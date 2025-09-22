Провал імпортозаміщення: Росія почала отримувати іранські турбіни замість обладнання Siemens

Іранська компанія MAPNA доправила в Росію першу вдосконалену газову турбіну MGT-70 в межах домовленостей 2022 року про експорт 40 таких агрегатів.

Іранські турбіни мають замінити обладнання Siemens, яке компанія припинила постачати й обслуговувати після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, повідомляє The Moscow Times.

За даними галузевих ЗМІ, Росія отримуватиме від Ірану самі турбіни, генератори, електрообладнання та послуги з ремонту.

Такі газотурбінні установки використовують для виробництва електроенергії та тепла на ТЕС. Іран за роки санкцій розширив промислові можливості та налагодив виробництво та експорт такої продукції.

Росія оголосила про початок виробництва власних потужних турбін для ТЕС наприкінці 2024 року, проте обсяги їх виробництва обмежені.

