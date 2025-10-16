Трамп пропонує спрямувати кошти від 500% мит на Китай для закупівлі озброєння Україні, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп пропонує використати надходження від 500-відсоткових мит на імпорт із Китаю для закупівлі зброї на потреби української армії.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на міністра фінансів США Скотта Бессента.

За його словами, Трамп доручив йому поінформувати європейських союзників про підтримку "тарифу на перемогу України" щодо Китаю. Бессент наголосив, що США готові реалізувати ініціативу за умови, якщо до неї приєднаються європейські партнери.

Як пише видання, план передбачає запровадження 500-відсоткових мит на імпорт із Китаю та спрямування отриманих коштів на закупівлю озброєнь для українських військових.

Нагадаємо, американські сенатори виступають за надання президенту США Дональду Трампу права ввести 500% мита для Китаю через купівлю нафти у Росії.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити додаткове 100% мито на китайські товари та експортні обмеження на "будь-яке критичне програмне забезпечення" з 1 листопада.

Трамп зазначив, що Китай нібито планує масштабні експортні обмеження майже на всю продукцію і навіть на те, "чого не виробляє".

