет международное давление. ИКАО в своей последней резолюции обвинила Россию в дестабилизации глобальной авианавигации из-за систематических помех GPS и призвала прекратить нарушение международного авиационного права.

авиация (2929) россия (97564) санкции (11911) СВР (180)
не зможе.
Трамп зняв санкції і білоруської області
08.10.2025 13:11 Ответить
Потрібно їм допомогти пришвидшити цей процес. Рашисти знищили нашу цівільну авіацію а чому ми в відповідь цього не робимо?
08.10.2025 13:14 Ответить
А може і не втратити, головне давати прогнози якнайдалі наперед.
08.10.2025 13:22 Ответить
Фламіги не мають бажання - трошки наблизити строки?))
08.10.2025 13:45 Ответить
Цю структуру треба давно перейменувати в Спостереження за новинами з росії в інтернеті. Кожен тиждень вони з серйозним виразом розповідають про те, що всі знають і без них.
08.10.2025 13:59 Ответить
 
 