Россия начала разбирать грузовые Boeing, чтобы ремонтировать гражданские самолеты, - СВР

"Аэрофлот" получил самолеты "Волга-Днепр" на запчасти

Восемь Boeing уйдут на комплектующие для дочерних компаний из-за дефицита запчастей и санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки.

"Российские грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" и "Аэрофлот" заключили соглашение о передаче последней восьми самолетов "Boeing". Эти воздушные суда будут использованы как доноры запчастей для поддержания технического состояния и продолжения эксплуатации имеющихся в авиапарке перевозчика самолетов", - говорится в сообщении.

По контракту шесть Boeing 737-800BCF и два Boeing 747-400 передадут в финансовый лизинг дочерним компаниям "Аэрофлота" - авиакомпаниям "Победа" и "Россия". Сумма сделки составляет около 130 млн долларов США и финансируется средствами Фонда национального благосостояния РФ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На начало 2022 года в эксплуатации России было около 1 500-1 800 гражданских самолетов западного производства. Сегодня эта цифра уменьшилась в разы из-за международных санкций, закрывших доступ к иностранным самолетам и запасным частям.

Вследствие этого авиаперевозчики РФ вынуждены:

  • ставить самолеты "на землю";

  • закупать запчасти по неофициальным схемам, без гарантии качества и безопасности;

  • разукомплектовывать исправные самолеты для временного ремонта других бордов.

Контракт между "Волга-Днепр" и "Аэрофлотом" стал первым на российском рынке, когда пассажирская авиакомпания получает грузовые самолеты исключительно для разбора на комплектующие.

"В среднесрочной перспективе это приведет к сокращению авиапарка, росту стоимости перевозок и дальнейшей деградации российской гражданской авиации. При сохранении нынешних условий к 2026 году авиапарк России может сократиться более чем вдвое", отметили в разведке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужно и дальше давить на Путина, экономическое давление дает результат, - Стармер

авиация (2928) россия (97521) санкции (11901) СВР (178) Boeing (33)
Головне - не забути синю ізоленту )
04.10.2025 14:25 Ответить
04.10.2025 14:25 Ответить
До чого ці новини?Комусь від них краще?Можливо менше дронів прилетить?Коли почнуть дохнуть на болотах з голоду,рубль гепнеться,тоді буде новина.
04.10.2025 14:29 Ответить
04.10.2025 14:29 Ответить
Просто все в стилі "ефективних менеджерів". Аби накидувати що-небудь на вентилятор щоб відволікати мудрий нарід від постійних власних прой@бів.
04.10.2025 14:43 Ответить
04.10.2025 14:43 Ответить
Затарились кацапи Боїнгами - догуя було в них валюти
04.10.2025 14:29 Ответить
04.10.2025 14:29 Ответить
Хочеться Сапсану з касетною БЧ, та по аеропорту... щоб ті боїнги тільки на метал.
04.10.2025 14:36 Ответить
04.10.2025 14:36 Ответить
а де подівся СуперЖо ?
04.10.2025 14:38 Ответить
04.10.2025 14:38 Ответить
Це до слова,що зараз собою являє СЗР. А то декотрі ще думають що це пристойна контора. Я про ці Боїнги під розборку читав в Телеграмі ще три дні тому.
04.10.2025 14:41 Ответить
04.10.2025 14:41 Ответить
Канібалізм - в тому числі авіаційний - це в москалів на генетичному рівні.
04.10.2025 15:07 Ответить
04.10.2025 15:07 Ответить
 
 