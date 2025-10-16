Трамп предлагает направить средства от 500% пошлин на Китай для закупки вооружения Украине, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп предлагает использовать поступления от 500-процентных пошлин на импорт из Китая для закупки оружия на нужды украинской армии.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Трамп поручил ему проинформировать европейских союзников о поддержке "тарифа на победу Украины" в отношении Китая. Бессент подчеркнул, что США готовы реализовать инициативу при условии, если к ней присоединятся европейские партнеры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовы перейти к "наземному этапу" войны с наркокартелями в Венесуэле

Как пишет издание, план предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из Китая и направление полученных средств на закупку вооружений для украинских военных.

Напомним, американские сенаторы выступают за предоставление президенту США Дональду Трампу права ввести 500% пошлины для Китая из-за покупки нефти у России.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительную 100% пошлину на китайские товары и экспортные ограничения на "любое критическое программное обеспечение" с 1 ноября.

Трамп отметил, что Китай якобы планирует масштабные экспортные ограничения почти на всю продукцию и даже на то, "чего не производит".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ