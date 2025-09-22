УКР
2 173 21

Росія просить послабити санкції проти авіації, - Reuters

Росія прагне послабити санкції проти своєї авіації

Росія звернулася до Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) із закликом послабити запроваджені проти РФ санкції за повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Країна-окупант стверджує, що обмеження на постачання запчастин для літаків критично впливає на безпеку польотів.

Санкції із лютого 2022 року обмежили для РФ доступ до нових іноземних літаків та комплектуючих для вже наявних повітряних суден.

Так, російські авіакомпанії були вимушені закуповувати запчастини для понад 700 літаків, переважно Airbus, через складні непрямі маршрути.

Видання зазначає, що Росія звернулася з таким запитом до ІКАО після того, як минулого тижня Сполучені Штати скасували санкції проти білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

РФ намагається скасувати обмеження, оскільки, за її словами, вони, нібито, порушують міжнародні правила.

Джерело у російській авіації повідомило, що флот літаків Boeing та Airbus у Росії старіє, та не всі деталі можна отримати навіть через "сірі" канали.

У "Росавіації" та Міністерстві транспорту РФ ситуацію не коментують. Москва подала до IKAO документи, які також критикують закриття повітряного простору 37 держав для російських авіакомпаній, призупинення сертифікатів придатності літаків, а також заборону на технічне обслуговування та страхування авіасуден.

авіація (4268) росія (67900) санкції (12748)
Топ коментарі
+7
кацапи збили літак МН 17,
постійно проводять небезпечні маневри у ЄС
глушать зв'язок для інших літаків

а потім щось просять
показати весь коментар
22.09.2025 16:17 Відповісти
+6
Подорожуйте ішаками!
показати весь коментар
22.09.2025 16:14 Відповісти
+5
показати весь коментар
22.09.2025 16:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подорожуйте ішаками!
показати весь коментар
22.09.2025 16:14 Відповісти
Кацапи просять послабити санкціі для в авіаціі ,
щоби спокійно
могли бомбити Україну і шпигувати за всіма краінами ЄС 😠
показати весь коментар
22.09.2025 16:16 Відповісти
***** говорит : САНКЦИИ - ЭТО ГУД!!!
Значит - надо добавить
Чтобы стало ВЕРИ ГУД!!!!
показати весь коментар
22.09.2025 16:16 Відповісти
кацапи збили літак МН 17,
постійно проводять небезпечні маневри у ЄС
глушать зв'язок для інших літаків

а потім щось просять
показати весь коментар
22.09.2025 16:17 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 16:17 Відповісти
А путлєр теревенив, що санкції тільки сприяють внутрішньому виробництву. Уже багато років поспіль не здатні запустити у серію новий кукурузник. Просто земля проклята.
показати весь коментар
22.09.2025 16:19 Відповісти
"Как он сетовал..Где Закон? Нету мол! Я могу ведь опоздать на рейс..."
показати весь коментар
22.09.2025 16:20 Відповісти
ага, і за МН17.
показати весь коментар
22.09.2025 16:21 Відповісти
варто нагадати кацапам ще вбивство Качинського із екіпажем та супроводом під смоленськом у 2010-ому
показати весь коментар
22.09.2025 16:26 Відповісти
в ІКАО про це не ******* згадувати.
показати весь коментар
22.09.2025 16:30 Відповісти
Просять послабити санкції проти авіації і одночасно порушують повітряний простір України і НАТО !?
Це треба бути конченим дебілом у сферичному кубі...
показати весь коментар
22.09.2025 16:24 Відповісти
Так санкцИІ ж тОлькО на пользу млять!
показати весь коментар
22.09.2025 16:25 Відповісти
РФ намагається скасувати обмеження, оскільки, за її словами, вони, нібито, порушують міжнародні правила.
Цинізм кацапів зашкалює, їм підарам можна порушувати міжнародні правила, а от щодо них то бачте, ніззя. Ненавиджу мразот.
показати весь коментар
22.09.2025 16:26 Відповісти
Навіщо просити ? Зупиняєте війну і завтра забуваєте про санкції. Але ж тупі не хочуть до цього догадуватись
показати весь коментар
22.09.2025 16:26 Відповісти
Нащо? Того хто просив треба судити за дескредитацію московіїї, бо їх верховне ***** казало, що санкції то виключно мед для моковитів..і тепер таке..призвисько цього валаючого покидька напишить...
показати весь коментар
22.09.2025 16:31 Відповісти
Ге здивуюсь, якщо послаблять.
Бо інакше "путінападьот".
показати весь коментар
22.09.2025 16:33 Відповісти
на коврах-самолетах пусть летают

показати весь коментар
22.09.2025 16:34 Відповісти
та шоб ви там усі повбивалися на...на своїх та отжатих літаках.. хрен вам а не позбавлення санкцій...
показати весь коментар
22.09.2025 16:34 Відповісти
рф вкрала 300 лізингових літаків звісно на Заході все застраховано але навряд чи забули як їх намахали .Хоча, як відомо проросійський президент США -Трамп одноосібно вже скасував деякі санкції ,що дає рф змогу закуповувати запчастини.
показати весь коментар
22.09.2025 16:50 Відповісти
трамбон підказав куйлу, як він зможе йому допомогти в окупації України
показати весь коментар
22.09.2025 16:55 Відповісти
 
 