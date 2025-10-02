РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9969 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
236 7

Нужно и дальше давить на Путина, экономическое давление дает результат, - Стармер

Стармер о давлении на Путина и РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал усиливать экономическое давление на Россию, в частности через новые санкции, особенно в сфере энергетики и против теневого флота.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава британского правительства заявил во время панельной дискуссии после открытия саммита Европейского политического сообщества в четверг в Копенгагене.

"Мы должны и в дальнейшем давить на Путина. Экономическое давление дает результат, и мы должны его усиливать через новые санкции, особенно в сфере энергетики и против теневого флота", - сказал Стармер.

По его словам, агрессия России угрожает не только суверенитету Украины, но и "ценностям и свободам всех европейцев", и поэтому борьба против Кремля является общей. Он также отметил важность укрепления НАТО, вспомнив об отправке британских самолетов в Польшу для усиления ПВО и совместные действия союзников против атак дронами в Копенгагене.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

"Мы видели в последние недели желание Путина не только в том, чтобы осуществлять удары по Украине, но и действовать и вмешиваться по всей Европе различными способами - будь то в нашем воздушном пространстве, или через кибератаки, или другие нападения", - добавил Стармер.

Также британский премьер подчеркнул важность продолжения поддержки Украины.

"А это означает поставить Украину в как можно более сильную позицию, а значит - больше систем противовоздушной обороны, больше дальнобойных средств и средств противодействия дронам, а также работа, которую мы ведем над репарационным займом по российским активам", - пояснил он.

Также читайте: Несмотря на постоянные разговоры о прекращении огня, нельзя забывать, что Украина нуждается в помощи немедленно, - Стармер

Автор: 

Великобритания (5150) санкции (11896) Стармер Кир (265)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та не тисніть так сильно.Чотири роки словесного тиску.а на ділі сморід ,а не тиск
показать весь комментарий
02.10.2025 14:32 Ответить
І то правда, нижче спини репне і далі не зможуть тиснути. Треба спокійнішими бути.
показать весь комментарий
02.10.2025 14:35 Ответить
А який саме результат на фронті дає поточний економічний тиск? По пунктам.
показать весь комментарий
02.10.2025 14:35 Ответить
Дайте ракет, санкції ми самі накладемо!
показать весь комментарий
02.10.2025 14:35 Ответить
треба , потрібно , негайно ... В системі тиску стався прорив , десь тиск сифонить .
показать весь комментарий
02.10.2025 14:38 Ответить
Тіньовий флот путлєра шурує нафту через Балтику - ваші дії?
показать весь комментарий
02.10.2025 14:39 Ответить
Это да, но лучше завалить *****... это будет надёжней.
показать весь комментарий
02.10.2025 14:41 Ответить
 
 