Проект федерального бюджета России на 2026-2028 годы предусматривает перераспределение ресурсов от социальных и региональных программ в пользу военно-промышленного комплекса и силовых структур.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Повышение ставки НДС

Власти планируют повысить ставку НДС с 20 % до 22 %. Министр финансов Антон Силуанов признал, что это приведет к росту цен и давлению на бизнес. С 2026 года для малого и среднего бизнеса вводится новая система налогообложения: годовой порог дохода для упрощенной системы уменьшат с около $723 тыс. до $120 тыс., а для ІТ-компаний отменят льготные страховые взносы, которые вырастут с 7,6 % до 15 %.

Сокращение финансирования госпрограмм

Финансирование 18 из 51 государственной программы будет сокращено. Больше всего урезаны расходы на программы "Химическая и биологическая безопасность" (-36 %), "Развитие авиационной промышленности" (-30 %) и "Развитие энергетики" (-29 %). В то же время ассигнования на "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" в интересах ВПК увеличат в 4,4 раза - до $2,2 млрд в 2026 году.

"Усиление налоговой нагрузки и сокращение социальных расходов свидетельствуют о попытках власти удержать рост военных расходов за счет населения. Фонд пенсионного и социального страхования, который обеспечивает выплаты 40 млн российских пенсионеров, в этом году будет иметь дефицит около $8,3 млрд", - отмечают в СВР.

В то же время содержание президента РФ Путина и его администрации снова подорожает до $354 млн в 2026-м (примерно $1 млн в день), что превышает годовые бюджеты таких регионов, как Калмыкия или Еврейская автономная область.