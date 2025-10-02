Нужно и дальше давить на Путина, экономическое давление дает результат, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал усиливать экономическое давление на Россию, в частности через новые санкции, особенно в сфере энергетики и против теневого флота.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава британского правительства заявил во время панельной дискуссии после открытия саммита Европейского политического сообщества в четверг в Копенгагене.
"Мы должны и в дальнейшем давить на Путина. Экономическое давление дает результат, и мы должны его усиливать через новые санкции, особенно в сфере энергетики и против теневого флота", - сказал Стармер.
По его словам, агрессия России угрожает не только суверенитету Украины, но и "ценностям и свободам всех европейцев", и поэтому борьба против Кремля является общей. Он также отметил важность укрепления НАТО, вспомнив об отправке британских самолетов в Польшу для усиления ПВО и совместные действия союзников против атак дронами в Копенгагене.
"Мы видели в последние недели желание Путина не только в том, чтобы осуществлять удары по Украине, но и действовать и вмешиваться по всей Европе различными способами - будь то в нашем воздушном пространстве, или через кибератаки, или другие нападения", - добавил Стармер.
Также британский премьер подчеркнул важность продолжения поддержки Украины.
"А это означает поставить Украину в как можно более сильную позицию, а значит - больше систем противовоздушной обороны, больше дальнобойных средств и средств противодействия дронам, а также работа, которую мы ведем над репарационным займом по российским активам", - пояснил он.
