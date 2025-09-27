Росію не допустили до Ради Міжнародної організації цивільної авіації, - Reuters

Росія вдруге поспіль не була обрана до керівного органу Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), сесія якої відбувається в канадському місті Монреалі 27 вересня.

Під час голосування Росія отримала 62 голоси зі 185 можливих – тобто значно менш як половину. З огляду на це, Росія не увійшла до числа 36 країн, які будуть представлені у раді ІСАО в найближчі три роки.

Зазначається, що в 2022 році Росія вперше не була обрана до складу ради у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Reuters із посиланням на проєкти документів повідомило, що перед сесією ІСАО в Монреалі Москва звернулася до організації з проханням сприяти пом’якшенню санкцій, накладених на російську авіагалузь через вторгнення в Україну.

Як повідомляло агентство, Росія вказувала на те, що санкції призводять до браку запчастин для літаків, що експлуатуються в Росії, і це негативно позначається на безпеці в тому числі цивільних перевезень.

