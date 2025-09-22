РУС
Россия просит ослабить санкции против авиации, - Reuters

Россия стремится ослабить санкции против своей авиации

Россия обратилась к Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом ослабить введенные против РФ санкции за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Страна-оккупант утверждает, что ограничение на поставки запчастей для самолетов критически влияет на безопасность полетов.

Санкции с февраля 2022 года ограничили для РФ доступ к новым иностранным самолетам и комплектующим для уже имеющихся воздушных судов.

Также читайте: Введение вторичных санкций против стран, помогающих РФ обходить ограничения, было бы попаданием в десятку, - Науседа

Так, российские авиакомпании были вынуждены закупать запчасти для более 700 самолетов, преимущественно Airbus, через сложные непрямые маршруты.

Издание отмечает, что Россия обратилась с таким запросом в ИКАО после того, как на прошлой неделе Соединенные Штаты отменили санкции против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

РФ пытается отменить ограничения, поскольку, по ее словам, они, якобы, нарушают международные правила.

Смотрите также: Украинские предложения к санкционному пакету ЕС против РФ во многом учтены, - Зеленский. ВИДЕО

Источник в российской авиации сообщил, что флот самолетов Boeing и Airbus в России стареет, и не все детали можно получить даже через "серые" каналы.

В "Росавиации" и Министерстве транспорта РФ ситуацию не комментируют. Москва подала в IKAO документы, которые также критикуют закрытие воздушного пространства 37 государств для российских авиакомпаний, приостановление сертификатов годности самолетов, а также запрет на техническое обслуживание и страхование авиасудов.

Читайте: Провал импортозамещения: Россия начала получать иранские турбины вместо оборудования Siemens

+11
кацапи збили літак МН 17,
постійно проводять небезпечні маневри у ЄС
глушать зв'язок для інших літаків

а потім щось просять
22.09.2025 16:17 Ответить
+10
22.09.2025 16:17 Ответить
+8
варто нагадати кацапам ще вбивство Качинського із екіпажем та супроводом під смоленськом у 2010-ому
22.09.2025 16:26 Ответить
Подорожуйте ішаками!
Кацапи просять послабити санкціі для в авіаціі ,
щоби спокійно
могли бомбити Україну і шпигувати за всіма краінами ЄС 😠
***** говорит : САНКЦИИ - ЭТО ГУД!!!
Значит - надо добавить
Чтобы стало ВЕРИ ГУД!!!!
кацапи збили літак МН 17,
постійно проводять небезпечні маневри у ЄС
глушать зв'язок для інших літаків

а потім щось просять
А путлєр теревенив, що санкції тільки сприяють внутрішньому виробництву. Уже багато років поспіль не здатні запустити у серію новий кукурузник. Просто земля проклята.
"Как он сетовал..Где Закон? Нету мол! Я могу ведь опоздать на рейс..."
ага, і за МН17.
варто нагадати кацапам ще вбивство Качинського із екіпажем та супроводом під смоленськом у 2010-ому
в ІКАО про це не ******* згадувати.
Просять послабити санкції проти авіації і одночасно порушують повітряний простір України і НАТО !?
Це треба бути конченим дебілом у сферичному кубі...
Так санкцИІ ж тОлькО на пользу млять!
РФ намагається скасувати обмеження, оскільки, за її словами, вони, нібито, порушують міжнародні правила. Джерело: https://censor.net/ua/n3575506
Цинізм кацапів зашкалює, їм підарам можна порушувати міжнародні правила, а от щодо них то бачте, ніззя. Ненавиджу мразот.
Навіщо просити ? Зупиняєте війну і завтра забуваєте про санкції. Але ж тупі не хочуть до цього догадуватись
Нащо? Того хто просив треба судити за дескредитацію московіїї, бо їх верховне ***** казало, що санкції то виключно мед для моковитів..і тепер таке..призвисько цього валаючого покидька напишить...
Ге здивуюсь, якщо послаблять.
Бо інакше "путінападьот".
на коврах-самолетах пусть летают

та шоб ви там усі повбивалися на...на своїх та отжатих літаках.. хрен вам а не позбавлення санкцій...
рф вкрала 300 лізингових літаків звісно на Заході все застраховано але навряд чи забули як їх намахали .Хоча, як відомо проросійський президент США -Трамп одноосібно вже скасував деякі санкції ,що дає рф змогу закуповувати запчастини.
трамбон підказав куйлу, як він зможе йому допомогти в окупації України
