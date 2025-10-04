УКР
Росія почала розбирати вантажні Boeing, щоб ремонтувати цивільні літаки, - СЗР

"Аэрофлот" отримав літаки "Волга-Днепр" на запчастини

Вісім Boeing підуть на комплектуючі для дочірніх компаній через дефіцит запчастин і санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

"Російські вантажна авіакомпанія "Волга-Днепр" та "Аерофлот" уклали угоду щодо передачі останній восьми літаків "Boeing". Ці повітряні судна будуть використані як донори запчастин для підтримання технічного стану та продовження експлуатації наявних в авіапарку перевізника літаків", - йдеться в повідомленні.

За контрактом шість Boeing 737-800BCF та два Boeing 747-400 передадуть у фінансовий лізинг дочірнім компаніям "Аерофлоту" – авіакомпаніям "Победа" та "Россия". Сума угоди становить близько 130 млн доларів США та фінансується коштами Фонду національного добробуту РФ.

На початок 2022 року в експлуатації Росії було близько 1 500–1 800 цивільних літаків західного виробництва. Сьогодні ця цифра зменшилась у рази через міжнародні санкції, що закрили доступ до іноземних літаків та запасних частин.

Внаслідок цього авіаперевізники РФ змушені:

  • ставити літаки "на землю";

  • закуповувати запчастини неофіційними схемами, без гарантії якості та безпеки;

  • розукомплектовувати справні літаки для тимчасового ремонту інших бордів.

Контракт між "Волга-Днепр" та "Аерофлотом" став першим на російському ринку, коли пасажирська авіакомпанія отримує вантажні літаки винятково для розбору на комплектувальні.

"У середньостроковій перспективі це призведе до скорочення авіапарку, зростання вартості перевезень та подальшої деградації російської цивільної авіації. У разі збереження нинішніх умов до 2026 року авіапарк Росії може скоротитися більш ніж удвічі", зазначили у розвідці.

Головне - не забути синю ізоленту )
показати весь коментар
04.10.2025 14:25 Відповісти
До чого ці новини?Комусь від них краще?Можливо менше дронів прилетить?Коли почнуть дохнуть на болотах з голоду,рубль гепнеться,тоді буде новина.
показати весь коментар
04.10.2025 14:29 Відповісти
Просто все в стилі "ефективних менеджерів". Аби накидувати що-небудь на вентилятор щоб відволікати мудрий нарід від постійних власних прой@бів.
показати весь коментар
04.10.2025 14:43 Відповісти
Затарились кацапи Боїнгами - догуя було в них валюти
показати весь коментар
04.10.2025 14:29 Відповісти
Хочеться Сапсану з касетною БЧ, та по аеропорту... щоб ті боїнги тільки на метал.
показати весь коментар
04.10.2025 14:36 Відповісти
а де подівся СуперЖо ?
показати весь коментар
04.10.2025 14:38 Відповісти
Це до слова,що зараз собою являє СЗР. А то декотрі ще думають що це пристойна контора. Я про ці Боїнги під розборку читав в Телеграмі ще три дні тому.
показати весь коментар
04.10.2025 14:41 Відповісти
Канібалізм - в тому числі авіаційний - це в москалів на генетичному рівні.
показати весь коментар
04.10.2025 15:07 Відповісти
У них що, ще й 747-мі були??!?

Точно хтось колись підмітив про капіталізм. І мотузку.

ЯК можна було передавати параші і коммі_китаю настільки ключові технології?
показати весь коментар
04.10.2025 15:29 Відповісти
так може треба і цивільні літаки знищувати
показати весь коментар
04.10.2025 16:00 Відповісти
 
 