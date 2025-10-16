Китай и КНДР экономически поглощают восточные регионы России, - СЗР

Китай и Северная Корея постепенно укрепляют свое влияние в восточных регионах России, фактически превращая их в экономически зависимые территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

По информации разведки, Китай наращивает присутствие в регионе преимущественно через торговлю - без масштабных инфраструктурных проектов. Объем китайских инвестиций в 2025 году может достичь триллиона рублей. По данным сенатора от Хабаровского края Виктора Калашникова, только за первое полугодие 2025 года товарооборот между странами вырос на 36 %.

Также читайте: Китай просит США не закрывать небо над Россией для своих самолетов

Пекин также проводит "ползучую" демографическую экспансию - от Владивостока до Урала проживают до двух миллионов китайцев, и это количество увеличивается благодаря льготам и безвизовому режиму. Формируются анклавы, где почти не работают русские.

Параллельно Москва привлекает к освоению Дальнего Востока работников из КНДР. За последний год официально прибыли более 15 тысяч северокорейцев, неофициально - до 50 тысяч. Российские компании уже заказали более 150 тысяч трудовых контрактов.

Разведка отмечает, что Китай формирует экономическую зависимость России, а КНДР - трудовую. В перспективе это может привести к конфликту интересов между двумя союзниками Кремля, а также к потере Москвой контроля над до 40 % своей территории на востоке.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ