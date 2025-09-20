РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8168 посетителей онлайн
Новости Видео Санкции против России
406 14

Украинские предложения к санкционному пакету ЕС против РФ во многом учтены, - Зеленский. ВИДЕО

Евросоюз учел украинские предложения к 19-му санкционному пакету против РФ. Теперь Украина ожидает утверждения этого санкционного пакета.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта неделя приблизила согласование 19-го пакета санкций против российской агрессии, ожидаем утверждения. Быстро синхронизируем пакет в Украине. Энергоресурсы России ограничиваются. И также инфраструктура теневого флота: будет новое давление. Также криптовалютные схемы, которые россияне используют именно для обхода санкций: Европа будет противодействовать", - сказал глава государства.

Он выразил благодарность за то, что украинские предложения к санкционному пакету Евросоюза во многом учтены.

"Мы постоянно ведем эту работу с каждым нашим партнером, и, конечно, прежде всего с Европейским Союзом, и также с "Группой семи". Ожидаем сильных санкционных шагов также от Соединенных Штатов Америки - Европа свою часть работы выполняет", - сказал Зеленский.

Кроме этого, президент сообщил, что 20 сентября он подписал указы о применении новых санкций Украины.

"Три пакета санкций были мною подписаны. В частности, против пропагандистов, которые помогают России, против различных лиц, которые ведут бизнес на оккупированной территории и наполняют бюджет России, поддерживают эту систему зла, а также против лиц, которые дестабилизируют Молдову в интересах Москвы. Украина помогает Молдове, и мы заинтересованы в стабильности нашего соседа - в успехе Молдовы", - добавил глава государства.

Читайте также: Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) россия (97281) санкции (11869) Евросоюз (17595)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
На жаль ця війна надовго. Це вже норма нашого життя.
Не сподівайтесь на завершення. Можливо буде пауза, а потім знову гаряча фаза.
Допустили війну. Тепер так.
показать весь комментарий
20.09.2025 18:38 Ответить
+2
Колись пані забужко дала яскравий спіч про те, що зеленський-це не реальний діяч, а медійний образ, голографічне зображення. Сьогодні цікаво було б почути, чи змінила вона свою думку, і чи далі буде уникати цього прізвища у своїх повчаннях.
показать весь комментарий
20.09.2025 18:32 Ответить
+2
Доки це безтолкове чмо буде смердіти своїми такими ж безтолковими висерами. Роблять усе, що вважають за потрібне. Ішак може, як завжди, хіба-що примазатись.
показать весь комментарий
20.09.2025 18:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Колись пані забужко дала яскравий спіч про те, що зеленський-це не реальний діяч, а медійний образ, голографічне зображення. Сьогодні цікаво було б почути, чи змінила вона свою думку, і чи далі буде уникати цього прізвища у своїх повчаннях.
показать весь комментарий
20.09.2025 18:32 Ответить
Это фрик который возглавляет артель расхитителей
показать весь комментарий
20.09.2025 19:20 Ответить
Хоть би не забув зеленський включити до санаційного пакету, отих осіб, на кшалт шурми-міндіча! Бо від Умерова з Свириденко, він цього не дочекається, до самої «КАСИ»!!
показать весь комментарий
20.09.2025 19:24 Ответить
https://zn.ua/ukr/anticorruption/spetssluzhbi-z-lampi-chi-mozhna-osaditi-dzhina-vipushchenoho-zelenskim.html

БОМБА ВІД ДЗЕРКАЛА ТИЖНЯ про СБУ ГЕНПРОКУРОРА ТА САМОГО ВОВКУ-плівки МІндіча
показать весь комментарий
20.09.2025 18:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xkA3M6MDQjo&t=567s

кому лінь читати Ведернікову - дивіться Трибушну ЄП в перказі дєлішєк усього когда МІНДІЧ-зЄ

Паніка на Банковій. "Плівки Малюка". "Кінець війни завтра". Трампа "перевзули" | Є ПИТАННЯ /ПІДСУМКИ
показать весь комментарий
20.09.2025 18:38 Ответить
На жаль ця війна надовго. Це вже норма нашого життя.
Не сподівайтесь на завершення. Можливо буде пауза, а потім знову гаряча фаза.
Допустили війну. Тепер так.
показать весь комментарий
20.09.2025 18:38 Ответить
Сирійці, впоралися з асаддівською нечистю та їх помічниками, швидко, дієво, наочно і заощадливо, за допомогою лише Патріотичності, Професійності і Порядності та без виплат роками, отій сворі дармокрадів, прокурорських-суддівських-адвокатських!!!
Вартість вірьовки і робота автокранів, то така собі, витрата….
показать весь комментарий
20.09.2025 19:37 Ответить
Ага-ми пахали,я і трактор єс
показать весь комментарий
20.09.2025 18:56 Ответить
Доки це безтолкове чмо буде смердіти своїми такими ж безтолковими висерами. Роблять усе, що вважають за потрібне. Ішак може, як завжди, хіба-що примазатись.
показать весь комментарий
20.09.2025 18:59 Ответить
показать весь комментарий
20.09.2025 19:04 Ответить
Нам потрібні вибори. Все що поязане із хай здохне . Ця потвора зеля втягує до тотелетаризму
показать весь комментарий
20.09.2025 19:30 Ответить
 
 