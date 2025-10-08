РУС
Новости Состояние российской экономики
В России повышают НДС и сокращают социальные программы, чтобы финансировать войну, - СВР

Кремль сокращает социальные расходы в пользу армии

Проект федерального бюджета России на 2026-2028 годы предусматривает перераспределение ресурсов от социальных и региональных программ в пользу военно-промышленного комплекса и силовых структур.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Повышение ставки НДС

Власти планируют повысить ставку НДС с 20 % до 22 %. Министр финансов Антон Силуанов признал, что это приведет к росту цен и давлению на бизнес. С 2026 года для малого и среднего бизнеса вводится новая система налогообложения: годовой порог дохода для упрощенной системы уменьшат с около $723 тыс. до $120 тыс., а для ІТ-компаний отменят льготные страховые взносы, которые вырастут с 7,6 % до 15 %.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ может потерять почти половину гражданского авиапарка к 2030 году, - СВР

Сокращение финансирования госпрограмм

Финансирование 18 из 51 государственной программы будет сокращено. Больше всего урезаны расходы на программы "Химическая и биологическая безопасность" (-36 %), "Развитие авиационной промышленности" (-30 %) и "Развитие энергетики" (-29 %). В то же время ассигнования на "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" в интересах ВПК увеличат в 4,4 раза - до $2,2 млрд в 2026 году.

"Усиление налоговой нагрузки и сокращение социальных расходов свидетельствуют о попытках власти удержать рост военных расходов за счет населения. Фонд пенсионного и социального страхования, который обеспечивает выплаты 40 млн российских пенсионеров, в этом году будет иметь дефицит около $8,3 млрд", - отмечают в СВР.

Также читайте: Всемирный банк прогнозирует экономике России трехлетний застой

В то же время содержание президента РФ Путина и его администрации снова подорожает до $354 млн в 2026-м (примерно $1 млн в день), что превышает годовые бюджеты таких регионов, как Калмыкия или Еврейская автономная область.

россия (97564) СВР (180)
Коли починають розповідати як херово на расії, починає поболювати... голова!
08.10.2025 16:08 Ответить
Кацапське бидло буде черпати воду з калюж, жертиме ріпу з дубовою корою вперемішку, але від війни проти України не відмовится. Ну, а якже, дєди ваявалі, вялічіє.
08.10.2025 16:08 Ответить
Бидло може черпати, але з пошаною економікою довго не повоюешь.
08.10.2025 16:19 Ответить
Я вам так скажу
Бедность на россии- это всегда хорошо
Бедность кацапов объдиняет
И чем больше будет похоронок - тем лучше для кацапов
Они любят - когда в плохом - они на первом месте
Они со своими миллионами жертв во 2 мировой
Носятся КАК С САМЫМ БОЛЬШИМ СВОИМ ДОСТИЖЕНИЕМ!!!!!!!
08.10.2025 16:14 Ответить
А потом вспомнинаем, соляные бунты, медные бунты и прочие "русские бунты"...
08.10.2025 16:47 Ответить
Я про цю новину читав в інтернеті ще три дні назад. Але ж СЗР тільки-но її розвідала і доповіла всім ще раз.
08.10.2025 16:19 Ответить
А, може, у СЗР поганий звʼязок і інформація надходить з затримкою!
08.10.2025 16:32 Ответить
Допоки не вб'ють найкривавішого в світі терориста путіна нічого не змінится ,ніхто там ніколи не ставив стандарти життя вище інтересів царя.
08.10.2025 16:20 Ответить
08.10.2025 17:13 Ответить
 
 