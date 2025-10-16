РУС
Трамп предлагает направить средства от 500% пошлин на Китай для закупки вооружения Украине, - The Telegraph

трамп

Президент США Дональд Трамп предлагает использовать поступления от 500-процентных пошлин на импорт из Китая для закупки оружия на нужды украинской армии.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Трамп поручил ему проинформировать европейских союзников о поддержке "тарифа на победу Украины" в отношении Китая. Бессент подчеркнул, что США готовы реализовать инициативу при условии, если к ней присоединятся европейские партнеры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовы перейти к "наземному этапу" войны с наркокартелями в Венесуэле

Как пишет издание, план предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из Китая и направление полученных средств на закупку вооружений для украинских военных.

Напомним, американские сенаторы выступают за предоставление президенту США Дональду Трампу права ввести 500% пошлины для Китая из-за покупки нефти у России.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительную 100% пошлину на китайские товары и экспортные ограничения на "любое критическое программное обеспечение" с 1 ноября.

Трамп отметил, что Китай якобы планирует масштабные экспортные ограничения почти на всю продукцию и даже на то, "чего не производит".

Прекрасний подарунок ***** на день народження.
Одхепібьоздив добре
16.10.2025 10:44 Ответить
Вряди годи дід щось толкове пропонує-жовтопикі покидьки повинні заплатити за допомогу кацапії.
16.10.2025 10:48 Ответить
Так Трамп цей закон про 500% вже давно похерів. Навіщо він знову про це балаболить?
16.10.2025 10:49 Ответить
вигадав ще одна причину не надавати допомоги Україні... за таких ставок не буде з чого. або їх не введуть (не підтримають), бо це не додасть лайків чубатому, або просто максимально згорнуть торгівлю, як недоцільну. катма грошей - не має і допомоги. лядь, а можна нічого не вигадувати, а просто надавати?
16.10.2025 10:51 Ответить
Ми вимагаємо санкції проти Росії та країн які купують нафту та газ і в той же час самі не вводимо або вводимо менше всіх. Ми досі купуємо іранські фініки, інжир та інші Іранські фрукти на десятки мільйонів доларів. Ми досі не вели тарифи проти китайських товарів хоча саме Китай допомагає Росії з комплектуючими для шахедів, ракет, безпілотників та виробляють для Росії верстати та інше обладнання для виробництва зброї.
16.10.2025 10:53 Ответить
красива розумна пропозиція ...але чи буде реалізована ...
16.10.2025 10:53 Ответить
неможливо відмовитись
16.10.2025 11:01 Ответить
Будуть розплачуватися американці. Хитрожопа Європа придумає черговий 100500-й пакет фейкових санкцій і буде розширювати торгівлю з Китаєм та Індією.
16.10.2025 11:05 Ответить
більше балаканини і шоу ніж реальних дій, і так вже 3.5 роки
16.10.2025 10:56 Ответить
 
 