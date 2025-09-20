Украинские предложения к санкционному пакету ЕС против РФ во многом учтены, - Зеленский. ВИДЕО

Евросоюз учел украинские предложения к 19-му санкционному пакету против РФ. Теперь Украина ожидает утверждения этого санкционного пакета.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта неделя приблизила согласование 19-го пакета санкций против российской агрессии, ожидаем утверждения. Быстро синхронизируем пакет в Украине. Энергоресурсы России ограничиваются. И также инфраструктура теневого флота: будет новое давление. Также криптовалютные схемы, которые россияне используют именно для обхода санкций: Европа будет противодействовать", - сказал глава государства.

Он выразил благодарность за то, что украинские предложения к санкционному пакету Евросоюза во многом учтены.

"Мы постоянно ведем эту работу с каждым нашим партнером, и, конечно, прежде всего с Европейским Союзом, и также с "Группой семи". Ожидаем сильных санкционных шагов также от Соединенных Штатов Америки - Европа свою часть работы выполняет", - сказал Зеленский.

Кроме этого, президент сообщил, что 20 сентября он подписал указы о применении новых санкций Украины.

"Три пакета санкций были мною подписаны. В частности, против пропагандистов, которые помогают России, против различных лиц, которые ведут бизнес на оккупированной территории и наполняют бюджет России, поддерживают эту систему зла, а также против лиц, которые дестабилизируют Молдову в интересах Москвы. Украина помогает Молдове, и мы заинтересованы в стабильности нашего соседа - в успехе Молдовы", - добавил глава государства.

Читайте также: Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России