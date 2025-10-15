Зеленский заслушал главу СВР Иващенко: Знаем о российских планах в Беларуси, партнеров предупредят. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы внешней разведки Олега Иващенко.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Санкции мира действительно ограничивают российскую способность продолжать и расширять эту войну, и чем сильнее будет санкционное давление, тем быстрее сможем гарантировать надежную безопасность. Это четко подтверждается закрытыми данными, которые были получены нашей разведкой. Есть также множество открытых данных, в частности о состоянии российской промышленности, финансов, региональных бюджетов, которые в целом подтверждают правильность курса на дальнейшее давление на Россию. Система Путина не выдержит противостояния, в которое он завел Россию. Определили сегодня ключевые направления дальнейшего нашего давления. Поручил работать с соответствующими странами", - говорится в сообщении.
Также, по словам президента, накануне его визита в США и контактов с лидерами Европы с Иващенко обсудили ключевые источники поставок в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.
"Мы в Украине четко понимаем, какие поставки имеют наибольшее значение для Москвы, и каждая такая схема должна быть перекрыта. У наших партнеров для этого есть все возможности.
Также Олег Иващенко доложил о российском плане дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси. На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать", - подытожил Зеленский.
