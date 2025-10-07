Світовий банк прогнозує економіці Росії трирічний застій

Уповільнення економіки Росії – це не "кероване охолодження", як кажуть у російському уряді, а вхід до застою. Так, Світовий банк очікує, що до 2028 року економічне зростання в Росії не перевищить 1%. Порівняно з червневою версією прогнозу очікуване зростання ВВП Росії знижено з 1,4% до 0,9% цього року, з 1,2% до 0,8% – наступного та з 1,2% до 1% – у 2027 році.

Як свідчить оновлений звіт Світового банку, погіршено більшість основних параметрів, передає The Moscow Times.

Світовий банк очікує скорочення інвестицій вже за підсумками цього року (на 0,4%), наступного року вони зменшаться на 0,2% і повернуться до зростання лише 2027 року (1,1%). Уповільниться зростання споживання, особливо приватного – воно зростатиме трохи більше ніж на 1% на рік.

Банк визнає, що будувати прогнози російської економіки зараз складно: розв'язана РФ повномасштабна війна проти України сильно змінила економіку Росії, а багато даних стали недоступними.

При цьому експерти Світового банку не бачать факторів, які б дозволили уникнути застою. Ціни на нафту впали, а з ними експорт та доходи бюджету. Державні витрати при цьому стабілізувалися – більше не варто сподіватися на бюджетний стимул, а приватний попит та інвестиції підриваються високими ставками. До того ж, дефіцит кадрів продовжить обмежувати зростання.

Світовий банк не поділяє оптимізму російської влади щодо скорочення бюджетного дефіциту. Мінфін РФ очікує на "дірку" 2,6% ВВП цього року та її поступове зниження до 1,6% у наступному та 1,2-1,3% – у 2027-2028 роках.

За прогнозом Світового банку, цього року дефіцит становитиме 2,9% ВВП, а наступні два роки буде трохи меншим – 2,7%.

Натомість Банк вірить в успіх у боротьбі з інфляцією: його прогноз – 7,5% цього року, 4,5% у 2026 році та 4% – у 2027 році.

Раніше повідомлялося, що економічне зростання в Росії припинилося – такого висновку дійшли експерти Інституту народно-господарського прогнозування (ІНП) Академії наук Росії. Після скорочення ВВП Росії в першому кварталі на 0,6% зростання ВВП у другому кварталі (відносно попереднього періоду) оцінюється у 0%.

Раніше повідомлялося, що уряд Росії планує додатково збільшити держборг щоб профінансувати дефіцит федерального бюджету у 2025 році, який зростає через високі видатки на окупаційну війну з Україною та зменшення надходжень від експорту нафти та газу.

Нагадаємо, за даними російського Мінфіну, дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками січня липня 2025 рок сягнув 4,9 трлн руб., що у 4,4 раза більше, ніж на ту саму дату роком раніше (1,1 трлн руб.).

При цьому бюджетні видатки зросли на 21% – до 25,19 трлн руб., а доходи – лише на 3%, до 20,32 трлн руб.

Також повідомлялося, що дефіцит консолідованого бюджету Росії за 2025-2027 роки становитиме 5,1% ВВП. Так, цього року в бюджетній системі РФ виникне "дірка" розміром 2,4% ВВП – рекордна з часів пандемії коронавірусу (тоді дефіцит консолідованого бюджету сягав 4,6% ВВП).

Перед тим глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Водноча президент РФ Владімір Путін запевняв, що просто йде "м'яка посадка" економіки, але потім розкритикував посадовців за її різке гальмування.