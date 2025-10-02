УКР
Потрібно й надалі тиснути на Путіна, економічний тиск дає результат, - Стармер

Стармер про тиск на Путіна та РФ

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав посилювати економічний тиск на Росію, зокрема через нові санкції, особливо у сфері енергетики та проти тіньового флоту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава британського уряду заявив під час панельної дискусії після відкриття саміту Європейської політичної спільноти у четвер у Копенгагені.

"Ми повинні й надалі тиснути на Путіна. Економічний тиск дає результат, і ми маємо його посилювати через нові санкції, особливо у сфері енергетики та проти тіньового флоту", - сказав Стармер.

За його словами, агресія Росії загрожує не лише суверенітету України, а й "цінностям та свободам усіх європейців", і тому боротьба проти Кремля є спільною. Він також наголосив на важливості зміцнення НАТО, згадавши про відправку британських літаків до Польщі для посилення ППО та спільні дії союзників проти атак дронами у Копенгагені.

"Ми бачили в останні тижні бажання Путіна не лише у тому, щоб здійснювати удари по Україні, а й діяти та втручатися по всій Європі різними способами - чи то в нашому повітряному просторі, чи через кібератаки, чи інші напади", - додав Стармер.

Також британський прем’єр наголосив на важливості продовження підтримки України.

"А це означає поставити Україну в якомога сильнішу позицію, а отже – більше систем протиповітряної оборони, більше далекобійних засобів і засобів протидії дронам, а також робота, яку ми ведемо над репараційною позикою щодо російських активів", - пояснив він.

та не тисніть так сильно.Чотири роки словесного тиску.а на ділі сморід ,а не тиск
02.10.2025 14:32 Відповісти
І то правда, нижче спини репне і далі не зможуть тиснути. Треба спокійнішими бути.
02.10.2025 14:35 Відповісти
А який саме результат на фронті дає поточний економічний тиск? По пунктам.
02.10.2025 14:35 Відповісти
Дайте ракет, санкції ми самі накладемо!
02.10.2025 14:35 Відповісти
треба , потрібно , негайно ... В системі тиску стався прорив , десь тиск сифонить .
02.10.2025 14:38 Відповісти
Тіньовий флот путлєра шурує нафту через Балтику - ваші дії?
02.10.2025 14:39 Відповісти
Это да, но лучше завалить *****... это будет надёжней.
