2 956 26

Трамп пропонує спрямувати кошти від 500% мит на Китай для закупівлі озброєння Україні, - The Telegraph

трамп

Президент США Дональд Трамп пропонує використати надходження від 500-відсоткових мит на імпорт із Китаю для закупівлі зброї на потреби української армії.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на міністра фінансів США Скотта Бессента, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Трамп доручив йому поінформувати європейських союзників про підтримку "тарифу на перемогу України" щодо Китаю. Бессент наголосив, що США готові реалізувати ініціативу за умови, якщо до неї приєднаються європейські партнери.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США готові перейти до "наземного етапу" війни з наркокартелями у Венесуелі

Як пише видання, план передбачає запровадження 500-відсоткових мит на імпорт із Китаю та спрямування отриманих коштів на закупівлю озброєнь для українських військових.

Нагадаємо, американські сенатори виступають за надання президенту США Дональду Трампу права ввести 500% мита для Китаю через купівлю нафти у Росії.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити додаткове 100% мито на китайські товари та експортні обмеження на "будь-яке критичне програмне забезпечення" з 1 листопада.

Трамп зазначив, що Китай нібито планує масштабні експортні обмеження майже на всю продукцію і навіть на те, "чого не виробляє".

Автор: 

Китай (4964) зброя (7793) мито (1196) Трамп Дональд (7358)
Топ коментарі
+11
Прекрасний подарунок ***** на день народження.
Одхепібьоздив добре
показати весь коментар
16.10.2025 10:44 Відповісти
+5
Ми вимагаємо санкції проти Росії та країн які купують нафту та газ і в той же час самі не вводимо або вводимо менше всіх. Ми досі купуємо іранські фініки, інжир та інші Іранські фрукти на десятки мільйонів доларів. Ми досі не вели тарифи проти китайських товарів хоча саме Китай допомагає Росії з комплектуючими для шахедів, ракет, безпілотників та виробляють для Росії верстати та інше обладнання для виробництва зброї.
показати весь коментар
16.10.2025 10:53 Відповісти
+2
Вряди годи дід щось толкове пропонує-жовтопикі покидьки повинні заплатити за допомогу кацапії.
показати весь коментар
16.10.2025 10:48 Відповісти
Прекрасний подарунок ***** на день народження.
Одхепібьоздив добре
показати весь коментар
16.10.2025 10:44 Відповісти
Вряди годи дід щось толкове пропонує-жовтопикі покидьки повинні заплатити за допомогу кацапії.
показати весь коментар
16.10.2025 10:48 Відповісти
Так Трамп цей закон про 500% вже давно похерів. Навіщо він знову про це балаболить?
показати весь коментар
16.10.2025 10:49 Відповісти
Бо населення почало бухтіти, що допомога Ізраїлю не в інтересах Америки. Трампісти згоріли від недавньої промови, коли він говорив про Miriam Adelson, котра вклала $100-200M в його передвиборчу кампанію, але відмовляється відповідати яка країна для неї перша - Америка чи Ізраїль.
Треба показати, що Америка велична знову, тому йдуть потужні розмови про торгову війну з Китаєм.
показати весь коментар
16.10.2025 11:22 Відповісти
вигадав ще одна причину не надавати допомоги Україні... за таких ставок не буде з чого. або їх не введуть (не підтримають), бо це не додасть лайків чубатому, або просто максимально згорнуть торгівлю, як недоцільну. катма грошей - не має і допомоги. лядь, а можна нічого не вигадувати, а просто надавати?
показати весь коментар
16.10.2025 10:51 Відповісти
так отож. щоб надавати ці кошти, то їх потрібно ще зібрати після введення цих тарифів. при чому зібрати з американських платників податків, бо саме вони будуть платити ці тарифи. не Китай. більше того, якщо китайські товари на американському ринку подорожчають на 500%, то американці їх просто не будуть купувати. вони ж не дурні, вони просто будуть купувати ці товари не у Китаї. та й китайози не дурні. вони будуть і далі гнати свої товари в Америку через якесь Самоа. як роблять це зараз, коли проганяють свої товари до Штатів через В'єтнам чи Тайланд.
показати весь коментар
16.10.2025 11:09 Відповісти
Ми вимагаємо санкції проти Росії та країн які купують нафту та газ і в той же час самі не вводимо або вводимо менше всіх. Ми досі купуємо іранські фініки, інжир та інші Іранські фрукти на десятки мільйонів доларів. Ми досі не вели тарифи проти китайських товарів хоча саме Китай допомагає Росії з комплектуючими для шахедів, ракет, безпілотників та виробляють для Росії верстати та інше обладнання для виробництва зброї.
показати весь коментар
16.10.2025 10:53 Відповісти
Ми це хто?
показати весь коментар
16.10.2025 12:09 Відповісти
красива розумна пропозиція ...але чи буде реалізована ...
показати весь коментар
16.10.2025 10:53 Відповісти
неможливо відмовитись
показати весь коментар
16.10.2025 11:01 Відповісти
Будуть розплачуватися американці. Хитрожопа Європа придумає черговий 100500-й пакет фейкових санкцій і буде розширювати торгівлю з Китаєм та Індією.
показати весь коментар
16.10.2025 11:05 Відповісти
більше балаканини і шоу ніж реальних дій, і так вже 3.5 роки
показати весь коментар
16.10.2025 10:56 Відповісти
Балачки - Європа не приєднається - один на одного кивають
показати весь коментар
16.10.2025 11:16 Відповісти
Невже до дідугана нарешті дійшло (або йому пояснили), що бандити з людожерських режимів світу тупо тримають його за лoха і серуть йому на чубчік вже навіть не прикриваючись? )
показати весь коментар
16.10.2025 11:20 Відповісти
На жаль дурень Трамп завжди купується на такий тупий тролінг. Його всі крутять на х**. А треба бути хитрими як європейські шакали.
показати весь коментар
16.10.2025 11:25 Відповісти
ну он хитра Франція на межі банкрутства, Іспанія, Італія і Португалія - десь поруч. Британія - на межі соціального вибуху. хіба-що Німаччина якось тримається. але там ніякою хитрістю і не пахне. лише щойно більш-менш здоровий глузд прийшов до влади. нарешті.
показати весь коментар
16.10.2025 11:32 Відповісти
бла-бла-бла. оце і все.
показати весь коментар
16.10.2025 11:32 Відповісти
дєдушка балєєт
показати весь коментар
16.10.2025 11:35 Відповісти
Знову Трамп не такий бо пропонує віддати гроші від мита - на купівлю зброї для українців?
показати весь коментар
16.10.2025 11:42 Відповісти
Джерело: https://censor.net/ua/n3579983

Хоче змусити європейців оголосити економічну війну Китаю. Зрозуміло що нічого не буде.
показати весь коментар
16.10.2025 11:49 Відповісти
Грошей назбирають нуль цілих нуль десятих, бо який китайський дурень щось повезе продавати в США з 500% націнкою!
показати весь коментар
16.10.2025 11:55 Відповісти
Трумп знову зробить світову глобальну торгівлю і економіку...
показати весь коментар
16.10.2025 11:55 Відповісти
Washington Post: за даними китайської митниці поставки оптоволоконного кабелю в Росію за літо зросли в 10 разів, досягнувши 328 тисяч миль. За цей час в Україну було поставлено 72 милі.
показати весь коментар
16.10.2025 11:56 Відповісти
328 тисяч і 72 милі дані за серпень.
показати весь коментар
16.10.2025 12:01 Відповісти
Щось цей пост бреше аж гуде. 72 милі це приблизно 140 км. Один дрон має спроможність летіти 20 км, акшо не обріжуть. Тоб то ЗСУ запустило 7 дронів на волокні. Самому не смішно.
показати весь коментар
16.10.2025 12:38 Відповісти
Думаю, он специально это говорит, понимая, что ЕС на это вряд ли пойдет.
Хотя, кто знает кого он подразумевает под партнерами из ЕС? Весь Евросоюз как блок? Всю Европу и страны НАТО? Думаю, он даже не знает, кто в НАТО входит, и кто в ЕС, если попросить его перечислить страны блоков.
Но инициатива, конечно, для нас очень позитивная.
показати весь коментар
16.10.2025 12:39 Відповісти
 
 