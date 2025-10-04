Росія почала розбирати вантажні Boeing, щоб ремонтувати цивільні літаки, - СЗР

Вісім Boeing підуть на комплектуючі для дочірніх компаній через дефіцит запчастин і санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

"Російські вантажна авіакомпанія "Волга-Днепр" та "Аерофлот" уклали угоду щодо передачі останній восьми літаків "Boeing". Ці повітряні судна будуть використані як донори запчастин для підтримання технічного стану та продовження експлуатації наявних в авіапарку перевізника літаків", - йдеться в повідомленні.

За контрактом шість Boeing 737-800BCF та два Boeing 747-400 передадуть у фінансовий лізинг дочірнім компаніям "Аерофлоту" – авіакомпаніям "Победа" та "Россия". Сума угоди становить близько 130 млн доларів США та фінансується коштами Фонду національного добробуту РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На початок 2022 року в експлуатації Росії було близько 1 500–1 800 цивільних літаків західного виробництва. Сьогодні ця цифра зменшилась у рази через міжнародні санкції, що закрили доступ до іноземних літаків та запасних частин.

Внаслідок цього авіаперевізники РФ змушені:

ставити літаки "на землю";

закуповувати запчастини неофіційними схемами, без гарантії якості та безпеки;

розукомплектовувати справні літаки для тимчасового ремонту інших бордів.

Контракт між "Волга-Днепр" та "Аерофлотом" став першим на російському ринку, коли пасажирська авіакомпанія отримує вантажні літаки винятково для розбору на комплектувальні.

"У середньостроковій перспективі це призведе до скорочення авіапарку, зростання вартості перевезень та подальшої деградації російської цивільної авіації. У разі збереження нинішніх умов до 2026 року авіапарк Росії може скоротитися більш ніж удвічі", зазначили у розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрібно й надалі тиснути на Путіна, економічний тиск дає результат, - Стармер