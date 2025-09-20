УКР
Українські пропозиції до санкційного пакету ЄС проти РФ багато в чому враховані, - Зеленський. ВIДЕО

Євросоюз врахував українські пропозиції до 19-го санкційного пакету проти РФ. Тепер Україна очікує на затвердження цього санкційного пакету.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володиир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій проти російської агресії, очікуємо на затвердження. Швидко синхронізуємо пакет в Україні. Енергоресурси Росії обмежуються. І також інфраструктура тіньового флоту: буде новий тиск. Також криптовалютні схеми, які росіяни використовують саме для обходу санкцій: Європа буде протидіяти", - сказав глава держави.

Він висловив вдячність за те, що українські пропозиції до санкційного пакету Євросоюзу багато в чому враховані.

"Ми постійно ведем цю роботу з кожним нашим партнером, і, звісно, передусім з Європейським Союзом, і також з "Групою семи". Очікуємо сильних санкційних кроків також від Сполучених Штатів Америки – Європа свою частину роботи виконує", - сказав Зеленський.

Окрім цього, президент повідомив, що 20 вересня він підписав укази про застосування нових санкцій України.

"Три пакети санкцій було мною підписано. Зокрема, проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда – в успіху Молдови", - додав глава держави.

Зеленський Володимир (25537) росія (67862) санкції (12746) Євросоюз (14167)
