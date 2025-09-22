Россия просит ослабить санкции против авиации, - Reuters
Россия обратилась к Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом ослабить введенные против РФ санкции за полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Страна-оккупант утверждает, что ограничение на поставки запчастей для самолетов критически влияет на безопасность полетов.
Санкции с февраля 2022 года ограничили для РФ доступ к новым иностранным самолетам и комплектующим для уже имеющихся воздушных судов.
Так, российские авиакомпании были вынуждены закупать запчасти для более 700 самолетов, преимущественно Airbus, через сложные непрямые маршруты.
Издание отмечает, что Россия обратилась с таким запросом в ИКАО после того, как на прошлой неделе Соединенные Штаты отменили санкции против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".
РФ пытается отменить ограничения, поскольку, по ее словам, они, якобы, нарушают международные правила.
Источник в российской авиации сообщил, что флот самолетов Boeing и Airbus в России стареет, и не все детали можно получить даже через "серые" каналы.
В "Росавиации" и Министерстве транспорта РФ ситуацию не комментируют. Москва подала в IKAO документы, которые также критикуют закрытие воздушного пространства 37 государств для российских авиакомпаний, приостановление сертификатов годности самолетов, а также запрет на техническое обслуживание и страхование авиасудов.
щоби спокійно
могли бомбити Україну і шпигувати за всіма краінами ЄС 😠
Значит - надо добавить
Чтобы стало ВЕРИ ГУД!!!!
постійно проводять небезпечні маневри у ЄС
глушать зв'язок для інших літаків
а потім щось просять
Це треба бути конченим дебілом у сферичному кубі...
Цинізм кацапів зашкалює, їм підарам можна порушувати міжнародні правила, а от щодо них то бачте, ніззя. Ненавиджу мразот.
Бо інакше "путінападьот".