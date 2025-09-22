Россия просит ослабить санкции против авиации, - Reuters

Россия обратилась к Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом ослабить введенные против РФ санкции за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Страна-оккупант утверждает, что ограничение на поставки запчастей для самолетов критически влияет на безопасность полетов.

Санкции с февраля 2022 года ограничили для РФ доступ к новым иностранным самолетам и комплектующим для уже имеющихся воздушных судов.

Так, российские авиакомпании были вынуждены закупать запчасти для более 700 самолетов, преимущественно Airbus, через сложные непрямые маршруты.

Издание отмечает, что Россия обратилась с таким запросом в ИКАО после того, как на прошлой неделе Соединенные Штаты отменили санкции против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

РФ пытается отменить ограничения, поскольку, по ее словам, они, якобы, нарушают международные правила.

Источник в российской авиации сообщил, что флот самолетов Boeing и Airbus в России стареет, и не все детали можно получить даже через "серые" каналы.

В "Росавиации" и Министерстве транспорта РФ ситуацию не комментируют. Москва подала в IKAO документы, которые также критикуют закрытие воздушного пространства 37 государств для российских авиакомпаний, приостановление сертификатов годности самолетов, а также запрет на техническое обслуживание и страхование авиасудов.

