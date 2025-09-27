РУС
Россию не допустили в Совет Международной организации гражданской авиации, - Reuters

ІСАО

Россия второй раз подряд не была избрана в руководящий орган Международной организации гражданской авиации (ІСАО), сессия которой проходит в канадском городе Монреале 27 сентября.

Об этом пишет агентство Reuters.

Во время голосования Россия получила 62 голоса из 185 возможных - то есть значительно меньше половины. Учитывая это, Россия не вошла в число 36 стран, которые будут представлены в совете ИКАО в ближайшие три года.

Отмечается, что в 2022 году Россия впервые не была избрана в состав совета в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Reuters со ссылкой на проекты документов сообщило, что перед сессией ІСАО в Монреале Москва обратилась к организации с просьбой способствовать смягчению санкций, наложенных на российскую авиаотрасль из-за вторжения в Украину.

Как сообщало агентство, Россия указывала на то, что санкции приводят к нехватке запчастей для самолетов, эксплуатируемых в России, и это негативно сказывается на безопасности в том числе гражданских перевозок.

Автор: 

авиация (2923) россия (97412)
Оґолтєлая русофобія
27.09.2025 20:47 Ответить
ну хоч якесь зауваження для русні ...
27.09.2025 21:10 Ответить
В совете авиации не хватало только террористов.
27.09.2025 21:12 Ответить
Отлично сказано
27.09.2025 21:13 Ответить
Так на пінкдогстані і цивільних немає! Не тільки останні вибори куйла, про це свідчать!
27.09.2025 21:23 Ответить
 
 