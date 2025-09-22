Росія просить послабити санкції проти авіації, - Reuters
Росія звернулася до Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) із закликом послабити запроваджені проти РФ санкції за повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Країна-окупант стверджує, що обмеження на постачання запчастин для літаків критично впливає на безпеку польотів.
Санкції із лютого 2022 року обмежили для РФ доступ до нових іноземних літаків та комплектуючих для вже наявних повітряних суден.
Так, російські авіакомпанії були вимушені закуповувати запчастини для понад 700 літаків, переважно Airbus, через складні непрямі маршрути.
Видання зазначає, що Росія звернулася з таким запитом до ІКАО після того, як минулого тижня Сполучені Штати скасували санкції проти білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".
РФ намагається скасувати обмеження, оскільки, за її словами, вони, нібито, порушують міжнародні правила.
Джерело у російській авіації повідомило, що флот літаків Boeing та Airbus у Росії старіє, та не всі деталі можна отримати навіть через "сірі" канали.
У "Росавіації" та Міністерстві транспорту РФ ситуацію не коментують. Москва подала до IKAO документи, які також критикують закриття повітряного простору 37 держав для російських авіакомпаній, призупинення сертифікатів придатності літаків, а також заборону на технічне обслуговування та страхування авіасуден.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
щоби спокійно
могли бомбити Україну і шпигувати за всіма краінами ЄС 😠
Значит - надо добавить
Чтобы стало ВЕРИ ГУД!!!!
постійно проводять небезпечні маневри у ЄС
глушать зв'язок для інших літаків
а потім щось просять
Це треба бути конченим дебілом у сферичному кубі...
Цинізм кацапів зашкалює, їм підарам можна порушувати міжнародні правила, а от щодо них то бачте, ніззя. Ненавиджу мразот.
Бо інакше "путінападьот".