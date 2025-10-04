Восемь Boeing уйдут на комплектующие для дочерних компаний из-за дефицита запчастей и санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки.

"Российские грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" и "Аэрофлот" заключили соглашение о передаче последней восьми самолетов "Boeing". Эти воздушные суда будут использованы как доноры запчастей для поддержания технического состояния и продолжения эксплуатации имеющихся в авиапарке перевозчика самолетов", - говорится в сообщении.

По контракту шесть Boeing 737-800BCF и два Boeing 747-400 передадут в финансовый лизинг дочерним компаниям "Аэрофлота" - авиакомпаниям "Победа" и "Россия". Сумма сделки составляет около 130 млн долларов США и финансируется средствами Фонда национального благосостояния РФ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На начало 2022 года в эксплуатации России было около 1 500-1 800 гражданских самолетов западного производства. Сегодня эта цифра уменьшилась в разы из-за международных санкций, закрывших доступ к иностранным самолетам и запасным частям.

Вследствие этого авиаперевозчики РФ вынуждены:

ставить самолеты "на землю";

закупать запчасти по неофициальным схемам, без гарантии качества и безопасности;

разукомплектовывать исправные самолеты для временного ремонта других бордов.

Контракт между "Волга-Днепр" и "Аэрофлотом" стал первым на российском рынке, когда пассажирская авиакомпания получает грузовые самолеты исключительно для разбора на комплектующие.

"В среднесрочной перспективе это приведет к сокращению авиапарка, росту стоимости перевозок и дальнейшей деградации российской гражданской авиации. При сохранении нынешних условий к 2026 году авиапарк России может сократиться более чем вдвое", отметили в разведке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужно и дальше давить на Путина, экономическое давление дает результат, - Стармер